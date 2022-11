Tasmania – ein Leidensweg. Dass es keinen Erfolg braucht, um auf seinen Verein stolz zu sein, zeigen die Rixdorfer eindrucksvoll jede Saison aufs Neue.

Mein Besuch am Wochenende bei Tasmania hat mich zu folgenden Zeilen inspiriert:

Der SC Tasmania 1900 Berlin spielte in der Saison 1965/66 in der 1. Fußball-Bundesliga und gilt bis heute als der erfolgloseste Verein, der sein Glück in der höchsten deutschen Spielklasse suchte. So gut wie alle Negativrekorde gehören dem Verein aus Berlin-Neukölln. Folgerichtig findet man den SC Tasmania 1900 Berlin auf dem 55. und damit letzten Platz der ewigen Bundesligatabelle.

Das wissen die meisten Fußballfans. Tasmania, der Seuchenverein, dem seine Fans nach dem hundertsten Gegentor der Bundesligageschichte einen Kranz hinters Tor legten.

Tasmania, dessen ehemalige Bundesligaspieler jedem Verein, der beginnt sich einem ihrer Rekorde zu nähern, die Daumen drückt, damit der Rekord ja nicht eingestellt wird.

Sie, die kleine treue Anhängerschar und die Spieler, sind stolz auf ihre Rekorde. Ja, die Rekorde sind negativ. Aber es sind ihre. Es ist das, was Tasmania Berlin irgendwie ausmacht. Sie lieben ihren Verein und alles, was er erreicht hat. Auch wenn es auf den ersten Blick nichts Positives ist.

Aber wie ist Tas überhaupt in die Bundesliga gelangt? Warum heißt der Verein so, wie er heißt und was ist heute bei Tasmania los?

Um die Jahrhundertwende herum hören fünf Jungs aus Rixdorf (einem Neuköllner Ortsteil) von Seefahrern in einer Kneipe, dass der Gouverneur einer vorgelagerten Insel und britische Kolonie, Land verschenkt, um Siedler anzulocken. Zwischen 1000 und 2000 Deutsche Auswanderer sind bereits auf dieser kleinen Insel angelangt und versuchen dort ihr Glück. Immerhin gibt es ausreichend Bodenschätze und fruchtbaren Boden, um erfolgreicher zu sein, als in Deutschland zu jener Zeit.

Die jungen Männer Richard Greiner, Wilhelm Anhof, Otto Wanzlik, Oskar Müller und Otto Greiner sind sich ganz sicher, dass sie dieser Versuchung nachgeben und nach Tasmanien aufbrechen werden. Allerdings folgen der Idee keine Taten und sie werden die Insel nie betreten. Aber der Name des Eilandes bleibt ihnen im Kopf. Und als sie am 02. Juni 1900 einen Fußballverein gründen, taufen sie ihn auf den Namen “Rixdorfer TuFC Tasmania 1900”.

Es gab wohl bereits ab 1890 einen „Berliner FC Tasmania“, aber ob beide Vereine etwas miteinander zu tun hatten, geben die Quellen nicht mehr her.

Wer die Geschichte vom Namen nun schon kurios findet, wird die Vereinshistorie richtig furios finden.

In Tas‘ ersten Jahren wurde direkt einige Male die Verbandsmeisterschaft gewonnen, sodass man an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft teilnehmen durfte. 1910 schaffte man es dort sogar bis ins Halbfinale.

Allerdings war es das dann auch erst Mal mit den erfolgreichen Jahren. 1913 stieg man ab und pendelte dann bis Kriegsende zwischen Verbands- und Gauliga.

Nach dem Krieg wurde Tasmania, wie eigentlich alle Sportvereine, aufgelöst und trat ab 1946 als SG Neukölln-Mitte an. 1949 lief mal wieder als Tasmania auf und stieg in die Berliner Stadtliga auf. Es folgten wieder erfolgreichere Jahre und als Hertha BSC anstelle von Tas den Startplatz in der neu gegründeten Bundesliga bekam, war die Enttäuschung groß. Man versuchte es mit einem Einspruch und warf Hertha Bilanzfälschung vor. Allerdings ohne Erfolg.

Was dann folgte ist die Geschichte, die alle kennen. Tas bekam einen Platz für die Bundesligasaison 1965/66. Warum? Weil Herthas Bücher halt doch nicht stimmten. Aber die Geschichte würde hier den Rahmen sprengen. Hertha flog aus der Liga und Tas durfte sich beweisen. Sportlich vielleicht etwas fraglich aber in Zeiten des kalten Krieges sollte unbedingt eine West-Berliner Mannschaft in der Bundesliga sein.

Die Neuköllner waren völlig überrascht von ihrem Startplatz und mussten fix einen Kader zusammenschustern, Spieler aus dem Urlaub zurückbeordern und mit der Vorbereitung starten. Einige Kicker mussten sogar ihren Job kündigen, um die Strukturen im Profifußball managen zu können. Doch alles Bemühen des Vereins, einen konkurrenzfähigen Bundesligisten an den Start zu bringen, schlugen fehl. Zum Auftakt konnte man zwar den KSC mit 2:0 schlagen, aber das war das letzte Erfolgserlebnis für lange Zeit. Es folgten 31 Spiele ohne Sieg und das ist nur einer der negativen Rekorde, die Tas heute hält. Dazu kommen: