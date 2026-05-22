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Ligavorschau
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Taschenrechner an: Was passiert in der Fußball-Gruppenliga?
Teaser GL GI/MR: +++ Jetzt wird es wild: In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bangen noch fünf Teams um den Klassenerhalt. Dabei ist fast alles möglich. So sieht es aktuell aus +++
Wetzlar. Hefte raus, die Abschlussprüfung steht an. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg sind die 18 Teams noch einmal 90 Minuten gefordert, bevor es in die Sommerpause geht. Die ersten Entscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen: Die TSG Wieseck steht als Meister fest und steigt in die Verbandsliga Mitte auf. Dahinter kämpfen die SG Obbornhofen/Bellersheim, der VfL Biedenkopf und die SG Kinzenbach um den zweiten Aufstiegs- sowie den Relegationsrang.