Tasmania taumelt im Norden – Titelrennen wird zum Nervenkrimi

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In der NOFV-Oberliga Nord bot der heutige Abschluss vom 27. Spieltag dramatische Wendungen im Aufstiegsrennen. Während der Spitzenreiter eine empfindliche Niederlage hinnehmen musste, kämpften die Teams im Mittelfeld und im Tabellenkeller mit großer Leidenschaft um jeden Zentimeter Boden.

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Vor 625 Zuschauern entwickelte sich ein dramatisches Spitzenspiel, in dem der Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde dem Favoriten SV Lichtenberg 47 alles abverlangte. Die Gäste aus Lichtenberg erwischten den besseren Start, als Luis Millgramm bereits in der 6. Minute zur 0:1-Führung traf. Doch die Hausherren antworteten prompt: Ethan James Mullen Elmore glich in der 10. Minute zum 1:1 aus und drehte die Partie in der 37. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 hochemotional zu Gunsten der Unioner. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug Lichtenberg jedoch zurück, als Nick Graupner in der 45.+3 Minute das 2:2 markierte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch, und in der 58. Minute war es Leon Walter, der mit dem Treffer zum 3:2 den Heimsieg für Klosterfelde perfekt machte. ---

Im mecklenburgischen Duell zwischen der SG Dynamo Schwerin und dem F.C. Hansa Rostock II sahen 509 Zuschauer einen leidenschaftlich geführten Kampf. In einer Partie, die vor allem von defensiver Disziplin geprägt war, fiel die Entscheidung in der ersten Halbzeit. In der 32. Minute verwandelte Julian Hahnel einen Handelfmeter zum 0:1 für die Rostocker. Trotz aller Schweriner Bemühungen, in der zweiten Halbzeit noch zum Ausgleich zu kommen, verteidigte der Hansa-Nachwuchs den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und entführte drei wichtige Punkte. ---

In Berlin teilten sich vor 717 Zuschauern Tennis Borussia Berlin und der FSV Optik Rathenow die Punkte. In einer Begegnung, in der die Nerven auf beiden Seiten spürbar angespannt waren, fielen die Tore erst nach dem Seitenwechsel. Die Gäste aus Rathenow gingen in der 57. Minute durch Ali Ihsan Keles mit 0:1 in Führung und versetzten den Anhang von TeBe kurzzeitig in Schockstarre. Doch die Berliner bewiesen Moral und schlugen nur drei Minuten später zurück: Emir Can Gencel erzielte in der 60. Minute den Ausgleich zum 1:1. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung. ---

In Berlin erlebten die Zuschauer einen Nachmittag, der kaum turbulenter hätte starten können. Bereits in der 8. Minute gab es den ersten massiven Rückschlag für die Heimelf: Joseph Dalal sah die Rote Karte. Umso erstaunlicher war die Reaktion der Berliner, die sich nicht versteckten. In der 27. Minute war es Ares Bedford, der den FC Viktoria 1889 Berlin tatsächlich mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn der SV Siedenbollentin nutzte die personelle Überlegenheit nun konsequent. In der 33. Minute markierte Lukas Möller den Ausgleich zum 1:1, und nur vier Minuten später, in der 37. Minute, drehte Tom Kliefoth die Begegnung zur 1:2-Pausenführung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel drückte Siedenbollentin weiter aufs Tempo. Jakub Jan Klimko erhöhte in der 51. Minute auf 1:3. Viktoria bewies jedoch ein großes Kämpferherz und kam in der 58. Minute durch Tim Schüßler noch einmal auf 2:3 heran. In der Schlussphase schwanden bei den dezimierten Berlinern jedoch sichtlich die Kräfte. Ein Doppelschlag durch den erneut starken Tom Kliefoth in der 78. Minute (2:4) und Jannes Harsch in der 80. Minute besiegelte schließlich den deutlichen 2:5-Endstand. ---

Vor 38 Zuschauern behielt der TuS Makkabi Berlin die Oberhand gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß: Will Anderson Siakam erzielte bereits in der 4. Minute das 1:0. Doch die Eintracht zeigte sich wenig beeindruckt und kam durch Ben Wagner in der 13. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Makkabi wieder die Kontrolle und ging hochemotional in Führung, als Deniz Sahin in der 51. Minute das 2:1 markierte. Den Schlusspunkt unter eine engagierte Leistung setzte Ismail Ceesay in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand. ---

Der FC Anker Wismar feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Sparta Lichtenberg. Die Mecklenburger legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 3. Minute durch Henri Mura mit 1:0 in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Julian Luca Wallenta in der 15. Minute auf 2:0, was die Gäste sichtlich unter Druck setzte. Sparta Lichtenberg gab sich jedoch nicht auf und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 57. Minute gelang Nikolas Meyer der Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz einer intensiven Schlussphase brachten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Das Topspiel lockte 346 Zuschauer an, wo die TSG Neustrelitz den Tabellenführer SV Tasmania Berlin empfing. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Anspannung förmlich greifbar war, schlugen die Hausherren unmittelbar nach dem Wiederanpfiff eiskalt zu: Manuel Härtel erzielte in der 46. Minute das 1:0. Tasmania drängte in der Folge hochemotional auf den Ausgleich, doch die Defensive der TSG stand sicher. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Anrijs Tomass Kmetjuks in der 87. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung und versetzte den Spitzenreiter in Schockstarre. ---

80 Zuschauer sahen ein zähes Ringen zwischen dem Berliner AK und der S.D. Croatia Berlin. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Als sich alles bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatte, fiel in der Schlussphase der entscheidende Treffer. Dennis Çelik erlöste die Gastgeber in der 88. Minute mit dem Tor zum 1:0-Endstand.