 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Taschenrechner an: Was passiert in der Fußball-Gruppenliga?

Teaser GL GI/MR: +++ Jetzt wird es wild: In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bangen noch fünf Teams um den Klassenerhalt. Dabei ist fast alles möglich. So sieht es aktuell aus +++

von Redaktion · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Lukas Ferst kann sich fast schon zurücklehnen. Der Coach hat mit seiner U23 des SC Waldgirmes die besten Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. (Archivbild) © Peter Froese
Lukas Ferst kann sich fast schon zurücklehnen. Der Coach hat mit seiner U23 des SC Waldgirmes die besten Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. (Archivbild) © Peter Froese

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GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
SG Kinzenbach
FC Cleeberg
FC Burgsolms

Wetzlar. Hefte raus, die Abschlussprüfung steht an. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg sind die 18 Teams noch einmal 90 Minuten gefordert, bevor es in die Sommerpause geht. Die ersten Entscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen: Die TSG Wieseck steht als Meister fest und steigt in die Verbandsliga Mitte auf. Dahinter kämpfen die SG Obbornhofen/Bellersheim, der VfL Biedenkopf und die SG Kinzenbach um den zweiten Aufstiegs- sowie den Relegationsrang.

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