Tas schlägt Zehlendorf, Altglienicke überzeugt, Inter zweistellig

von ser · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser

von ser · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser

Archiv – Foto: Olaf Kapell

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

SC Staaken – Tennis Borussia Berlin 1:1Tore: 1:0 Linus Johann Bernhard Frölich (35. Eigentor), 1:1 (71.)SV Tasmania Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf 2:0Tore: 1:0 Shean Mensah (51.), 2:0 Shean Mensah (54.)TuS Makkabi Berlin – Berliner SC 7:1FC Liria 1985 Berlin – SG Blankenburg 2:1Tore: 1:0 Albert Muharremaj (25.), 1:1 Raphael Kreuter (35.), 2:1 Bedat Kurti (45.)Adlershofer BC 08 – SV Germania 90 Schöneiche 0:12SV Grün-Weiß Bergfelde – VfB Hermsdorf Berlin II 1:6Tore: 0:1 Jasper Rau (8.), 0:2 Simon Krosky (30.), 0:3 Simon Krosky (32.), 0:4 Florentin Winkler (37.), 0:5 Florentin Winkler (41.), 0:6 Jasper Rau (45.), 1:6 Johannes Schrammen (67.)FC Internationale Berlin – SV Buchholz 10:1Tore: 1:0 Milan Daus (27.), 2:0 Gaston Ignacio Nieto (32.), 3:0 Bryson Rodney Pink (48.), 4:0 Tiago de Sousa Oliveira (54.), 5:0 Tiago de Sousa Oliveira (57.), 6:0 (68.), 7:0 (81.), 8:0 Akiyasu Tsuchiya (83.), 9:0 (85.), 9:1 Dominik Stehl (86.), 10:1 (89.)BSV Victoria 90 Friedrichshain – SV Sparta Lichtenberg II 1:1SFC Stern 1900 – FSV Hansa 07 4:0

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