Taschenrechner an: Was passiert in der Fußball-Gruppenliga?

Lukas Ferst kann sich fast schon zurücklehnen. Der Coach hat mit seiner U23 des SC Waldgirmes die besten Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. (Archivbild) © Peter Froese

Wetzlar. Hefte raus, die Abschlussprüfung steht an. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg sind die 18 Teams noch einmal 90 Minuten gefordert, bevor es in die Sommerpause geht. Die ersten Entscheidungen sind bereits in der Vorwoche gefallen: Die TSG Wieseck steht als Meister fest und steigt in die Verbandsliga Mitte auf. Dahinter kämpfen die SG Obbornhofen/Bellersheim, der VfL Biedenkopf und die SG Kinzenbach um den zweiten Aufstiegs- sowie den Relegationsrang.