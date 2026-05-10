Tasmania Berlin festigt Thron – Schwerin demontiert Croatia Berlin

– Foto: Frank Arlinghaus

In der NOFV-Oberliga Nord bot der heutige Abschluss vom 28. Spieltag alles, was den Fußball so faszinierend macht: pure Leidenschaft, herbe Enttäuschungen und eine zunehmende Klarheit im Kampf um die Krone. Während der Tabellenführer in einem hochemotionalen Stadtduell seine Ambitionen untermauerte, kämpften die Teams am Ende des Tableaus mit schwindenden Hoffnungen gegen den drohenden Abstieg.

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Vor 221 Zuschauern entwickelte sich eine denkwürdige Begegnung, die an emotionaler Intensität kaum zu überbieten war. Der Gast vom FC Anker Wismar erwischte den besseren Start und ging in der 10. Minute durch Danilo John mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Pascal Breier in der 12. Minute auf 0:2. Der SV Siedenbollentin bewies jedoch eine unglaubliche Moral und schlug in der 13. Minute durch Peterson Appiah mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 zurück. Die Freude währte nur kurz, da erneut Pascal Breier in der 18. Minute das 1:3 markierte. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Jakub Jan Klimko in der 39. Minute auf 2:3. In der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren die Partie endgültig: Daniel Eidtner erzielte in der 69. Minute den Ausgleich zum 3:3 und sorgte in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:3-Endstand für großen Jubel. ---

Im Verfolgerduell lieferten sich die SG Union 1919 Klosterfelde und die TSG Neustrelitz einen leidenschaftlichen Schlagabtausch. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern starteten furios, als Luca Müller bereits in der 2. Minute das 0:1 erzielte. Die Unioner zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich zurück in die Partie. In der 28. Minute belohnte Anton Kanther die Bemühungen der Hausherren mit dem Treffer zum 1:1-Ausgleich. Trotz intensiver Bemühungen beider Seiten in der verbleibenden Spielzeit blieb es am Ende bei der Punkteteilung. ---

Was sich vor 876 Zuschauern abspielte, wird wohl als eines der denkwürdigsten Spiele der Saison in die Geschichte eingehen. Der SV Lichtenberg 47 empfing den Berliner AK und schien den Sieg sowie die Tabellenführung bereits sicher in den Händen zu halten. Die Torfolge eröffnete Hannes Graf in der 32. Minute mit dem 1:0, doch Tjalf Geue glich in der 37. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause brachte erneut Hannes Graf die Hausherren in der 43. Minute mit 2:1 in Front. Nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen, als Kevin Owczarek in der 51. Minute per Foulelfmeter auf 3:1 erhöhte und Markus Goerlitz in der 60. Minute sogar das 4:1 markierte. Doch der Berliner AK bewies eine hochemotionale Moral und kämpfte sich zurück. Yasin Abdul-Hamid verkürzte in der 75. Minute auf 4:2, bevor Tjalf Geue in der 81. Minute mit dem 4:3 den absoluten Nervenkrieg einläutete. In der 89. Minute versetzte Oskar Wardau das Stadion schließlich in Schockstarre, als er den Treffer zum 4:4-Endstand erzielte. ---

Im Stadion am Vogelgesang erlebten die Fans eine packende Begegnung, in der der FSV Optik Rathenow wichtige Punkte sammelte. Die Gäste vom TuS Makkabi Berlin gingen zunächst durch Kevin Coleman in der 24. Minute mit 0:1 in Führung, doch Luka Zdep antwortete prompt in der 27. Minute mit dem 1:1. Erneut war es Kevin Coleman, der Makkabi in der 34. Minute mit 1:2 nach vorne brachte. Die zweite Halbzeit gehörte dann jedoch den leidenschaftlich aufspielenden Rathenowern. Ali Ihsan Keles markierte in der 50. Minute den 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase wurde Luka Zdep zum alles überragenden Akteur: Zunächst verwandelte er in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2, ehe er in der Nachspielzeit (90.+4) mit seinem dritten Treffer zum 4:2-Endstand den Heimsieg perfekt machte. ---

In einem packenden Berliner Duell behielt der Spitzenreiter SV Tasmania Berlin kühlen Kopf und setzte sich gegen den SV Sparta Lichtenberg knapp durch. Die Gäste starteten furios: Bereits in der 4. Minute erzielte Pedro Vitor Cruz Magalhaes das 0:1, bevor Shean Mensah in der 23. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Hausherren zeigten jedoch eine beeindruckende Moral, als Dominic Schmüser in der 44. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Nach dem Seitenwechsel stellte Florian Baak in der 67. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Sparta gab sich bis zum Schluss nicht auf, doch mehr als der Treffer zum 2:3 durch Etienne Nikol in der 84. Minute sollte nicht mehr gelingen. ---

Der BSV Eintracht Mahlsdorf sicherte sich gegen den Tabellenletzten FC Viktoria 1889 Berlin drei wichtige Punkte. Matchwinner war dabei Nils Wilko Stettin, der seine Farben bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Eine entscheidende Szene ereignete sich in der 53. Minute, als Mete Türkay aufseiten der Viktoria die Rote Karte sah. Einen Foulelfmeter verwandelte erneut Nils Wilko Stettin in der 55. Minuter zum 2:0. Trotz der Unterzahl bäumten sich die Gäste noch einmal auf und kamen durch Ismael Aseko in der 69. Minute zum 2:1, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. ---

Eine deutliche Angelegenheit war die Begegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock II und Tennis Borussia Berlin. Die jungen Hanseaten dominierten das Geschehen von Beginn an. Julian Hahnel eröffnete den Torreigen in der 8. Minute per Foulelfmeter mit dem 1:0. In der 28. Minute erhöhte Maximilian Heiden auf 2:0, ehe erneut Julian Hahnel in der 50. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Claas Zamzow in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. ---

Ein Debakel erlebte der S.D. Croatia Berlin im Heimspiel gegen die SG Dynamo Schwerin. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern spielten sich regelrecht in einen Rausch. Vsevolods Camkins leitete den Erfolg bereits in der 8. Minute mit dem 0:1 ein. Danach avancierte Beau Umberto Reit zum Hauptdarsteller der ersten Hälfte, indem er mit einem Doppelschlag in der 15. Minute auf 0:2 und in der 29. Minute auf 0:3 stellte. In der zweiten Halbzeit schraubte Randy Dei das Ergebnis mit seinen Toren in der 64. Minute (0:4) und in der Nachspielzeit (90.+2) auf 0:5 in die Höhe.