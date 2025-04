Tasdelen: "Das hört sich klarer an, als es war"

„3:0 gewonnen, hört sich erst mal klarer an, als es ist“, sagte der HSC-Coach. Besonders in der zweiten Halbzeit sei Egestorf „dem Anschlusstreffer ziemlich nah“ gewesen. Gleich mehrfach musste Torwart Bastian Fielsch eingreifen, um den Vorsprung zu sichern. „Basti Vilić hat nochmal zwei tolle Paraden gehabt und eine, wo er den Ball gekonnt mit den Fingerspitzen an die Latte lenkt.“

Den Schlusspunkt setzte Fabian Weigel in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss, der leicht abgefälscht zum 3:0-Endstand im Netz landete. „Ein Treffer aus etwa 20, 25 Metern“, kommentierte Tasdelen.

Nach der 2:3-Niederlage gegen USI Lupo Martini Wolfsburg war es für den HSC ein wichtiger Schritt zurück in die Spur. „Das war eine sehr, sehr gute Reaktion der Mannschaft“, sagte Tasdelen. „Jetzt haben wir weitere drei Punkte auf dem Konto, aber wir müssen weiter hart an uns arbeiten.“

Leicht wird es in den kommenden Partien nicht: Zunächst steht das Auswärtsspiel beim VfV Borussia 06 Hildesheim an, anschließend folgt am Gründonnerstag das Spitzenspiel gegen Delmenhorst. „Wir haben zwei richtige Brocken vor der Brust“, so Tasdelen.

HSC Hannover – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 3:0

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel, Jonas Röhrbein, Leander Baar, Tom Hausmann, Johann Wegner (91. Batuhan Kavakli), Tayar Tasdelen (70. Lasse von Boetticher), Colin Owusu Etse, Mehmet Özün (78. Naveen Ragu), Evren Serbes (62. Mico Noel Schmidt), Luc-Elias Fender (62. Moritz Riegel) - Trainer: Vural Tasdelen

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Eric Schröder, Fyn Luca Ebeling, Yehor Melenivskyi, Gean Rodrigo Baumgratz (73. Robert Schulte), Martin Ofori, Joshua Siegert (46. Marvin Stieler), Til Anger, Adrian Becker (76. Hannes Milan), Bastian Kamkaing Kamole, Jos Homeier (54. Jonas Lübke), Lasse Denker - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Nils Musekamp (Nordhorn) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Luc-Elias Fender (6.), 2:0 Mehmet Özün (66.), 3:0 Fabian Weigel (90.)