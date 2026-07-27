Tasmania Berlin: Kuriose Ticket-Panne sorgt für Fan-Frust in Aue

– Foto: Sascha Drenth

Das haben viele so wohl auch noch nie erlebt. Am Sonntag informierte der Regionalliga-Aufsteiger Tasmania Berlin via Social Media über eine kuriose Ticket-Panne. Demnach sei das Kartenpaket, dass der Verein dem FC Erzgebirge Aue und dessen Fans für das anstehende Spiel im Werner-Seelenbinder-Sportpark am Freitagabend zur Verfügung stellen wollte, auf dem Postweg Richtung Aue-Bad Schlema verloren gegangen.

Das hat zur Folge, dass sich die Fans des Drittliga-Absteigers nicht wie gewohnt im Vorverkauf mit Karten eindecken können. Und das sorgt durchaus für Frust in Sachsen. Unter dem Post des FC Erzgebirge, der seine Anhänger ebenfalls über den Verlust der Karten informierte, finden sich Kommentare wie „Ich fahr doch nicht nach Berlin auf gut Glück und stehe am Ende hinterm Zaun und sehe nichts, weil doch 2000 Fans auch dorthin möchten."