Allgemeines

Tasmania bleibt Maßstab, SV Lichtenberg 47 jagt – Viktoria taumelt

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 20. Spieltag.

Am 20. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord geht es direkt weiter nach einem Wochenende und einer Nachholwoche, die die Liga spürbar aufgeheizt haben. SV Tasmania Berlin führt mit 43 Punkten (50:18 Tore) und gewann zuletzt das Spitzenspiel beim SV Lichtenberg 47 mit 2:1. Lichtenberg reagierte unter der Woche mit einem Statement und schoss FC Viktoria 1889 Berlin 7:0 ab – und steht nun bei 37 Punkten (51:29 Tore) aus 17 Spielen. Im Tabellenkeller bleibt Viktoria mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von 29:70 tief drin. Mit einem Aufsteiger, voraussichtlich zwei Absteigern und einem Relegationsplatz nach unten bekommt jedes Spiel seinen eigenen Ernst.

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
19:00

FSV Optik Rathenow steht bei 20 Punkten (17 Spiele, 24:31 Tore) auf Rang 13 und holte zuletzt ein 0:0 gegen Mahlsdorf – ein Punkt, der nicht glänzt, aber trägt. TSG Neustrelitz ist Fünfter mit 29 Punkten (18 Spiele, 37:27 Tore) und kommt aus einer emotionalen Woche: erst das 3:2 gegen Tennis Borussia, dann im Nachholspiel ein 1:1 bei Anker Wismar. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration: Neustrelitz – Rathenow 5:1 (14.09.25). Rathenow hat also eine offene Rechnung, Neustrelitz den Beweis, dass man diesen Gegner dominieren kann – und zugleich den Auftrag, nach zwei Spielen ohne klare Ruhe wieder in den Rhythmus zu finden.

Morgen, 20:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
20:00

Hier spielt der Aufsteiger gegen den Spitzenreiter – und die Hinrunde hat bereits gezeigt, wie zäh es werden kann. SG Union 1919 Klosterfelde (Auf) ist Vierter mit 29 Punkten aus 19 Spielen (39:29 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Anker Wismar. SV Tasmania Berlin führt mit 43 Punkten (18 Spiele, 50:18 Tore) und setzte mit dem 2:1 in Lichtenberg ein Signal. Das Hinspiel endete 0:0 (Tasmania – Klosterfelde 0:0, 14.09.25). Genau dieses Ergebnis macht die Partie so brisant: Klosterfelde weiß, dass man Tasmania stoppen kann. Tasmania weiß, dass man diesmal die Geduld bis zum Ende behalten muss, wenn man die Spitze nicht mit einem Remis verschenken will.

Sa., 07.03.2026, 13:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
13:00live

Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand – und die Nachholwoche hat den Schmerz noch vergrößert. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) ist 16. mit 11 Punkten (19 Spiele, 29:70 Tore) und kam zuletzt zwar zu einem 2:1 beim Berliner AK, wurde dann aber im Nachholspiel bei Lichtenberg 47 mit 0:7 zerlegt. SG Dynamo Schwerin ist Elfter mit 20 Punkten (16 Spiele, 24:23 Tore) und verlor zuletzt 0:2 gegen Makkabi. Das Hinspiel gewann Schwerin 3:1 (Dynamo Schwerin – Viktoria 3:1, 13.09.25). Viktoria braucht jetzt ein Ergebnis, das endlich wieder Hoffnung erzeugt. Schwerin kann mit einem Auswärtssieg Abstand zur gefährlichen Zone schaffen.

Sa., 07.03.2026, 13:00 Uhr
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:00

Zwei Teams, die sich im unteren Mittelfeld bewegen, aber beide wissen, wie schnell es nach unten kippt. FC Anker Wismar ist Achter mit 24 Punkten (17 Spiele, 34:33 Tore) und holte unter der Woche im Nachholspiel ein 1:1 gegen Neustrelitz, nachdem es zuvor ein 1:3 in Klosterfelde gab. Berliner AK steht bei 17 Punkten (16 Spiele, 28:35 Tore) auf Rang 14 und verlor zuletzt 1:2 gegen Viktoria. Das Hinspiel war ein Torsturm: Berliner AK – Anker Wismar 4:3 (13.09.25). Wismar will das drehen, der BAK will beweisen, dass man auch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte punkten kann – und dass die Niederlage gegen Viktoria nicht nachwirkt.

So., 08.03.2026, 12:00 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
12:00

TuS Makkabi Berlin ist Sechster mit 28 Punkten (32:30 Tore) und kam zuletzt zu einem stabilen 2:0 in Schwerin. Tennis Borussia Berlin steht bei 20 Punkten (17 Spiele, 27:34 Tore) auf Rang 12 und verlor zuletzt knapp 2:3 in Neustrelitz. Das Hinspiel war klar: TeBe – Makkabi 0:3 (14.09.25). TeBe hat also eine Rechnung offen, Makkabi den Beweis, dass man dieses Duell kontrollieren kann. Für beide ist es ein Spiel, das die Richtung im Mittelfeld entscheidet: Abstand nach oben oder Blick nach unten.

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
13:00

Ein Spiel, das nach direkter Nachbarschaft klingt – und nach Punkten, die Ruhe bringen könnten. SV Siedenbollentin (Auf) ist Neunter mit 24 Punkten (17 Spiele, 30:32 Tore) und verlor zuletzt 1:3 bei Hansa Rostock II. S.D. Croatia Berlin (Auf) ist 15. mit 15 Punkten (18 Spiele, 28:43 Tore) und verlor zuletzt spektakulär 3:5 gegen Sparta Lichtenberg. Das Hinspiel endete 1:1 (Croatia Berlin – Siedenbollentin 1:1, 14.09.25). Genau diese Punkteteilung ist die Vorlage: Es kann wieder eng werden, wieder nervös. Für Croatia Berlin wäre ein Auswärtspunkt schon wertvoll – für Siedenbollentin ein Sieg ein Schritt weg vom gefährlichen Feld.

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
13:00

Mahlsdorf steht als Dritter bei 30 Punkten (18 Spiele, 35:28 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 in Rathenow – kein Glanz, aber ein Punkt. F.C. Hansa Rostock II ist Zehnter mit 23 Punkten (17 Spiele, 34:40 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Siedenbollentin. Das Hinspiel war deutlich: Hansa II – Mahlsdorf 4:0 (14.09.25). Für Mahlsdorf ist das die offene Rechnung, für Hansa II der Beweis, dass man Mahlsdorf schlagen kann. Ein Spiel, das mehr ist als Rang drei gegen Rang zehn: Es ist ein Test, ob Mahlsdorf im Aufstiegsrennen wirklich die Zähne zeigt.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
14:00

Das Stadtduell – und es kommt mit maximaler Spannung. SV Sparta Lichtenberg ist Siebter mit 26 Punkten (45:45 Tore) und gewann zuletzt 5:3 bei S.D. Croatia Berlin. SV Lichtenberg 47 ist Zweiter mit 37 Punkten und hat in der Nachholwoche eine Botschaft gesendet: 7:0 gegen Viktoria. Das Hinspiel gewann Sparta überraschend 2:0 (Lichtenberg 47 – Sparta 0:2, 14.09.25). Jetzt will Lichtenberg 47 diese Scharte ausmerzen, weil Tasmania vorne nicht wartet. Sparta will beweisen, dass der Hinrundensieg kein Zufall war – und dass man auch gegen den Zweiten zuschlagen kann.

