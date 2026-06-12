Tastan-Doppelpack bei SpaKi-Comeback, Wilmersdorf siegt spät

Archiv – Foto: Olaf Kapell

Der letzte Spieltag der Berlin-Liga-Saison 25/26 steht an.

Der SC Charlottenburg hat zum Saisonabschluss eine 2:0-Führung in Spandau aus der Hand gegeben. Necmi Ulucay und Kingsley Chigozie Onyemaobi brachten die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Die hielt lang, doch in den Schlussminuten traf SpaKis Okan Tastan doppelt.

Nach dem geglückten Klassenerhalt unter der Woche war Biesdorf drauf und dran, die Saison mit einem Punktgewinn in Wilmersdorf zu beenden. Die frühe Führung der Hausherren durch Valentin Henneke konterte Fortunas Jean-Claude Nanevie, doch in der 90. Minute schoss Rodrigo Flores Kaya den 1. FC Wilmersdorf erneut in Führung und damit zum Sieg.

Polar Pinguin verabschiedet sich am Samstag nach zwei Jahren aus der Berlin-Liga. Der Vorletzte tritt in Steglitz beim SFC Stern 1900 an, der den dritten Platz verteidigen will.

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Die Begegnung zwischen Blau Weiß 90 und Altglienicke II ist eine der beiden, in denen es noch wirklich um etwas geht. Denn die Gäste müssen Platz 15 verteidigen. Altglienicke steht zwei Punkte vor dem Frohnauer SC, der parallel Hohen Neuendorf empfängt. Blau Weiß ist sicher Zweiter. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin Berlin Türkspor Bln Türkspor 14:00 PUSH

Empor hat sich nach starker Rückrunde auf Rang vier hochgearbeitet. Auch Platz drei wäre je nach Ausgang des Stern-Spiels noch drin. Türkspor steht im dichten Gedränge rund um Platz 10. ---

Das schon angesprochene Spiel zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf, in dem der Gastgeber zwingend siegen muss, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Hohen Neuendorf ist gerettet, wird dem Konkurrenten aus dem Norden aber sicher nichts schenken wollen. ---

Morgen, 16:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin TSV Rudow Berlin TSV Rudow 16:00 PUSH

Für die Füchse steigt am Samstagnachmittag das vorerst letzte Berlin-Liga-Spiel. Die Reinickendorfer stehen längst als Meister fest und spielen in der kommenden Saison in der Oberliga. Aufsteiger Rudow hat eine starke und vor allem sorgenfreie Saison gespielt, ist nun 13. ---

So., 14.06.2026, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SC Staaken SC Staaken 13:00 PUSH

Am Sonntag empfängt der Berliner SC den SC Staaken. Dabei dürften die Hausherren ihren Platz unter den Top 10 schon sicher haben. Für Staaken könnte der Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz durchaus nochmal Ansporn sein. ---

So., 14.06.2026, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:30 PUSH

Auch Südwest verabschiedet sich aus der Berlin-Liga. Nach dem Aufstieg im letztjährigen Sommer müssen die Steglitzer, die derzeit Schlusslicht sind, wieder runter. In Mariendorf wartet eine letzte schwere Aufgabe.

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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