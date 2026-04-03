Tasmania taumelt im Derby: Lichtenberg 47 rückt heran

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

In der NOFV-Oberliga Nord hat der heutige Auftakt vom 23. Spieltag für eine Zäsur im Titelkampf gesorgt. Während der Tabellenführer in einem Berliner Duell Federn ließ, nutzte der direkte Verfolger die Gunst der Stunde. Die Zuschauer erlebten Momente voller Leidenschaft und taktischer Disziplin, die das Klassement an der Spitze auf eine minimale Differenz zusammenschmelzen ließen.

Das Traditionsduell entwickelte sich zu einer hochemotionalen Prüfung für den Spitzenreiter. Tennis Borussia Berlin zeigte sich von Beginn an entschlossen und eröffnete den Torreigen bereits in der 7. Minute, als Ebrima Jobe das 1:0 markierte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 24. Minute durch Emir Can Gencel, der einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte. Noch vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), erzielte erneut Ebrima Jobe den Treffer zum 3:0. Im zweiten Durchgang kam die SV Tasmania Berlin zwar noch einmal zurück, als Fatih Baca in der 57. Minute auf 3:1 verkürzte, doch für eine Wende reichte es nicht mehr. In der Schlussminute sah Konstantinos Grigoriadis in der 90. Minute zudem die Gelb-Rote Karte.

In einer hart umkämpften Partie sicherte sich der SV Lichtenberg 47 vor heimischer Kulisse einen immens wichtigen Erfolg gegen den FSV Optik Rathenow. Lange Zeit blieb die Begegnung ohne Torerfolg, bis die Gastgeber in der zweiten Halbzeit die entscheidende Lücke fanden. In der 52. Minute erzielte John Gruber den Treffer zum 1:0-Endstand. Durch diesen Sieg rückt Lichtenberg dem Tabellenführer gefährlich nahe und verschärft den Kampf um die Meisterschaft.

Der Berliner AK erlebt derzeit eine harte Phase. Das 1:5 gegen F.C. Hansa Rostock II war ein weiterer schmerzhafter Abend, an dem der BAK früh überrollt wurde. Mit 26 Punkten steht die Mannschaft auf Rang zwölf und hat den Abstand nach unten keineswegs beruhigend groß gehalten.

SV Siedenbollentin kommt dagegen in bemerkenswerter Form. Nach dem 2:1 gegen Rathenow gewann die Mannschaft unter der Woche auch noch 3:1 bei BSV Eintracht Mahlsdorf. Jakub Jan Klimko traf dort doppelt, Dustin Keil setzte den Schlusspunkt. Mit 33 Punkten ist der Aufsteiger inzwischen auf Rang sieben geklettert. Das Hinspiel gewann SV Siedenbollentin bereits 2:1 gegen den Berliner AK. Für die Gäste ist es also die Chance, eine starke Woche zu krönen; für den BAK ein Spiel gegen wachsende Unruhe.

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Die SG Dynamo Schwerin geht mit gedrückter Stimmung in dieses Heimspiel. Nach dem 0:0 beim SV Lichtenberg 47 setzte es unter der Woche eine weitere Niederlage, das 1:3 bei der TSG Neustrelitz. Dabei glich Mario Schilling kurz vor der Pause noch zum 1:1 aus, doch nach dem Seitenwechsel entglitt Schwerin die Partie wieder. Mit 23 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 13 und spürt den Druck aus dem unteren Tabellenbereich. SV Sparta Lichtenberg wartet mit 30 Punkten auf Rang neun und reist mit etwas mehr Stabilität an. Das jüngste Ligaspiel war der 3:1-Sieg gegen den Berliner AK, auch wenn seitdem kein weiteres Resultat der Sparta in den vorliegenden Angaben steht. Das Hinspiel gewann allerdings SG Dynamo Schwerin mit 3:2. Genau deshalb ist dieses Duell offen: Schwerin braucht dringend neue Luft, Sparta will den Vorsprung ins untere Feld absichern. ---

TuS Makkabi Berlin steht mit 34 Punkten auf Rang sechs und gehört weiter zum oberen Mittelfeld. Ein aktuelles Ergebnis der Berliner aus den zuletzt gelieferten Nachholspielen liegt hier nicht vor, doch die Tabelle zeigt, dass die Mannschaft weiter stabil genug unterwegs ist, um nach oben zu schielen. FC Anker Wismar reist mit 28 Punkten als Tabellenzehnter an. Die jüngsten Spiele waren widersprüchlich: Zunächst verlor Anker 1:2 bei S.D. Croatia Berlin, obwohl Finn Niklas Jahnke früh getroffen hatte. Danach folgte immerhin das 1:0 gegen Tennis Borussia Berlin, wieder entschied Pascal Breier die Partie. Das Hinspiel gewann FC Anker Wismar überraschend deutlich mit 3:0 gegen Makkabi. Genau diese Erinnerung macht dieses Spiel für die Gastgeber unangenehm und für die Gäste interessant. ---

Die TSG Neustrelitz hat sich in den vergangenen Tagen stark präsentiert. Unter der Woche gewann die Mannschaft 3:1 gegen SG Dynamo Schwerin und rückte damit auf 39 Punkte sowie Rang drei vor. Justus Guth, Nick Höfer und Manuel Härtel trafen in einem Spiel, das Neustrelitz entschlossen und entschärft wirkte. FC Viktoria 1889 Berlin bleibt mit 12 Punkten Schlusslicht und kämpft weiter gegen eine düstere Saison. Das letzte in den Angaben enthaltene Resultat war das 2:4 gegen TuS Makkabi Berlin, in dem Viktoria zwar zweimal traf, am Ende aber erneut leer ausging. Das Hinspiel gewann TSG Neustrelitz mit 2:1. Auch diesmal spricht vieles für die Gastgeber, die inzwischen richtig Fahrt aufgenommen haben. ---

S.D. Croatia Berlin hat zuletzt tatsächlich Lebenszeichen gesendet. Zunächst gelang das 2:1 gegen FC Anker Wismar, danach steht die Mannschaft mit 18 Punkten zwar weiter tief im Keller, aber sie ist nicht mehr völlig ohne Hoffnung. Die Tore von Mateo Jagnjic und Justin Schultze gegen Wismar haben Gewicht entfaltet. F.C. Hansa Rostock II reist dagegen mit Rückenwind an. Das 5:1 beim Berliner AK war ein starker Auswärtssieg, bei dem Julian Hahnel, Mattes Kelm, Bennett Peters und Felikss Sprogis trafen, dazu kam ein Eigentor. Mit 33 Punkten steht Hansa auf Rang acht. Das Hinspiel gewann die Rostocker Reserve 2:1 gegen Croatia. Für die Gastgeber ist es trotzdem ein Spiel voller Hoffnung, für Hansa eines, in dem die eigene Aufwärtsbewegung bestätigt werden soll. ---

Mi., 15.04.2026, 19:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 19:30 live PUSH

Rund um dieses Spiel schreibt der Fußball diesmal seine merkwürdigste Geschichte nicht auf dem Rasen, sondern neben ihm. Die Partie zwischen SG Union 1919 Klosterfelde und BSV Eintracht Mahlsdorf war ursprünglich für Karfreitag angesetzt. Erst am Gründonnerstag wurde jedoch klar, dass in Brandenburg an diesem stillen Feiertag keine öffentlichen Veranstaltungen erlaubt sind. Deshalb kann dieses Spiel nun nicht wie geplant stattfinden. Sportlich ist es ein hochinteressantes Duell. Klosterfelde steht mit 38 Punkten auf Rang vier, Mahlsdorf mit 36 Punkten auf Rang fünf. Das Hinspiel endete 1:1, wobei Nils Wilko Stettin Mahlsdorf in Führung brachte und Irfan Brando spät ausglich. Unter der Woche verlor Mahlsdorf zudem 1:3 gegen SV Siedenbollentin und musste dabei nach früher Führung noch einen bitteren Umschwung hinnehmen; Milos Cvjetinovic sah dabei Rot. Das Spiel wurde auf Mittwoch, 8. April 2026, 19:30 Uhr verlegt. Für beide Mannschaften bedeutet das eine spontane Umstellung – und eine zusätzliche Portion Unruhe in einer ohnehin sensiblen Saisonphase.