Tasmania erobert Thron zurück – SV Lichtenberg 47 patzt an der Ostsee

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die Ereignisse in der NOFV-Oberliga Nord überschlagen sich. Beim heutigen Abschluss des 24. Spieltags erlebten die Zuschauer eine dramatische Verschiebung an der Tabellenspitze. Während der bisherige Spitzenreiter an der Küste strauchelte, nutzte der Verfolger seine Chance konsequent aus.

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In einer umkämpften Partie im Stadion am Vogelgesang teilten sich der FSV Optik Rathenow und die SG Union 1919 Klosterfelde die Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis die Gäste zuschlugen. In der 47. Minute erzielte Michel Sobek das 0:1 für Klosterfelde. Die Rathenower bewiesen jedoch Moral und suchten leidenschaftlich den Ausgleich. Die Belohnung folgte in der 71. Minute, als Luka Zdep einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand verwandelte. ---

In Wismar sahen die Zuschauer eine Begegnung voller Wendungen, in der sich der FC Anker Wismar letztlich gegen den Tabellenletzten durchsetzte. Dabei erwischte der FC Viktoria 1889 Berlin den besseren Start: In der 11. Minute traf Aboudoul Rachid Tchadjei zum frühen 0:1. In der 57. Minute schwächten sich die Berliner jedoch, als Florian Miftari die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl drängte Wismar auf die Wende. Danilo John glich in der 70. Minute zum 1:1 aus und erzielte nur fünf Minuten später, in der 75. Minute, auch die 2:1-Führung. Den Schlusspunkt unter die Aufholjagd setzte Max Hauer in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand. ---

Der Aufsteiger SV Siedenbollentin feierte vor heimischer Kulisse einen wichtigen Erfolg gegen die SG Dynamo Schwerin. Die Weichen für den Heimsieg wurden früh gestellt, als Tom Kliefoth bereits in der 8. Minute zum 1:0 einnetzte. In der 27. Minute folgte ein schwerer Schlag für die Gäste, als Dominik Limprecht die Rote Karte sah. Den fälligen Freiraum nutzte Daniel Eidtner nur eine Minute später in der 28. Minute zum 2:0. Die Schweriner gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten in der 63. Minute durch einen Foulelfmeter von Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo auf 2:1. Es entwickelte sich eine Zitterpartie, bis Ande-Finjas Müller tief in der Nachspielzeit, in der 90.+7 Minute, mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie machte. --

In einer hochemotionalen Begegnung teilten sich der Aufsteiger S.D. Croatia Berlin und die TSG Neustrelitz die Punkte. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Muhammed Akova bereits in der 11. Minute das 1:0 erzielte. Die Gäste schlugen jedoch noch vor der Pause zurück: Manuel Härtel markierte in der 40. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel drehte Marius Schreiber in der 50. Minute die Partie mit dem Treffer zum 1:2 zugunsten der Neustrelitzer. Doch die Berliner bewiesen Moral und kamen erneut durch Muhammed Akova, der in der 57. Minute zum 2:2-Endstand traf, zurück in die Partie. ---

Vor 210 Zuschauern ereignete sich an der Ostsee eine Überraschung. Der F.C. Hansa Rostock II bezwang den bisherigen Tabellenführer SV Lichtenberg 47 knapp. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Till Kozelnik bereits in der 6. Minute zum 1:0. Trotz aller Bemühungen gelang es den Lichtenbergern nicht, die kompakte Defensive der Hanseaten zu überwinden, was einen herben Rückschlag im Titelrennen bedeutete. ---

Der SV Tasmania Berlin nutzte die Gunst der Stunde und setzte sich im Stadtduell gegen TuS Makkabi Berlin souverän durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Nathaniel Amamoo in der 59. Minute den Bann und erzielte das 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 68. Minute durch Shean Mensah auf 2:0. Den Schlusspunkt unter eine überzeugende Leistung setzte Jean Paul Ajala-Alexis in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand, der Tasmania zurück an die Spitze hievte. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Fans beim Duell zwischen dem SV Sparta Lichtenberg und Tennis Borussia Berlin. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Etienne Nikol traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, und Viktor Sizov erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Nach der Pause schraubte erneut Etienne Nikol das Ergebnis in der 52. Minute auf 3:0 hoch. In der Schlussphase wurde es deutlich, als Nikolas Meyer mit einem Doppelschlag in der 69. Minute zum 4:0 und in der 73. Minute zum 5:0 die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Ebrima Jobe in der 90. Minute zum 5:1. ---

Vor 78 Zuschauern sicherte sich der BSV Eintracht Mahlsdorf einen Heimsieg gegen den Berliner AK. Den psychologisch wichtigen Führungstreffer erzielte Anthony Worm in der 45. Minute unmittelbar vor dem Pausenpfiff zum 1:0. In der zweiten Halbzeit dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe die Entscheidung fiel. Nils Wilko Stettin verwandelte in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit drei wichtige Zähler.