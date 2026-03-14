Tasmania deklassiert BAK – SV Lichtenberg 47 bleibt auf den Fersen

In der NOFV-Oberliga Nord herrschte heute bei der Fortsetzung des 21. Spieltags eine Atmosphäre der absoluten Dominanz. Während der Tabellenführer seine offensive Schlagkraft eindrucksvoll unter Beweis stellte, hielt der engste Verfolger im Kampf um die Spitzenposition mit einer konzentrierten Leistung vor heimischer Kulisse dagegen. Es war ein Nachmittag, der die Kräfteverhältnisse in der Liga deutlich unterstrich und die Fans mit einer Vielzahl an Treffern belohnte.
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Die Gastgeber der SG Dynamo Schwerin erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 4. Minute erzielte Marvin Runge das 1:0. Doch der FC Anker Wismar bewies Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 39. Minute markierte Florian Esdorf den Ausgleich zum 1:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug die Dynamo jedoch erneut eiskalt zu. In der 46. Minute brachte Mohand Almansori die Schweriner mit 2:1 wieder in Führung. Die Freude währte jedoch nicht bis zum Ende, denn die Gäste aus Wismar gaben sich nicht auf und drängten hochemotional auf den erneuten Ausgleich. In der 64. Minute war es schließlich Luis Billep, der zum 2:2-Endstand traf und damit die Punkteteilung in diesem intensiven Duell besiegelte.
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In einer einseitigen Begegnung feierte der SV Tasmania Berlin einen Kantersieg gegen den Berliner AK. Die Gäste dominierten das Geschehen auf dem Platz und ließen den Hausherren keine Chance, ins Spiel zu finden. Die Torfolge spiegelte die Überlegenheit des Tabellenführers wider: Pedro Vitor Cruz Magalhaes eröffnete den Reigen mit dem 0:1 in der 21. Minute und legte bereits in der 25. Minute das 0:2 nach. Kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Konstantinos Grigoriadis in der 45.+3 Minute auf 0:3.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tasmania hungrig. David Danko markierte in der 51. Minute das 0:4, gefolgt vom dritten Treffer durch Pedro Vitor Cruz Magalhaes, der in der 57. Minute zum 0:5 traf. Die Demontage des Berliner AK setzte sich fort, als Kerem Yayla in der 67. Minute das 0:6 erzielte. Den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte erneut Konstantinos Grigoriadis in der 87. Minute mit dem Treffer zum 0:7-Endstand.
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Vor 666 Zuschauern sicherte sich der SV Lichtenberg 47 einen wichtigen Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin. Die Partie stand ganz im Zeichen eines überragenden Akteurs der Gastgeber. Die Torfolge begann in der 13. Minute, als Luis Millgramm das 1:0 für Lichtenberg erzielte. Derselbe Spieler sorgte in der 21. Minute mit dem 2:0 für eine beruhigende Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, vollendete Luis Millgramm seinen Hattrick mit dem Treffer zum 3:0. Im zweiten Durchgang gelang den Gästen aus Siedenbollentin noch der Ehrentreffer, als Daniel Eidtner in der 57. Minute zum 3:1 traf, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.
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