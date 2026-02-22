Tasmania baut Führung aus, Klosterfelde demontiert Viktoria

– Foto: Frank Arlinghaus

Der heutige Auftakt des 18. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord hätte kaum intensiver ausfallen können. Es kämpften die Teams vor überschaubaren Kulissen um jeden Zentimeter Rasen, während die Tabelle eine deutliche Sprache sprach. Zwischen spätem Elfmeterglück und einem regelrechten Offensivrausch erlebten die Zuschauer Fußball mit purer Leidenschaft und einer gnadenlosen Chancenverwertung.

In einer nervenaufreibenden Begegnung vor 85 Zuschauern sicherte sich der BSV Eintracht Mahlsdorf drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze. Die Gastgeber gingen in der 35. Minute in Führung, als Philipp Behrend das 1:0 erzielte. Doch die TSG Neustrelitz bewies Moral und kam in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. Manuel Härtel markierte in der 69. Minute den Ausgleich zum 1:1 und ließ die Gäste auf einen Punktgewinn hoffen. Das bittere Ende für Neustrelitz folgte jedoch tief in der Nachspielzeit: In der 90.+4 Minute behielt Nils Wilko Stettin die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Eintracht. ---

Ein regelrechtes Debakel erlebte der Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin vor 76 Zuschauern gegen eine entfesselte SG Union 1919 Klosterfelde. Die Gäste überrollten die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit komplett. Anton Kanther eröffnete den Torreigen in der 21. Minute mit dem 0:1. Dann ging es Schlag auf Schlag: Leon Walter erhöhte in der 28. Minute auf 0:2, bevor Maximilian Boritzki nur zwei Minuten später in der 30. Minute das 0:3 nachlegte. Wiederum nur drei Minuten darauf, in der 33. Minute, schraubte erneut Leon Walter das Ergebnis auf 0:4 hoch. Den Schlusspunkt einer furiosen ersten Hälfte setzte Jannick Wolter in der 40. Minute mit dem 0:5. Nach dem Seitenwechsel gelang Jiayi Xiao in der 50. Minute zumindest noch der Ehrentreffer zum 1:5 für die Viktoria. Kurz vor Ende der Partie sah Finn Liepelt aufseiten der Berliner in der 89. Minute noch die Gelb-Rote Karte. ---

Der SV Tasmania Berlin gab sich vor 78 Zuschauern keine Blöße und festigte seine Spitzenposition. Gegen den Aufsteiger S.D. Croatia Berlin dauerte es allerdings bis tief in die zweite Halbzeit, ehe traf. In der 72. Minute erlöste Pedro Vitor Cruz Magalhaes sein Team mit dem Treffer zum 1:0. Nur sechs Minuten später sorgte Jean Paul Ajala-Alexis in der 78. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung und sicherte der Tasmania den Heimsieg. ---

Im Duell behielt der SV Sparta Lichtenberg vor 80 Zuschauern die Oberhand. Berkin Tonk brachte die Hausherren bereits in der 20. Minute mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel konnte Etienne Nikol in der 51. Minute auf 2:0 erhöhen. Die Zweitvertretung vom FC Hansa Rostock II schöpfte noch einmal Hoffnung, als Mattes Kelm in der 67. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. In einer spannenden Schlussphase machte Robin Thomala in der 90.+5 Minute mit dem 3:1 alles klar für die Lichtenberger.