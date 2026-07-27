Tasmania Berlin: Kuriose Ticket-Panne sorgt für Fan-Frust in Aue

Der SV Tasmania Berlin trifft am kommenden Wochenende auf Erzgebirge Aue. Zuvor sorgt eine Ticket-Panne für Fan-Frust im Erzgebirge.
Das haben viele so wohl auch noch nie erlebt. Am Sonntag informierte der Regionalliga-Aufsteiger Tasmania Berlin via Social Media über eine kuriose Ticket-Panne. Demnach sei das Kartenpaket, dass der Verein dem FC Erzgebirge Aue und dessen Fans für das anstehende Spiel im Werner-Seelenbinder-Sportpark am Freitagabend zur Verfügung stellen wollte, auf dem Postweg Richtung Aue-Bad Schlema verloren gegangen.
Das hat zur Folge, dass sich die Fans des Drittliga-Absteigers nicht wie gewohnt im Vorverkauf mit Karten eindecken können. Und das sorgt durchaus für Frust in Sachsen. Unter dem Post des FC Erzgebirge, der seine Anhänger ebenfalls über den Verlust der Karten informierte, finden sich Kommentare wie „Ich fahr doch nicht nach Berlin auf gut Glück und stehe am Ende hinterm Zaun und sehe nichts, weil doch 2000 Fans auch dorthin möchten."
Ein anderer bricht es ganz simpel runter: „Willkommen im Amateurfußball". Andere wittern gar Verschwörungen. Vermutlich aber mit einem Augenzwinkern. Klar ist, dass sich die Fans aus Aue, die den Weg nach Berlin auf sich nehmen, an der Tageskasse aufreihen müssen. Tasmania will die Einlasssituation entsprechend anpassen, hat vier Kassen angekündigt und hofft, dass die Umstände nicht dafür sorgen, dass weniger Gästefans anreisen. Denn mit der Partie gegen Aue steht dem Regionalliga-Rückkehrer ein erstes Highlight ins Haus.
Insgesamt stehen Aue 2000 Karten für den Gästeblock zur Verfügung. Ob diese an einem Freitagabend vollständig über die Theke gehen, bleibt abzuwarten. Ganz sicher aber wird das erste Regionalliga-Heimspiel nach über vier Jahren ein besonderes für Tas. Es ist das erste Aufeinandertreffen mit Aue.