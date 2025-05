Tasmania Berlin holt Ex-Hertha-Profi

Florian Baak war Herthaner durch und durch. Der Abwehrspieler durchlief seit 2005 sämtliche Nachwuchsmannschaften bei den Blau-Weißen. Mit der alten Dame gelang ihm in der Saison 2017/18 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Seit 2018 gehörte Baak zum Stammpersonal der U23 in der Regionalliga Nordost, kam in der Bundesliga-Mannschaft zu drei Einsätzen.

Auch in der UEFA Youth League sowie den U-Nationalmannschaften von der U15 bis zur U20. Beim FC Winterthur unterschrieb Baak 2021 einen Zweijahresvertrag. Zuletzt war der Abwehrspieler vereinslos.

