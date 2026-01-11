Tasmania Berlin verabschiedet drei Spieler

Tasmania Berlin und Lichtenberg 47 werden die Meisterschaft in der NOFV Oberliga Nord und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost wohl unter sich ausmachen. Tas führt die Tabelle zurzeit mit drei Punkten Vorsprung, aber auch einem absolvierten Spiel mehr an. Während die Neuköllner mit Fatih Baca und Adjakson Ramos bereits zwei Neuzugänge in der laufenden Winterpause vorgestellt haben, sind drei Spieler von Bord gegangen.

Torhüter Divine Imasuen, Daoud Iraqi und Mohammed Berjaoui sind nicht mehr Teil des SV Tasmania Berlin. Imasuen war die Nummer zwei zwischen den Pfosten, vertrat Mateusz Mika zu Saisonbeginn zwei Mal, saß seither auf der Bank. Iraqi kam mit reichlich Regionalliga-Erfahrung im Gepäck vom Vorjahres-Meister Preussen. Für den Flügelstürmer reichte es allerdings nur zu drei Kurzeinsätzen im September und Oktober. Berjaoui spielte in der Vorsaison groß auf, wurde in seinem ersten vollständigen Herren-Jahr schnell Stammspieler und erzielte 13 Tore. Daran konnte der 20-Jährige in dieser Spielzeit nicht anknüpfen. Nach sechs Einsätzen ist nun Schluss. Bei allen drei Spielern sind mögliche neue Vereine bisher nicht bekannt.