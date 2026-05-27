Tasmania vor der Krönung, SV Lichtenberg 47 hofft auf ein Wunder

– Foto: Mathias Ginelli

Am 30. und letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist das große Bild fast gemalt, aber noch nicht vollständig. SV Tasmania Berlin geht mit drei Punkten und 15 Toren Vorsprung auf SV Lichtenberg 47 in den Endspurt und hat den Titel praktisch in der Hand. Im Keller sind FC Viktoria 1889 Berlin und S.D. Croatia Berlin bereits abgestiegen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

SV Siedenbollentin geht als Tabellenachter in dieses letzte Heimspiel. Das 0:3 bei Tasmania Berlin war ein klarer Dämpfer, änderte aber nichts daran, dass der Aufsteiger eine starke Saison spielt. Mit 44 Punkten ist die Ausgangslage stabil, auch wenn die Mannschaft die Runde vor eigenem Publikum gern mit einem besseren Gefühl beenden würde. SV Sparta Lichtenberg reist mit viel Schwung an. Das 4:2 gegen TSG Neustrelitz war ein starkes Zeichen und brachte Sparta auf 39 Punkte. Nach einer Saison mit vielen Ausschlägen bietet sich nun die Chance, einen versöhnlichen Schlussstrich zu ziehen. Sportlich geht es um eine gute Schlussnote.

---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf SV Tasmania Berlin Tasmania 14:00 PUSH

Für BSV Eintracht Mahlsdorf ist dieses Heimspiel eine Prüfung gegen den Fast-Meister. Das 0:2 in Wismar war ein Rückschlag, der eine noch bessere Platzierung kostete. Mit 46 Punkten steht Mahlsdorf dennoch im gesicherten oberen Mittelfeld und kann ohne Abstiegsdruck in diese Partie gehen. Bei SV Tasmania Berlin ist die Lage glasklar: Der Titel ist praktisch zum Greifen nah. Nach dem 3:0 gegen Siedenbollentin führt Tasmania mit drei Punkten und einem gewaltigen Torpolster. Alles deutet auf die Meisterschaft hin. Gerade deshalb wird die Mannschaft alles daransetzen, keine Nervosität aufkommen zu lassen und die Saison mit einem souveränen letzten Auftritt zu krönen. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow FC Anker Wismar Anker Wismar 14:00 PUSH

FSV Optik Rathenow rettete beim 1:1 in Viktoria Berlin immerhin noch einen Punkt und hat mit 36 Zählern den Ligaverbleib sicher. Der letzte Spieltag bietet die Chance, die Saison mit einem Heimspiel und einem positiven Zeichen zu beenden. Gerade vor eigenem Publikum dürfte Rathenow auf einen entschlossenen Auftritt drängen. FC Anker Wismar kommt mit Rückenwind. Das 2:0 gegen Mahlsdorf war ein starkes Ergebnis, das den Klub auf 40 Punkte brachte. Damit hat sich Anker weiter stabilisiert und kann mit einem Erfolg sogar noch in der Tabelle klettern. Es ist eine Partie zweier Mannschaften, die sich zum Schluss nichts schenken wollen. ---

F.C. Hansa Rostock II hat mit dem 4:1 beim TuS Makkabi Berlin noch einmal seine Qualität unterstrichen und geht als Tabellendritter in den letzten Spieltag. Für die Rostocker Reserve ist nach oben nichts mehr erreichbar, doch ein Heimsieg würde eine starke Saison zusätzlich veredeln. FC Viktoria 1889 Berlin ist bereits abgestiegen und trägt schwer an einer bitteren Spielzeit. Das 1:1 gegen Rathenow war zwar ein kleiner Achtungserfolg, änderte aber nichts am Schicksal. Genau darin liegt die Gefahr für den Favoriten: Ein abgestiegenes Team kann frei spielen. Hansa II wird dennoch darauf aus sein, die Saison ohne Stolpern zu beenden. ---

Für S.D. Croatia Berlin ist der letzte Spieltag vor allem ein Abschiedsspiel. Zuletzt wurde mit 1:3 bei Tennis Borussia Berlin verloren. Vor eigenem Publikum bleibt nun nur die Chance, sich mit einer kämpferischen Leistung aus der Liga zu verabschieden. TuS Makkabi Berlin verlor zuletzt 1:4 gegen Hansa Rostock II und steht bei 41 Punkten im sicheren Mittelfeld. Nach einer wechselhaften Saison will die Mannschaft diesen Abschluss ohne Makel gestalten. Für Croatia geht es um Würde, für Makkabi um einen sauberen Ausklang. Gerade solche letzten Spiele können noch einmal überraschend intensiv werden. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 PUSH

SV Lichtenberg 47 hat mit dem 1:0 in Schwerin den Druck auf Tasmania hochgehalten, braucht nun aber ein kleines Fußballwunder. Drei Punkte Rückstand und 15 Tore Differenz sprechen klar gegen einen Titelwechsel. Dennoch ist die Aufgabe eindeutig: Lichtenberg muss gewinnen und seinerseits alles tun, um die minimale Hoffnung nicht schon vor dem Abpfiff aufzugeben. Für Tennis Borussia Berlin ist es ein Spiel von enormer Wucht. Das 3:1 gegen Croatia Berlin war wichtig, doch mit 33 Punkten ist der Klassenerhalt noch nicht garantiert. Dynamo Schwerin sitzt direkt dahinter. TeBe braucht also mindestens ein waches Auge auf den Parallelplatz – und idealerweise auch selbst Zählbares gegen einen Gegner, der unbedingt gewinnen muss. ---

SG Union 1919 Klosterfelde reist mit einer offenen Wunde in diesen letzten Spieltag. Das 0:3 beim Berliner AK war ein unerwartet klarer Rückschlag, der eine noch bessere Endplatzierung kostete. Mit 49 Punkten ist die Saison des Aufsteigers trotzdem stark. Vor heimischer Kulisse will Klosterfelde diesen Eindruck nun noch einmal bestätigen. Für SG Dynamo Schwerin geht es dagegen um alles. Das 0:1 gegen Lichtenberg durch einen späten Handelfmeter war besonders bitter. Mit 31 Punkten steht Schwerin auf dem 14. Tabellenplatz und braucht am letzten Spieltag dringend Zählbares. ---

TSG Neustrelitz musste beim 2:4 in Sparta Lichtenberg einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen. Mit 50 Punkten ist die Saison dennoch ordentlich, auch wenn nach oben nichts mehr zu holen ist. Im letzten Heimspiel geht es nun darum, Haltung zu zeigen und sich mit einem positiven Schlussbild zu verabschieden. Der Berliner AK kommt mit einem klaren 3:0 gegen Klosterfelde im Rücken. Mit 36 Punkten ist die Lage sicher genug, um ohne Abstiegsangst in diese Partie zu gehen. Gerade deshalb könnte es ein offenes Spiel werden: Neustrelitz will einen versöhnlichen Abschluss, der BAK will seinen Aufwärtstrend bestätigen. Ein Spiel ohne Abstiegsfurcht, aber nicht ohne Ehrgeiz.