Tasmania triumphiert im Gipfelsturm – SV Lichtenberg 47 geschlagen

In der NOFV-Oberliga Nord kam es heute zum hochemotionalen Abschluss vom 19. Spieltag. Die Augen der Fußballwelt im Nordosten waren vor allem auf das Duell der Giganten gerichtet, doch auch auf den anderen Plätzen bebte die Erde unter den Stollen der Akteure. Es war ein Spieltag voller Leidenschaft, dramatischer Wendungen und wegweisender Siege, die das Tableau ordentlich durchschüttelten und im Kampf um die Tabellenspitze sowie den Klassenerhalt für puren Nervenkitzel sorgten.

In einer packenden Begegnung vor 199 Zuschauern setzte die TSG Neustrelitz ein frühes Ausrufezeichen gegen den Traditionsverein Tennis Borussia Berlin. Die erste Halbzeit gehörte ganz allein einem Mann: Manuel Härtel brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung, legte in der 10. Minute das 2:0 nach und vollendete seinen Hattrick in der 42. Minute zum scheinbar sicheren 3:0. Doch die Berliner Gäste gaben sich nicht auf und starteten eine furiose Aufholjagd. In der 65. Minute erzielte Ebrima Jobe das 3:1, was noch einmal neue Energie freisetzte. Als Muhammad Sey in der 90.+3 Minute auf 3:2 verkürzte, brannte die Luft im Stadion, doch Neustrelitz rettete den knappen Vorsprung mit letzter Kraft über die Zeit. ---

Die SG Union 1919 Klosterfelde unterstrich ihre starke Form und ließ dem FC Anker Wismar in einer hochemotionalen Schlussphase der ersten Halbzeit keine Chance. Es war ein regelrechter Sturmlauf kurz vor dem Pausenpfiff, der die Weichen auf Sieg stellte. Den Bann brach Irfan Brando in der 41. Minute mit dem 1:0. Kaum war der Jubel verhallt, erhöhte Maximilian Boritzki in der 42. Minute bereits auf 2:0. Doch damit nicht genug der Demütigung für die Gäste: In der 45. Minute schnürte Irfan Brando seinen Doppelpack zum 3:0-Halbzeitstand. Wismar bäumte sich nach dem Seitenwechsel noch einmal auf und kam durch Pascal Breier in der 48. Minute schnell zum 3:1, doch die Defensive der Hausherren hielt dem anschließenden Druck stand und sicherte den verdienten Heimsieg. ---

Vor 208 Zuschauern entwickelte sich ein hochemotionales Berliner Duell, in dem der Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin Moral bewies. Den Grundstein für den Erfolg legte Aboudoul Rachid Tchadjei bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Der Berliner AK gab sich jedoch nicht geschlagen und drängte auf den Ausgleich, der schließlich in der 59. Minute durch Berkay Uysal zum 1:1 fiel. Doch die Freude der Hausherren war nur von kurzer Dauer. Nur zwei Minuten später, in der 61. Minute, erzielte Andac Güleryüz das 1:2 und versetzte den Anhang der Viktoria in Jubel, während der BAK geschockt zurückblieb. ---

In Schwerin sahen 101 Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Gäste vom TuS Makkabi Berlin. Die SG Dynamo Schwerin bemühte sich zwar redlich, fand aber gegen die disziplinierte Defensive der Berliner kein Durchkommen. Kurz vor dem Seitenwechsel schlug Makkabi eiskalt zu: Kevin Coleman markierte in der 42. Minute das 0:1. Die Hoffnung der Schweriner auf eine Wende in der zweiten Halbzeit wurde jäh zerstört, als Maximilian Stahl bereits in der 47. Minute auf 0:2 erhöhte und damit für die Vorentscheidung in dieser Partie sorgte. ---

Eine Nullnummer der intensiven Sorte erlebten die 152 Fans im Stadion des FSV Optik Rathenow. Gegen den Tabellendritten BSV Eintracht Mahlsdorf warfen die Rathenower alles in die Waagschale, um den Favoriten in Schach zu halten. Es war ein Spiel ohne Tore, aber keineswegs ohne Leidenschaft. Beide Abwehrreihen standen sicher, sodass am Ende ein torloses Remis zu Buche stand. Für Mahlsdorf war es ein kleiner Dämpfer im Kampf um die oberen Plätze, während Rathenow den hart erkämpften Punkt im Abstiegskampf feierte. ---

Vor 1252 Zuschauern kochten die Emotionen im absoluten Topspiel hoch. Der SV Lichtenberg 47 empfing den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin. Es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem die Gastgeber zunächst den Atem der Fans stocken ließen: John Gruber erzielte in der 28. Minute das 1:0. Doch die Antwort der Tasmania folgte prompt und gnadenlos. Nur drei Minuten später, in der 31. Minute, glich David Danko zum 1:1 aus. Bevor sich Lichtenberg sammeln konnte, schlug die Stunde von Nathaniel Amamoo, der in der 33. Minute das Spiel mit dem 1:2 komplett drehte. Diese fünf Minuten puren Wahnsinns entschieden das Gipfeltreffen zugunsten der Gäste. ---

Die Reserve des FC Hansa Rostock zeigte gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin eine entschlossene Leistung. Besonders ein Akteur drückte der ersten Halbzeit seinen Stempel auf: Alessandro Schulz brachte die Rostocker in der 27. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 35. Minute das 2:0 nach. Siedenbollentin gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich leidenschaftlich zurück. In der 74. Minute keimte durch den Anschlusstreffer von Dennis Ladwig zum 2:1 noch einmal Hoffnung auf. Doch diese wurde jäh im Keim erstickt, als Julian Hahnel in der 82. Minute zum 3:1-Endstand traf und den Heimsieg der Hanseaten zementierte. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 77 Zuschauer bei der Begegnung zwischen S.D. Croatia Berlin und dem SV Sparta Lichtenberg. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die bereits in der 5. Minute mit dem 0:1 durch Nikolas Meyer begann. Doch Croatia antwortete fast im Gegenzug: Erdi Temel markierte in der 9. Minute das 1:1. Die Gäste gingen in der 35. Minute durch Jeremy Gampe erneut in Führung (1:2), doch die Hausherren bewiesen Moral und glichen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 45.+2 Minute, durch Muhammed Akova zum 2:2 aus. Die dramatische Wende nahm in der 62. Minute ihren Lauf, als Metsaguim Dorian Kenfack aufseiten von Croatia Berlin mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl brach der Widerstand der Gastgeber: Dominic Schmüser erzielte in der 64. Minute das 2:3, Etienne Nikol erhöhte in der 70. Minute auf 2:4 und Berkin Tonk schraubte das Ergebnis in der 77. Minute auf 2:5 hoch. Zwar gelang Mateo Jagnjic in der 81. Minute noch das 3:5, doch am Ende feierte Sparta einen furiosen Auswärtssieg.