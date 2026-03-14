Tasmania deklassiert BAK – SV Lichtenberg 47 bleibt auf den Fersen

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Die Gastgeber der SG Dynamo Schwerin erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 4. Minute erzielte Marvin Runge das 1:0. Doch der FC Anker Wismar bewies Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 39. Minute markierte Florian Esdorf den Ausgleich zum 1:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug die Dynamo jedoch erneut eiskalt zu. In der 46. Minute brachte Mohand Almansori die Schweriner mit 2:1 wieder in Führung. Die Freude währte jedoch nicht bis zum Ende, denn die Gäste aus Wismar gaben sich nicht auf und drängten hochemotional auf den erneuten Ausgleich. In der 64. Minute war es schließlich Luis Billep, der zum 2:2-Endstand traf und damit die Punkteteilung in diesem intensiven Duell besiegelte. ---

In einer einseitigen Begegnung feierte der SV Tasmania Berlin einen Kantersieg gegen den Berliner AK. Die Gäste dominierten das Geschehen auf dem Platz und ließen den Hausherren keine Chance, ins Spiel zu finden. Die Torfolge spiegelte die Überlegenheit des Tabellenführers wider: Pedro Vitor Cruz Magalhaes eröffnete den Reigen mit dem 0:1 in der 21. Minute und legte bereits in der 25. Minute das 0:2 nach. Kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Konstantinos Grigoriadis in der 45.+3 Minute auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tasmania hungrig. David Danko markierte in der 51. Minute das 0:4, gefolgt vom dritten Treffer durch Pedro Vitor Cruz Magalhaes, der in der 57. Minute zum 0:5 traf. Die Demontage des Berliner AK setzte sich fort, als Kerem Yayla in der 67. Minute das 0:6 erzielte. Den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte erneut Konstantinos Grigoriadis in der 87. Minute mit dem Treffer zum 0:7-Endstand. ---

Vor 666 Zuschauern sicherte sich der SV Lichtenberg 47 einen wichtigen Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin. Die Partie stand ganz im Zeichen eines überragenden Akteurs der Gastgeber. Die Torfolge begann in der 13. Minute, als Luis Millgramm das 1:0 für Lichtenberg erzielte. Derselbe Spieler sorgte in der 21. Minute mit dem 2:0 für eine beruhigende Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, vollendete Luis Millgramm seinen Hattrick mit dem Treffer zum 3:0. Im zweiten Durchgang gelang den Gästen aus Siedenbollentin noch der Ehrentreffer, als Daniel Eidtner in der 57. Minute zum 3:1 traf, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 13:00 PUSH



Klosterfelde hat dem Spitzenreiter wehgetan – und will nun nachlegen. SG Union 1919 Klosterfelde (Aufsteiger) ist Vierter mit 32 Punkten (41:29 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Tasmania. SV Sparta Lichtenberg steht bei 27 Punkten (48:48 Tore) und holte zuletzt ein spektakuläres 3:3 gegen Lichtenberg 47. Das Hinspiel endete 1:1: Daniel Hänsch traf früh für Sparta (13.), Gentuar Durmishi glich spät aus (83.). Klosterfelde hat die Form, um oben anzuklopfen. Sparta hat die Tore, um jedes Spiel offen zu halten. Das riecht nach einem Abend, an dem der Tabellenplatz nicht erklärt, was passiert. Klosterfelde hat dem Spitzenreiter wehgetan – und will nun nachlegen. SG Union 1919 Klosterfelde (Aufsteiger) ist Vierter mit 32 Punkten (41:29 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Tasmania. SV Sparta Lichtenberg steht bei 27 Punkten (48:48 Tore) und holte zuletzt ein spektakuläres 3:3 gegen Lichtenberg 47. Das Hinspiel endete 1:1: Daniel Hänsch traf früh für Sparta (13.), Gentuar Durmishi glich spät aus (83.). Klosterfelde hat die Form, um oben anzuklopfen. Sparta hat die Tore, um jedes Spiel offen zu halten. Das riecht nach einem Abend, an dem der Tabellenplatz nicht erklärt, was passiert. ---

Morgen, 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 13:00 PUSH



Ein Duell, das nach Abstiegsangst riecht – und nach der Frage, wer überhaupt noch atmen kann. Tennis Borussia Berlin ist 14. mit 20 Punkten (29:40 Tore) und verlor zuletzt 1:4 bei Makkabi. FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) ist Letzter mit 12 Punkten (30:71 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Dynamo Schwerin. In den angegebenen Hinspielen steht für TeBe/Viktoria nur das 3:3 aus Viktorias Sicht gegen TeBe – dort fielen Tore in Wellen: Anton Pourfard (12.), Mark-Oliver Wittek (28.), ein Eigentor von Aleksandar Bilbija (54.), Emir Can Gencel (55.), dann Viktorias Aufholjagd durch Ebrima Jobe (66., 73.). Wer solche Spiele schreibt, weiß: Viktoria kann treffen, aber auch zusammenbrechen. TeBe muss dieses Spiel gewinnen, wenn man sich nicht selbst Richtung Relegationszone drückt. Ein Duell, das nach Abstiegsangst riecht – und nach der Frage, wer überhaupt noch atmen kann. Tennis Borussia Berlin ist 14. mit 20 Punkten (29:40 Tore) und verlor zuletzt 1:4 bei Makkabi. FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) ist Letzter mit 12 Punkten (30:71 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Dynamo Schwerin. In den angegebenen Hinspielen steht für TeBe/Viktoria nur das 3:3 aus Viktorias Sicht gegen TeBe – dort fielen Tore in Wellen: Anton Pourfard (12.), Mark-Oliver Wittek (28.), ein Eigentor von Aleksandar Bilbija (54.), Emir Can Gencel (55.), dann Viktorias Aufholjagd durch Ebrima Jobe (66., 73.). Wer solche Spiele schreibt, weiß: Viktoria kann treffen, aber auch zusammenbrechen. TeBe muss dieses Spiel gewinnen, wenn man sich nicht selbst Richtung Relegationszone drückt. ---



Zwei Teams aus der oberen Hälfte, die zuletzt jeweils eine klare Botschaft gesendet haben. TSG Neustrelitz ist Fünfter mit 32 Punkten (39:27 Tore) und gewann zuletzt 2:0 in Rathenow. TuS Makkabi Berlin steht bei 31 Punkten (36:31 Tore) und gewann zuletzt 4:1 gegen TeBe. Das Hinspiel gewann Neustrelitz auswärts 2:1 bei Makkabi – mit einer kuriosen Notation der Führung: Manuel Härtel traf rund um die 45. Minute, dazu fiel ein später Eigentor von Anton Petters (90.+3) zum Endstand. Neustrelitz will oben dranbleiben, Makkabi will beweisen, dass die Offensivkraft vom 4:1 wieder abrufbar ist. Zwei Teams aus der oberen Hälfte, die zuletzt jeweils eine klare Botschaft gesendet haben. TSG Neustrelitz ist Fünfter mit 32 Punkten (39:27 Tore) und gewann zuletzt 2:0 in Rathenow. TuS Makkabi Berlin steht bei 31 Punkten (36:31 Tore) und gewann zuletzt 4:1 gegen TeBe. Das Hinspiel gewann Neustrelitz auswärts 2:1 bei Makkabi – mit einer kuriosen Notation der Führung: Manuel Härtel traf rund um die 45. Minute, dazu fiel ein später Eigentor von Anton Petters (90.+3) zum Endstand. Neustrelitz will oben dranbleiben, Makkabi will beweisen, dass die Offensivkraft vom 4:1 wieder abrufbar ist. ---



Zwei Teams, die zuletzt komplett unterschiedliche Tage hatten. F.C. Hansa Rostock II ist Elfter mit 23 Punkten (34:44 Tore) und verlor zuletzt deutlich 0:4 in Mahlsdorf. FSV Optik Rathenow steht bei 20 Punkten (24:33 Tore) auf Rang 13 und verlor zuletzt 0:2 gegen Neustrelitz. Das Hinspiel gewann Hansa II knapp 3:2 in Rathenow: Nima Amiri traf doppelt (73., 90.+1) für Rathenow, doch Mattes Krebs (77.), John Lukas Sauer (88.) und Alessandro Schulz (90.) drehten die Partie. Zudem sah Salih Aktürk (Rathenow) Gelb-Rot (63./wiederholtes Foulspiel). Beide brauchen Punkte, um nicht tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen – und beide wissen, dass dieses Duell schon einmal an der Kante war. Zwei Teams, die zuletzt komplett unterschiedliche Tage hatten. F.C. Hansa Rostock II ist Elfter mit 23 Punkten (34:44 Tore) und verlor zuletzt deutlich 0:4 in Mahlsdorf. FSV Optik Rathenow steht bei 20 Punkten (24:33 Tore) auf Rang 13 und verlor zuletzt 0:2 gegen Neustrelitz. Das Hinspiel gewann Hansa II knapp 3:2 in Rathenow: Nima Amiri traf doppelt (73., 90.+1) für Rathenow, doch Mattes Krebs (77.), John Lukas Sauer (88.) und Alessandro Schulz (90.) drehten die Partie. Zudem sah Salih Aktürk (Rathenow) Gelb-Rot (63./wiederholtes Foulspiel). Beide brauchen Punkte, um nicht tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen – und beide wissen, dass dieses Duell schon einmal an der Kante war. ---



Croatia braucht Stabilität, Mahlsdorf will oben dran bleiben. S.D. Croatia Berlin (Aufsteiger) ist 15. mit 15 Punkten (31:47 Tore) und verlor zuletzt knapp 3:4 in Siedenbollentin. BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 33 Punkten (39:28 Tore) und fegte zuletzt 4:0 gegen Hansa II. Das Hinspiel gewann Mahlsdorf 4:1 – Croatia führte sogar durch Mehmet Uzuner (41.), dann drehte Nils Wilko Stettin (51., 62.), Julian Mätzke (77.) und Arijan Emini (89.). Außerdem sah Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui (Croatia) Gelb-Rot (34.). Croatia braucht Punkte gegen den Abstieg, Mahlsdorf braucht Punkte für den Traum nach oben. Das ist die Mischung, aus der in dieser Liga die härtesten Spiele entstehen.