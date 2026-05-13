Tasmania unter Druck, SV Lichtenberg 47 lauert auf den Patzer

– Foto: Frank Arlinghaus

Am 29. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord spitzt sich die Saison an beiden Enden der Tabelle weiter zu. SV Tasmania Berlin führt das Feld mit drei Punkten Vorsprung vor SV Lichtenberg 47 an, kann sich im Titelrennen aber keinen Aussetzer leisten. Dahinter hat sich F.C. Hansa Rostock II fest im oberen Feld etabliert. Im Keller sind S.D. Croatia Berlin und FC Viktoria 1889 Berlin bereits abgestiegen, doch zwischen Rang neun und Rang 14 wird weiter um jeden Punkt, jeden Atemzug und am Ende wohl um die Liga gekämpft. Dieser Spieltag trägt deshalb enorme Wucht in sich.

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Fr., 15.05.2026, 18:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria FSV Optik Rathenow Rathenow 18:00 PUSH

Für FC Viktoria 1889 Berlin geht es nach dem bereits feststehenden Abstieg sportlich nur noch um einen würdigen Abschied. Das 1:2 bei Mahlsdorf war ein weiteres Kapitel einer schweren Saison, auch die Rote Karte für Mete Türkay passte ins Bild eines Nachmittags voller Rückschläge. Zuhause soll nun wenigstens noch einmal ein Zeichen der Haltung gesetzt werden. FSV Optik Rathenow kommt nach dem 4:2 gegen TuS Makkabi Berlin mit Rückenwind und 35 Punkten. Der Vorsprung auf die ganz heiße Zone ist noch nicht beruhigend. Gerade deshalb hat dieses Auswärtsspiel großes Gewicht. Rathenow kann sich Luft verschaffen, Viktoria nur noch stören. Solche Konstellationen sind oft gefährlicher, als sie auf den ersten Blick wirken.

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Tennis Borussia Berlin erlitt beim 0:4 gegen F.C. Hansa Rostock II einen herben Dämpfer und blieb bei 30 Punkten. Dazu kam die Rote Karte für Linus Johann Bernhard Frölich, die die Lage vor diesem Spiel nicht einfacher macht. Im Abstiegskampf ist der Druck klar: Gegen einen bereits abgestiegenen Gegner muss fast zwingend ein Sieg her. S.D. Croatia Berlin ist nach dem 0:5 gegen Dynamo Schwerin endgültig in der bitteren Realität angekommen. Mit 19 Punkten ist der Abstieg besiegelt, sportlich geht es nur noch um einen anständigen Abschied. Für TeBe ist dieses Heimspiel Pflicht und Bürde zugleich. Für Croatia bleibt die Rolle des Teams, das ohne Last auftreten und einem nervösen Gegner den Abend schwer machen kann. ---

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 13:00 PUSH

FC Anker Wismar hat beim 3:4 in Siedenbollentin einen wilden Schlagabtausch verloren und damit eine große Chance liegen lassen. Mit 37 Punkten steht die Mannschaft auf Rang neun, doch beruhigend ist das noch nicht. Vor eigenem Publikum geht es nun darum, die defensive Wackeligkeit abzustellen und den Vorsprung auf die gefährdeten Plätze zu behaupten. BSV Eintracht Mahlsdorf reist nach dem 2:1 gegen FC Viktoria 1889 Berlin mit 46 Punkten und deutlich größerer Ruhe an. Die Gäste stehen im gesicherten oberen Mittelfeld, können aber mit einem weiteren Sieg ihre starke Saison zusätzlich aufwerten. Für Wismar ist es ein Spiel mit Druck, für Mahlsdorf eines mit der Chance, frei und unangenehm aufzutreten. ---

SG Dynamo Schwerin hat mit dem klaren 5:0 bei S.D. Croatia Berlin ein starkes Lebenszeichen gesendet und sich auf 31 Punkte verbessert. Doch die Lage bleibt angespannt. Der Vorsprung auf Tennis Borussia Berlin und die Abstiegszone ist schmal, jeder Punkt zählt. Nun kommt ausgerechnet einer der beiden großen Titeljäger. SV Lichtenberg 47 verspielte beim 4:4 gegen den Berliner AK eine komfortable Führung und damit womöglich mehr als nur zwei Punkte. Statt näher an Tasmania heranzurücken, beträgt der Rückstand weiter drei Zähler. In Schwerin ist deshalb ein Sieg Pflicht. Für Lichtenberg geht es um die letzte echte Jagd auf Platz eins, für Dynamo um den Klassenverbleib. Mehr Spannung braucht ein Spiel kaum. ---

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr Berliner AK Berliner AK SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 13:00 PUSH

Der Berliner AK hat beim 4:4 in Lichtenberg Moral bewiesen und sich nach 1:4-Rückstand noch einen Punkt erkämpft. Mit 33 Punkten bleibt die Mannschaft aber weiter in einer heiklen Position. Gerade gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel müssen nun weitere Zähler her, um sich im Endspurt nicht noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. SG Union 1919 Klosterfelde ließ beim 1:1 gegen Neustrelitz Punkte liegen und hat damit etwas an Schwung verloren. Mit 49 Punkten spielen die Gäste dennoch eine bemerkenswert starke Saison. Für Klosterfelde geht es um einen möglichst glanzvollen Schlussspurt, für den B AK um Entlastung im Keller. Das verspricht ein Spiel zwischen spielerischem Anspruch und nackter Notwendigkeit. ---

SV Sparta Lichtenberg verlor das brisante Heimspiel gegen Tasmania mit 2:3 und blieb dadurch bei 36 Punkten. Damit ist die Mannschaft noch nicht durch. Ein weiterer Fehltritt könnte die Sorgen wieder deutlich vergrößern. Vor eigenem Publikum braucht Sparta deshalb Stabilität und Nervenstärke. TSG Neustrelitz holte beim 1:1 in Klosterfelde einen Punkt und steht mit 50 Zählern auf Rang vier. Nach ganz oben reicht es wohl nicht mehr, aber die Saison bleibt stark. Neustrelitz kann ohne den ganz großen Druck antreten und genau das macht die Gäste gefährlich. Für Sparta ist es ein unangenehmer Gegner zur falschen Zeit. Für Neustrelitz ist es die Chance, eine gute Spielzeit weiter zu veredeln. ---

TuS Makkabi Berlin unterlag in Rathenow mit 2:4 und verpasste damit einen wichtigen Schritt in Richtung Ruhe. Mit 41 Punkten steht die Mannschaft zwar noch ordentlich da, doch die Tabelle zwischen Rang acht und Rang 14 bleibt unruhig genug, um wachsam zu sein. Zuhause soll nun die Antwort folgen. F.C. Hansa Rostock II gewann überzeugend 4:0 gegen Tennis Borussia Berlin und hat sich mit 51 Punkten auf Rang drei festgesetzt. Für die Rostocker U23 ist die Saison bereits stark, sie kann aber noch weiter glänzen. Gegen Makkabi trifft spielerische Qualität auf einen Gegner, der sich keinen entspannten Nachmittag erlauben kann. Genau daraus dürfte eine intensive Partie entstehen. ---

SV Tasmania Berlin hat mit dem 3:2 bei Sparta Lichtenberg seine Tabellenführung behauptet und geht mit 61 Punkten als Spitzenreiter in diesen Spieltag. Der Vorsprung auf Lichtenberg 47 beträgt drei Punkte. Das ist eine gute Ausgangslage, aber noch kein Grund zum Durchatmen. Tasmania muss weiter marschieren, weil jeder Patzer im Titelrennen sofort Folgen hätte. SV Siedenbollentin hat beim dramatischen 4:3 gegen Anker Wismar große Moral gezeigt und steht nun bei 44 Punkten. Der Aufsteiger spielt eine auffallend stabile Saison und reist nicht als Statist an. Für Tasmania ist es ein Heimspiel mit Meisterdruck. Für Siedenbollentin ist es die Chance, dem Spitzenreiter einen schmerzhaften Abend zu bereiten.