Tasmania Berlin unter Druck, Lichtenberg 47 lauert im Schatten

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Am drittletzten, dem 28. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord, verdichtet sich die Saison noch einmal zu einer nervösen, rauen Schlussphase. An der Spitze kämpfen nur noch SV Tasmania Berlin und SV Lichtenberg 47 ernsthaft um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg. Dahinter geht es um Platzierungen, Rhythmus und ein starkes Finish. Im Tabellenkeller ist die Lage klarer, aber nicht weniger bitter: FC Viktoria 1889 Berlin und S.D. Croatia Berlin sind bereits abgestiegen. Für andere Teams geht es noch darum, sich rechtzeitig aus der Gefahrenzone zu schieben. Es ist ein Spieltag, der keine Schonung mehr kennt.

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SV Siedenbollentin hat mit dem 5:2 bei Viktoria Berlin ein deutliches Lebenszeichen gesendet und sich auf 41 Punkte verbessert. Als Tabellen­siebter kann die Mannschaft den Blick nach oben richten und mit einem weiteren Sieg die starke Saison als Aufsteiger weiter veredeln. Die Gastgeber haben sich in den vergangenen Wochen Stabilität und Selbstvertrauen erarbeitet, genau das macht sie in dieser Phase so unangenehm. FC Anker Wismar kommt nach dem 2:1 gegen Sparta Lichtenberg mit einem wichtigen Erfolgserlebnis an. Mit 37 Punkten auf Rang neun ist der Abstand nach oben nicht riesig, nach unten aber auch noch nicht völlig beruhigend. Dieses Duell trägt deshalb die Schärfe eines Spiels, in dem beide Seiten noch etwas zu gewinnen haben. Siedenbollentin will den Schwung bestätigen, Wismar die eigene Position festigen.

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Dieses Spiel riecht nach Spitzengruppe. Klosterfelde hat mit dem 3:2 gegen Lichtenberg 47 einen großen Sieg eingefahren und steht nun bei 48 Punkten. Die Mannschaft hat als Aufsteiger längst mehr erreicht als viele erwartet hatten und kann nun sogar an Platz drei schnuppern. Der Heimsieg gegen einen Titelkandidaten war ein Signal von Gewicht. TSG Neustrelitz reist mit 49 Punkten als Tabellendritter an und hat beim 2:0 gegen Tasmania Berlin ebenfalls ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Beide Teams kommen also mit Rückenwind, beide haben gezeigt, dass sie auch gegen große Namen bestehen können. Es ist ein Spiel, das nicht um den Titel entscheidet, aber sehr wohl um die Ordnung direkt dahinter. Die Partie verspricht Intensität, weil sich hier zwei formstarke Mannschaften auf Augenhöhe begegnen. ---

Sa., 09.05.2026, 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg Berliner AK Berliner AK 13:00 PUSH

SV Lichtenberg 47 hat den Titelkampf durch das 2:3 in Klosterfelde noch einmal unnötig verschärft. Mit 57 Punkten liegt die Mannschaft nur einen Zähler hinter Tasmania Berlin und weiß: Ein weiterer Ausrutscher könnte im ungünstigsten Moment zu viel sein. Vor eigenem Publikum ist die Lage deshalb eindeutig – dieses Spiel muss gewonnen werden, wenn der Traum vom direkten Aufstieg lebendig bleiben soll. Der Berliner AK hat sich mit dem späten 1:0 gegen Croatia Berlin auf 32 Punkte verbessert und damit etwas Luft gesammelt. Ganz entspannt ist die Lage aber nicht, weshalb auch die Gäste jeden Punkt mit Ernsthaftigkeit betrachten müssen. Gerade solche Spiele sind für einen Titelanwärter gefährlich: Der Favorit trägt die Last, der Außenseiter die Hoffnung auf einen überraschenden Schlag. Lichtenberg geht klar favorisiert hinein, aber leicht wird dieser Abend kaum. ---

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

FSV Optik Rathenow hat beim 1:1 bei Tennis Borussia Berlin zumindest einen Punkt mitgenommen, bleibt mit 32 Zählern aber im unteren Mittelfeld unter Zugzwang. Die Mannschaft braucht noch Ergebnisse, die Ruhe bringen, und weiß, dass direkte Heimspiele in dieser Saisonphase besonderes Gewicht haben. Jeder verschenkte Punkt verlängert das Zittern. TuS Makkabi Berlin hat mit dem 3:1 gegen Mahlsdorf ein starkes Zeichen gesetzt und ist nun punktgleich mit Siedenbollentin bei 41 Zählern. Für die Gäste ist also sogar noch ein Sprung nach oben möglich. Genau daraus zieht dieses Spiel seine Spannung: Rathenow kämpft um Absicherung, Makkabi um ein starkes Saisonfinale. Zwei unterschiedliche Ausgangslagen, aber ein gemeinsamer Druck, weil beide Klubs wissen, wie viel ein Sieg jetzt verändern kann. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta SV Tasmania Berlin Tasmania 14:00 PUSH

Für SV Tasmania Berlin ist die Ausgangslage klar und zugleich heikel. Nach dem 0:2 in Neustrelitz ist der Vorsprung an der Spitze auf einen einzigen Punkt geschmolzen. Der Tabellenführer steht bei 58 Zählern und darf sich keinen weiteren Fehltritt leisten, wenn er den Titel in der eigenen Hand behalten will. Die Niederlage zuletzt hat gezeigt, dass der Druck real ist. SV Sparta Lichtenberg verlor 1:2 in Wismar und bleibt mit 36 Punkten im unruhigen Mittelfeld. Die Gastgeber sind nicht frei von Sorgen, aber gerade deshalb unangenehm. Sie brauchen selbst noch Resultate, um nicht in eine ungemütliche Schlussphase zu geraten. Für Tasmania ist dieses Derby im weiteren Berliner Umfeld ein Spiel voller Pflicht, für Sparta eine Chance, dem Spitzenreiter den Abend zu verderben. Genau das macht die Partie so brisant. ---

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

BSV Eintracht Mahlsdorf musste beim 1:3 bei Makkabi Berlin einen Dämpfer hinnehmen und hat mit 43 Punkten etwas den Anschluss an die ganz oberen Ränge verloren. Ganz wertlos ist die Saison aber keineswegs, und gerade vor eigenem Publikum wird die Mannschaft auf eine klare Reaktion drängen. Gegen einen bereits abgestiegenen Gegner liegt die Favoritenrolle deutlich auf ihrer Seite. FC Viktoria 1889 Berlin ist nach dem 2:5 gegen Siedenbollentin endgültig im freien Fall der Tabelle angekommen. Der Abstieg steht fest, die Defensive wirkt schwer erschüttert, und doch bleiben auch solche Spiele emotional. Für die Gäste geht es nur noch darum, Haltung zu zeigen und sich nicht völlig auseinanderziehen zu lassen. Mahlsdorf hingegen braucht einen Sieg, um die ordentliche Saison mit Nachdruck zu stabilisieren. ---

F.C. Hansa Rostock II hat mit dem 1:0 in Schwerin einen nüchternen, aber wertvollen Sieg eingefahren und sich bei 48 Punkten im oberen Feld festgesetzt. Die Mannschaft ist Fünfter und kann mit einem weiteren Erfolg die starke Saison weiter veredeln. Gerade zuhause wird der Anspruch sein, die nächste Etappe sauber zu nehmen und den Abstand nach hinten zu wahren. Tennis Borussia Berlin kam zuletzt gegen Rathenow nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt mit 30 Punkten in einer Lage, die noch immer unangenehm ist. Ein Auswärtspunkt in Rostock hätte daher hohen Wert. Doch Hansa II wirkt gefestigter, strukturierter und in dieser Phase konsequenter. Für TeBe wird es darum gehen, dem Spiel Widerstand zu geben und den Favoriten zu zermürben. Für die Gastgeber ist es eine Prüfung auf Geduld und Reife. ---

S.D. Croatia Berlin ist bereits abgestiegen, und das späte 0:1 beim Berliner AK hat den bitteren Saisonverlauf noch einmal verdichtet. Mit 19 Punkten bleibt nur noch die Möglichkeit, sich in den letzten Wochen anständig zu verabschieden. Gerade solche Heimspiele bekommen dann oft eine besondere emotionale Schwere, weil es sportlich um wenig, für das Selbstbild aber noch um einiges geht. SG Dynamo Schwerin verlor 0:1 gegen Hansa Rostock II und steht mit 28 Punkten weiterhin unter Druck. Die Gäste können sich noch nicht sicher fühlen und brauchen deshalb dringend Punkte. Das macht dieses Spiel gefährlich: Schwerin muss liefern, Croatia kann frei und trotzig auftreten. Gerade in solchen Konstellationen entstehen oft zähe, nervöse Abende. Für die Gäste zählt fast nur das Ergebnis.