Tasmania Berlin feiert Meisterschaft und Aufstieg in Regionalliga

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 30. und letzte Spieltag der NOFV-Oberliga Nord bot am heutigen Samstag emotionale Höhepunkte und sportliche Dramatik pur. Mit dem fulminanten Auswärtssieg steht die SV Tasmania Berlin mit 67 Punkten als Oberliga-Meister und Aufsteiger in die Regionalliga fest. Der SV Lichtenberg 47 muss sich nach der späten Heimniederlage mit 61 Punkten mit dem Vizemeistertitel begnügen. Als feste Absteiger stehen die S.D. Croatia Berlin (19 Punkte) und der FC Viktoria 1889 Berlin (13 Punkte) fest. Offen ist derzeit noch, ob die SG Dynamo Schwerin (32 Punkte) direkt absteigt. Sollte der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in die 3. Liga aufsteigen, würde Schwerin eine Abstiegsrelegation gegen den Drittletzten der NOFV-Oberliga Süd spielen. Sollte Lok Leipzig den Aufstieg in die 3. Liga verpassen, würde die SG Dynamo Schwerin direkt aus der NOFV-Oberliga absteigen.

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Ein packendes Offensivspektakel erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Siedenbollentin und dem SV Sparta Lichtenberg. Die Torfolge in diesem hochemotionalen Duell bot Dramatik pur: Die Gäste gingen in der 2. Minute mit 0:1 in Führung, ehe in der 9. Minute der Ausgleich zum 1:1 fiel. In der 18. Minute gingen die Lichtenberger erneut mit 1:2 in Front, doch in der 29. Minute folgte das 2:2. In der zweiten Halbzeit schien die Partie beim Treffer zum 2:3 in der 74. Minute wieder zugunsten der Gäste zu kippen. Siedenbollentin bewies jedoch unbändigen Willen und glich in der 83. Minute zum 3:3 aus, ehe in der 85. Minute das Tor zum 4:3-Endstand den Heimsieg perfekt machte. ---

Eine meisterliche Demonstration voller Leidenschaft zeigte die SV Tasmania Berlin beim BSV Eintracht Mahlsdorf. Die Gäste ließen von der ersten Sekunde an keinen Zweifel an ihren Titelambitionen aufkommen und schraubten das Ergebnis konsequent in die Höhe. Die Torfolge wurde bereits in der 2. Minute durch Konstantinos Grigoriadis eröffnet, der das 0:1 erzielte. Nur zwei Minuten später, in der 4. Minute, erhöhte Youssef Labbouz auf 0:2. Die furiose Anfangsphase setzte sich fort, als Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 13. Minute zum 0:3 traf. Noch vor der Pause markierte erneut Konstantinos Grigoriadis in der 44. Minute das 0:4. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte wiederum Youssef Labbouz, der in der 77. Minute den 0:5-Endstand herbeiführte. ---

In einer intensiv geführten Partie trennten sich der FSV Optik Rathenow und der FC Anker Wismar mit einem Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Eric Birkholz bereits in der 12. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Rathenow steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich hochemotional zurück in die Begegnung. Der unermüdliche Einsatz der Hausherren wurde in der zweiten Halbzeit belohnt: In der 72. Minute markierte Ali Ihsan Keles den Ausgleich zum 1:1-Endstand, womit sich beide Mannschaften letztlich die Punkte teilten. ---

Ein hochemotionales Torfestival bekamen die Zuschauer beim Duell zwischen dem F.C. Hansa Rostock II und dem Schlusslicht FC Viktoria 1889 Berlin geboten. Dabei schockten die Berliner die Hausherren zunächst, als Danny Connolly in der 27. Minute das überraschende 0:1 erzielte. Doch die Rostocker Reserve schlug noch vor dem Seitenwechsel wütend zurück: Fiete Bock glich in der 39. Minute zum 1:1 aus, und nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, brachte Mattes Kelm die Hanseaten mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit spielten sich die Gastgeber in einen Rausch. John Lukas Sauer baute den Vorsprung mit einem schnellen Doppelschlag in der 71. Minute zum 3:1 und in der 74. Minute zum 4:1 aus. In der Schlussphase schraubten Claas Zamzow in der 83. Minute zum 5:1 und Alessandro Schulz in der 89. Minute zum 6:1-Endstand das Ergebnis weiter in die Höhe. ---

Eine herbe Demütigung musste der Aufsteiger S.D. Croatia Berlin im Heimspiel gegen den TuS Makkabi Berlin hinnehmen. Makkabi agierte voller Spielfreude, während Croatia der defensiven Übermacht nichts entgegenzusetzen hatte. Die Torfolge leitete Deniz Sahin in der 37. Minute mit dem 0:1 ein. Unmittelbar nach der Pause, in der 46. Minute, erhöhte Maximilian Reißner auf 0:2. Erneut war es Deniz Sahin, der in der 55. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:3 verwandelte. Im Anschluss brachen bei den Hausherren alle Dämme: Tyron Koomson traf in der 68. Minute zum 0:4, bevor Kevin Coleman in der 77. Minute auf 0:5 stellte. Nur eine Minute später, in der 78. Minute, schraubte wiederum Tyron Koomson das Ergebnis auf 0:6 hoch. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Maximilian Stahl in der 86. Minute mit dem Treffer zum 0:7-Endstand. ---

Ein Drama erlebten die 1563 Zuschauer beim Spiel SV Lichtenberg 47 gegen Tennis Borussia Berlin. Die Lichtenberger benötigten dringend ein Erfolgserlebnis, um im Titelrennen zu bleiben, bissen sich jedoch über die gesamte Spielzeit an der leidenschaftlichen Defensive der Gäste die Zähne aus. Als sich alle Beteiligten bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, folgte in der Nachspielzeit der Schock für die Hausherren. In der 90.+5 Minute erzielte Furkan Karabiyik das goldene Tor zum 0:1-Endstand für Tennis Borussia Berlin. ---

Ein packendes und bis zum Schluss offenes Duell lieferten sich der Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde und die SG Dynamo Schwerin. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern starteten entschlossen und gingen bereits in der 6. Minute durch Vsevolods Camkins mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Klosterfelder ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Irfan Brando glich in der 17. Minute zum 1:1 aus. Schwerin steckte nicht auf und holte sich in der 30. Minute durch das Tor von Randy Dei die 1:2-Führung zurück. In der zweiten Halbzeit mobilisierten die Hausherren noch einmal alle Kräfte und belohnten sich in der 66. Minute, als Emil Gustavus den hochemotionalen Treffer zum 2:2-Endstand markierte. ---

Eine von Taktik und defensiver Disziplin geprägte Nullnummer sahen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen der TSG Neustrelitz und dem Berliner AK. Beide Mannschaften neutralisierten sich über die gesamte Spielzeit hinweg im Mittelfeld. Da am Ende keine Tore fielen, blieb es beim 0:0-Unentschieden.