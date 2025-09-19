Tasmania Berlin setzt Ausrufezeichen im Hauptstadt-Duell

Tasmania wurde früh belohnt: In der 10. Minute brachte Konstantinos Grigoriadis seine Mannschaft in Führung. Der Berliner AK zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete in der 26. Minute durch Abdulkadir Beyazit, der den Ausgleich erzielte. Die Partie blieb weiter hitzig, und nur drei Minuten später stellte Nathaniel Amamoo in der 29. Minute die Führung für Tasmania wieder her. Kurz darauf musste die Heimelf einen Rückschlag verkraften: Rico Steinhauer sah in der 28. Minute die Rote Karte und ließ seine Mannschaft fortan in Unterzahl spielen. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpfte Tasmania unermüdlich. Der Berliner AK drängte auf den Ausgleich, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Stattdessen war es Rici Bokake-Befonga, der in der 87. Minute den entscheidenden Treffer setzte und mit dem 3:1 für frenetischen Jubel sorgte. ---

Anker Wismar verlor beim BAK denkbar knapp mit 3:4. Trotz einer starken Aufholjagd reichte es am Ende nicht für einen Punkt. Nun empfängt Anker die SG Dynamo Schwerin, die im Heimspiel gegen Viktoria Berlin mit 3:1 siegte und damit wichtige Punkte holte. Beide Mannschaften stehen punktgleich bei sieben Zählern und bewegen sich im gesicherten Mittelfeld. Ein Sieg könnte jedoch den Sprung in die obere Tabellenhälfte bringen. Für beide Teams geht es um sehr viel. ---

Aufsteiger Siedenbollentin überraschte bisher positiv, steht mit acht Punkten im Mittelfeld und erkämpfte zuletzt ein 1:1 bei Croatia Berlin. Nun wartet mit dem SV Lichtenberg 47 ein schwerer Brocken. Die Gäste verloren das Derby gegen Sparta Lichtenberg mit 0:2 und wollen Wiedergutmachung. Mit neun Punkten liegt Lichtenberg 47 in Schlagdistanz zur Spitze, braucht aber Konstanz. Für Siedenbollentin ist es ein Duell, in dem sie erneut seine Heimstärke unter Beweis stellen wollen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 15:00

Viktoria Berlin steckt tief in der Krise. Nach fünf Niederlagen in Folge und nur vier erzielten Toren ist das Team Tabellenletzter. Zuletzt setzte es ein 1:3 in Schwerin. Nun kommt mit Tennis Borussia ein Gegner, der am vergangenen Wochenende beim 0:3 gegen Makkabi Berlin enttäuschte. Beide Teams stehen unter Druck: Viktoria will dringend die ersten Punkte einfahren, während TeBe nicht den Anschluss an die Spitze verlieren will. Für Viktoria ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg. ---

Der TuS Makkabi Berlin ist nach dem klaren 3:0-Erfolg bei TeBe oben voll dabei. Kevin Coleman glänzte mit zwei Treffern und ist in Topform. Nun empfängt Makkabi die TSG Neustrelitz, die mit einem 5:1 gegen Optik Rathenow ein Ausrufezeichen setzte. Beide Teams sind offensivstark und gehören zum Kreis der Verfolger. Für Makkabi geht es um die Tabellenführung, für Neustrelitz um den Anschluss an die Top 5. ---

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 14:00

Sparta Lichtenberg ist Tabellenführer. Das 2:0 im Derby beim SV Lichtenberg 47 war ein klares Statement. Nun kommt mit Union Klosterfelde ein Aufsteiger, der beim 0:0 gegen Tasmania Berlin einen Punkt entführte, allerdings auch einen Platzverweis hinnehmen musste. Sparta will seine Serie fortsetzen und die Spitze verteidigen. Klosterfelde dagegen sucht nach Stabilität in der neuen Liga. Ein klarer Favorit ist hier auszumachen, doch die Gäste könnten überraschen. ---

Optik Rathenow ist eine der Enttäuschungen der Saison. Mit nur einem Punkt und vier Toren nach fünf Spielen rangiert das Team im Tabellenkeller. Das 1:5 in Neustrelitz offenbarte erneut große Schwächen. Nun geht es gegen Hansa Rostock II, das mit einem 4:0 gegen Mahlsdorf stark auftrat. Die Gäste liegen mit zehn Punkten in der Spitzengruppe und wollen ihre Serie fortsetzen. Rathenow steht dagegen schon früh unter Druck und braucht dringend einen Befreiungsschlag. ---