Tas-Präsident: „Der Verein gehört in die Regionalliga“

Tas Präsi Almir Numic (Mitte) – Foto: Frank Arlinghaus

Tasmania Berlin geht mit großen Ambitionen in die neue Saison. Präsident Almir Numic spricht im FuPa-Interview über drei Stoßstürmer auf einmal, seine Erwartungen an das Trainerteam und den anstehenden Stadionumbau. Warum er der Jugend eine echte Chance geben will – und was für ihn realistische sportliche Ziele sind

Bei Tasmania Berlin ist die Richtung klar vorgegeben: Der Klub aus dem Berliner Süden will in den nächsten zwei Jahren in die Regionalliga aufsteigen – und hat dafür personell wie strukturell aufgerüstet. Im FuPa-Gespräch erklärt Präsident Almir Numic, warum er trotz verletzter Top-Stürmer an das große Ganze glaubt – und wie die Mischung aus Erfahrung, Jugend und Gemeinschaft Tasmania wieder in höhere Gefilde bringen soll. FuPa Berlin:

Siehst du Tasmania Berlin als Aufstiegsfavorit Nummer 1?

Almir Numic:

Natürlich haben wir Ziele. Das Stadion wird jetzt fertig, und auch das Bezirksamt erwartet, dass wir sportlich nachziehen. Das wollen und werden wir tun. Ob es am Ende reicht, ist auch eine Frage des Glücks – und davon, wie schnell wir die neuen Spieler integrieren. Wenn wir Glück haben, packen wir’s. Wenn nicht, dann eben nicht. Das liegt alles in Gottes Hand. Unser Ziel ist aber klar: Wir wollen in den nächsten zwei Jahren aufsteigen. Da gehört der Verein langfristig auch hin. Wir könnten dann zu Hause spielen und als Traditionsverein eine Bereicherung für die Regionalliga sein. FuPa Berlin:

Wenn man solche Spieler holt – spielt man da nicht automatisch um mehr als die goldene Ananas?

Almir Numic:

Ja, definitiv. Wir holen solche Spieler nicht, um irgendwo im Mittelfeld zu landen. Wir wollen oben mitspielen, sonst hätten wir diesen Aufwand nicht betrieben.

Almir Numic (li) im Interview – Foto: Frank Arlinghaus

FuPa Berlin:

Mit Magalhaes, Michel und Ajala-Alexis habt ihr drei Mittelstürmer verpflichtet. Wo sollen die alle spielen? Almir Numic:

Grundsätzlich: Wenn man die Möglichkeit hat, einen wie Pedro zu holen, sagt man nicht Nein. Und dann kamen noch praktische Gründe dazu: Michel kommt aus einer Kreuzbandverletzung und braucht noch mindestens zwei, zweieinhalb Monate. Jean-Paul hat sich leider auch verletzt – nichts Dramatisches, aber er fällt ein paar Wochen aus. In den letzten sechs Jahren hatten wir keinen klassischen Mittelstürmer. Jetzt habe ich drei geholt, damit wir flexibel sind – und damit ich nicht jedes Wochenende überlegen muss: Wen setze ich vorne ein?

Tas Testspiel gegen Hertha BSC II – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress