Tasmania will sich absetzen, Rathenow und Berliner AK unter Druck

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In den Nachholspielen der NOFV-Oberliga Nord am morgigen Mittwochabend um 19 Uhr zieht sich die Spannung durch fast jede Tabellenzone. SV Tasmania Berlin führt die Liga mit 46 Punkten an und reist mit dem brachialen 7:0 beim Berliner AK nach Rostock. Dahinter hält SV Lichtenberg 47 mit 41 Punkten den Druck hoch, Mahlsdorf steht bei 36, Neustrelitz und Klosterfelde folgen mit 35 Punkten. Im Mittelfeld und unteren Bereich ist die Lage kaum ruhiger: TuS Makkabi Berlin will nach dem 0:4 in Neustrelitz eine Antwort finden, Berliner AK muss das Debakel vom Wochenende abschütteln, und FSV Optik Rathenow kämpft mit 20 Punkten weiter gegen das Abrutschen. Es sind nur drei Spiele – aber sie tragen das ganze Gewicht dieser Phase.

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Morgen, 19:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi Berliner AK Berliner AK 19:00 PUSH



TuS Makkabi Berlin geht mit 31 Punkten als Sechster in dieses Nachholspiel, aber das 0:4 bei der TSG Neustrelitz am Wochenende hat Spuren hinterlassen. Die Mannschaft war dort chancenlos und muss nun zeigen, dass dieser Rückschlag nicht mehr war als ein schlechter Tag. Der Berliner AK steht bei 23 Punkten auf Rang zwölf und hat am Samstag einen Abend erlebt, der sich nicht einfach abschütteln lässt: das 0:7 zu Hause gegen den SV Tasmania Berlin. Mit 32:44 Toren ist die Bilanz des BAK inzwischen deutlich angekratzt, und genau deshalb bekommt dieses Auswärtsspiel zusätzliche Schärfe. Makkabi kann sich mit einem Sieg oben festigen, der Berliner AK braucht ein Zeichen der Gegenwehr, damit aus einem düsteren Wochenende keine echte Krise wird.

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Der Tabellenführer reist mit voller Wucht nach Rostock. SV Tasmania Berlin hat mit dem 7:0 beim Berliner AK am Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt und seine Position an der Spitze auf 46 Punkte ausgebaut. 57 Tore erzielt, nur 20 Gegentreffer kassiert – die Zahlen unterstreichen die Stabilität dieser Mannschaft. F.C. Hansa Rostock II geht mit 26 Punkten als Neunter in dieses Nachholspiel und hat sich durch das 2:1 gegen FSV Optik Rathenow weiter etwas Luft verschafft. Für die Gastgeber ist es die Chance, gegen den Spitzenreiter ein großes Ergebnis zu setzen und sich aus der unruhigen Tabellenmitte weiter herauszuarbeiten. Für Tasmania ist es ein Spiel, in dem der Rhythmus des Titelrennens gewahrt bleiben muss. Gerade nach einem 7:0 wächst der Erwartungsdruck – und genau das macht diese Partie so interessant.

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Morgen, 19:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 19:00 live PUSH



FSV Optik Rathenow steht mit 20 Punkten auf Rang 14 und hat nach dem 1:2 bei F.C. Hansa Rostock II weiter keinen wirklichen Halt gefunden. Mit 25:35 Toren bleibt die Mannschaft in einer Zone, in der jeder verlorene Abend sofort schwerer wirkt. SV Sparta Lichtenberg kommt mit 27 Punkten auf Rang sieben, verlor am Wochenende aber 1:2 bei SG Union 1919 Klosterfelde und verpasste damit einen Schritt nach oben. Für Rathenow ist dieses Nachholspiel ein Kampf um Luft und Abstand. Für Sparta ist es die Gelegenheit, nach dem Rückschlag in Klosterfelde sofort wieder Stand zu finden. Die Tabelle trennt beide Teams, aber die Anspannung ist auf beiden Seiten ähnlich groß: Die einen wollen nicht weiter nach unten rutschen, die anderen nicht im grauen Mittelfeld versanden.