Tasmania Berlin meldet sich zurück Wie die tasmanischen Teufel zerlegen die Rixdorfer ihre Gäste aus Neustrelitz

Während die Corona-Pandemie in ihrer ersten Welle wütete, mussten Fußballfans sich ihre Zeit plötzlich anders vertreiben als bisher.

Viele gingen zum Groundspotten, also sich ein Stadion oder Sportplatz ansehen, ohne dass darauf ein Spiel stieg. Einige bastelten an neuen Fanzines, um sich abzulenken und wieder andere nahmen plötzlich Podcasts auf. Ich gehörte zu letzterer Kategorie und zerrte Leute vor das Mikrofon. Einer meiner ersten Interview Partner war Markus von den Opa Tas Ultras, ein Fanclub von Tasmania Berlin.

Markus hat, genau wie ich, eine Vergangenheit in der Ostkurve Hertha BSC. Natürlich verstanden wir uns daher auf Anhieb super und ich versprach, bald mal wieder bei Tas vorbeizuschauen. Mein letzter Besuch resultiert immerhin schon aus dem Jahr 2017 und ein Revisit stand eh schon lange auf meinem Zettel. Allerdings hatte ich keine Lust nach Lichterfelde zu fahren. Dort spielte Tasmania nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme im eigentlichen Stadion von Viktoria Berlin, da der eigenen Werner-Seelenbinder-Sportpark nicht für die Regionalliga taugte. Bevor der Sportpark für die vierte Liga brauchbar gemacht wurde, stieg Tasmania wieder in die Fünftklassigkeit ab. Zwar sind die Neuköllner auf dem besten Wegen die Oberliga wieder zu verlassen, aber zu ihrem Missfallen in die falsche Richtung. Vor dem heutigen Kick gegen die TSG Neustrelitz liegt man mit fünf Punkten auf Platz 17. Ein Sieg gegen die Mecklenburger ist daher fast Pflicht. Die TSG steht nämlich mit 12 Punkten nicht allzu weit weg von Tas auf dem ersten Platz des rettenden Ufers. Die Gäste würden den Abstand nach unten natürlich gerne vergrößern und mit drei Punkten aus Rixdorf im Gepäck nach Hause fahren.

Diesen Kampf im Tabellenkeller wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Außerdem wurde es Zeit, das versprochene Bier mit Markus endlich in Angriff zu nehmen, Opa Tas persönlich kennen zu lernen. Leider scheint sich die Gruppe zurückgezogen zu haben. Jedenfalls sollte heute ihre Fahne nicht hängen und auch auf Nachrichten wurde nicht reagiert.

Aber ich kenne ja noch jemanden beim Tas: Nati. Auch sie stand schon mal bei mir vor dem Mikrofon und kümmert sich um die sozialen Netzwerke der Tasmanen. Als sie hörte, dass ich dem Spiel heute beiwohnen wollte, organisierte sie direkt eine Akkreditierung für mich. Das so gesparte Geld sollte aber trotzdem in Tasmanias Kasse fließen und ich kaufte mir einen Schal.

Dieser lag mit 20 € doch etwas über den durchschnittlichen Kosten für einen Halswärmer und hätte ich einen 10er an der Kasse andrücken müssen, wäre diese Investition nicht drin gewesen. Die Bratwurst lag mit 3,50 € im mittleren Preissegment. Leider gibt es sie nicht mehr wie früher im Neuköllner Brötchen (Fladenbrot), sondern in einer ganz normalen Schrippe. Das fand ich früher schöner, auch wenn es so natürlich besser zu essen ist. Wenigstes gab es hier nette Becher mit Vereinsemblem. So schmeckt die Cola doch gleich viel besser. Eigentlich hätte ich auch richtig Lust auf ein Bier gehabt. Aber da meine Frau und der Sohnemann übers Wochenende ausgeflogen sind, habe ich seit Jahren wieder mehr als sechs Stunden geschlafen. Genauer gesagt lag ich zehn Stunden wie tot im Bett und als ich meinen Kadaver endlich aus den Federn gewuchtet hatte, war eine Reise mit den Öffis nach Neukölln etwas utopisch geworden. Also musste das Auto über die Stadtautobahn nach Rixdorf brausen. Und da ich ein absoluter Verfechter von 0 Promille am Steuer bin, fiel der Gerstensaft aus.

Und wo wir schon bei Sachen sind, die ausfallen: Nati fiel auch aus. Ihr Corona-Test war noch positiv und so richtig fit fühlte sie sich auch nicht. Ich hatte so das Privileg, ihr Assistent vor Ort zu sein. Ich versorgte sie mit Infos und Bildern vom Spiel, sodass die Kanäle von Tas, trotz Krankheit, gefüttert werden konnten.

Dass das heute ein echter Knochenjob werden würde, war lange nicht abzusehen.