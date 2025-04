TASV Hessigheim dreht auf, FV Bisingen überrascht

Mit einer überzeugenden Vorstellung vor 120 Zuschauern hat sich der TASV Hessigheim im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Bereits in der 10. Minute brachte Björn Rothkopf die Gastgeber in Führung. In der 26. Minute erhöhte Maik Kheim auf 2:0 und sorgte früh für klare Verhältnisse. Doch der VfB Neckarrems-Fussball schlug in der 34. Minute durch Cedric Huber zurück und verkürzte auf 2:1. Noch vor der Pause stellte Hessigheim den alten Abstand wieder her. Jannik Egger traf in der 42. Minute zum 3:1, ehe Filippo Russo in der 45.+1 Minute per Foulelfmeter das 4:1 markierte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TASV spielbestimmend. In der 51. Minute setzte Hannes Rieger mit dem Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt unter eine starke Leistung. Mit diesem deutlichen Heimsieg schiebt sich Hessigheim auf Rang drei und bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Der VfB Neckarrems-Fussball hingegen bleibt auf Rang zehn.