Tasmania wankt, Lichtenberg 47 jagt: Oberliga Nord vor Spieltag 21

Ein Duell zweier Teams, die in der Tabelle nah beieinander stehen. SG Dynamo Schwerin ist Zwölfter mit 21 Punkten (25:24 Tore) und spielte zuletzt 1:1 bei Viktoria. FC Anker Wismar steht auf Rang neun mit 24 Punkten (35:35 Tore), verlor zuletzt aber zu Hause 1:2 gegen Berliner AK. Das Hinspiel gewann Wismar 2:1 – und es war spät und dramatisch: Nico Billep (78.) brachte Wismar in Führung, Mario Schilling glich per Foulelfmeter (85.) aus, dann ein Eigentor von Mohand Almansori (90.+2) zum Wismar-Sieg. Zudem sah Eric Martin (Wismar) Gelb-Rot (45.). Schwerin will das drehen, Wismar will zeigen, dass die 35 erzielten Tore nicht nur Statistik sind.

Ein Spiel, das nach Pflicht für Tasmania klingt – und nach Chance für den BAK. Berliner AK ist Zehnter mit 23 Punkten (32:37 Tore) und gewann zuletzt 2:1 in Wismar. SV Tasmania Berlin führt mit 43 Punkten (50:20 Tore), verlor aber zuletzt 0:2 in Klosterfelde – ein Dämpfer genau dort, wo Tabellenführer selten gerne wackeln. Das Hinspiel gewann Tasmania 3:1: Konstantinos Grigoriadis (9.), Nathaniel Amamoo (29.) und Rici Bokake-Befonga (82.) trafen, der BAK glich zwischenzeitlich per Foulelfmeter durch Abdulkadir Beyazit (26.) aus. Dazu Rot für Rico Steinhauer (28./Tasmania/Foulspiel). Tasmania wird wissen: Ein erneuter Aussetzer öffnet Lichtenberg 47 und Mahlsdorf Türen. Der BAK weiß: Mit Mut und Disziplin kann man dem Spitzenreiter weh tun.

Der Zweite gegen den Aufsteiger – und das Hinspiel war ein Torfestival. SV Lichtenberg 47 steht bei 38 Punkten (54:32 Tore) und kam zuletzt zu einem 3:3 bei Sparta Lichtenberg. SV Siedenbollentin (Aufsteiger) ist Achter mit 27 Punkten (34:35 Tore) und gewann zuletzt ein wildes 4:3 gegen Croatia Berlin. Das Hinspiel gewann Siedenbollentin 4:3 gegen Lichtenberg 47 – mit gleich drei Elfmetern: Daniel Eidtner traf per Strafstoß (41.) und später erneut per Strafstoß (88.), Lichtenberg antwortete durch Sebastian Reiniger per Foulelfmeter (77.) und (81.), dazu trafen Jakub Jan Klimko (57.) und Lukas Knechtel (73.), sowie John Gruber (52.). Außerdem: Gelb-Rot für Kevin Owczarek (53./Lichtenberg/Foulspiel). Wer dieses Hinspiel kennt, weiß: Hier kann jede Szene brennen. Lichtenberg 47 muss gewinnen, wenn es Tasmania ernsthaft jagen will.

Klosterfelde hat dem Spitzenreiter wehgetan – und will nun nachlegen. SG Union 1919 Klosterfelde (Aufsteiger) ist Vierter mit 32 Punkten (41:29 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Tasmania. SV Sparta Lichtenberg steht bei 27 Punkten (48:48 Tore) und holte zuletzt ein spektakuläres 3:3 gegen Lichtenberg 47. Das Hinspiel endete 1:1: Daniel Hänsch traf früh für Sparta (13.), Gentuar Durmishi glich spät aus (83.). Klosterfelde hat die Form, um oben anzuklopfen. Sparta hat die Tore, um jedes Spiel offen zu halten. Das riecht nach einem Abend, an dem der Tabellenplatz nicht erklärt, was passiert.

Ein Duell, das nach Abstiegsangst riecht – und nach der Frage, wer überhaupt noch atmen kann. Tennis Borussia Berlin ist 14. mit 20 Punkten (29:40 Tore) und verlor zuletzt 1:4 bei Makkabi. FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) ist Letzter mit 12 Punkten (30:71 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Dynamo Schwerin. In den angegebenen Hinspielen steht für TeBe/Viktoria nur das 3:3 aus Viktorias Sicht gegen TeBe – dort fielen Tore in Wellen: Anton Pourfard (12.), Mark-Oliver Wittek (28.), ein Eigentor von Aleksandar Bilbija (54.), Emir Can Gencel (55.), dann Viktorias Aufholjagd durch Ebrima Jobe (66., 73.). Wer solche Spiele schreibt, weiß: Viktoria kann treffen, aber auch zusammenbrechen. TeBe muss dieses Spiel gewinnen, wenn man sich nicht selbst Richtung Relegationszone drückt.



Zwei Teams aus der oberen Hälfte, die zuletzt jeweils eine klare Botschaft gesendet haben. TSG Neustrelitz ist Fünfter mit 32 Punkten (39:27 Tore) und gewann zuletzt 2:0 in Rathenow. TuS Makkabi Berlin steht bei 31 Punkten (36:31 Tore) und gewann zuletzt 4:1 gegen TeBe. Das Hinspiel gewann Neustrelitz auswärts 2:1 bei Makkabi – mit einer kuriosen Notation der Führung: Manuel Härtel traf rund um die 45. Minute, dazu fiel ein später Eigentor von Anton Petters (90.+3) zum Endstand. Neustrelitz will oben dranbleiben, Makkabi will beweisen, dass die Offensivkraft vom 4:1 wieder abrufbar ist.



Zwei Teams, die zuletzt komplett unterschiedliche Tage hatten. F.C. Hansa Rostock II ist Elfter mit 23 Punkten (34:44 Tore) und verlor zuletzt deutlich 0:4 in Mahlsdorf. FSV Optik Rathenow steht bei 20 Punkten (24:33 Tore) auf Rang 13 und verlor zuletzt 0:2 gegen Neustrelitz. Das Hinspiel gewann Hansa II knapp 3:2 in Rathenow: Nima Amiri traf doppelt (73., 90.+1) für Rathenow, doch Mattes Krebs (77.), John Lukas Sauer (88.) und Alessandro Schulz (90.) drehten die Partie. Zudem sah Salih Aktürk (Rathenow) Gelb-Rot (63./wiederholtes Foulspiel). Beide brauchen Punkte, um nicht tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen – und beide wissen, dass dieses Duell schon einmal an der Kante war.



Croatia braucht Stabilität, Mahlsdorf will oben dran bleiben. S.D. Croatia Berlin (Aufsteiger) ist 15. mit 15 Punkten (31:47 Tore) und verlor zuletzt knapp 3:4 in Siedenbollentin. BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 33 Punkten (39:28 Tore) und fegte zuletzt 4:0 gegen Hansa II. Das Hinspiel gewann Mahlsdorf 4:1 – Croatia führte sogar durch Mehmet Uzuner (41.), dann drehte Nils Wilko Stettin (51., 62.), Julian Mätzke (77.) und Arijan Emini (89.). Außerdem sah Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui (Croatia) Gelb-Rot (34.). Croatia braucht Punkte gegen den Abstieg, Mahlsdorf braucht Punkte für den Traum nach oben. Das ist die Mischung, aus der in dieser Liga die härtesten Spiele entstehen.