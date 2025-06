Tarkan Demir übernimmt SG Gaißach/Wackersberg

Bisheriger BCF-Wolfratshausen-Trainer wird neuer Coach bei Gaißach/Wackersberg in der Kreisklasse.

Erfolgreiche Trainersuche in der Fußball-Kreisklasse: Der bisherige Coach des BCF Wolfratshausen, Tarkan Demir, ist neuer Trainer der Spielgemeinschaft Gaißach-Wackersberg. Hans Kaltenhauser, Abteilungsleiter der Fußballer des SV Wackersberg-Arzbach, ist mehr als zufrieden damit, für den Nachfolger von Thomas Angermeier eine Ideallösung gefunden zu haben: „Uns hätte nichts Besseres passieren können.“

Keine Chance, aber die wollen wir nutzen

Dabei sah Kaltenhauser vor seinem ersten Anruf bei Demir nur wenig Erfolgsaussichten für sein Anliegen. „Wahrscheinlich werden wir keine Chance haben, aber ich möchte es einfach probieren“, lautete die zaghafte Anfrage. Und es wurde eine längeres Telefonat daraus. „Wenn meine Vorstellungen passen, ist alles möglich“, meint der 49-Jährige, an dessen Verpflichtung zahlreiche Vereine bis hinauf in die Landesliga Interesse zeigten.

Und schon beim ersten Treffen mit den Verantwortlichen aus Gaißach und Wackersberg mit dem Tölzer war ein symphatisches Miteinander spürbar. „Ich habe mir drei Spiele der SG zum Saisonausklang angeschaut und auch eine Begegnung der A-Junioren gesehen. Da ist schon Potenzial bei den Spielern vorhanden“, urteilt Tarkan Demir über sein zukünftiges Team.

Bisheriger Kader bleibt fast unverändert

Mit Ausnahme von Matthias Beutelrock, der Co-Trainer wird, bleibt der bisherige Kader unverändert. Einige hoffnungsvolle Nachwuchskicker kommen hinzu. Das Ziel seiner vierten Station als Trainer steckt der Bad Tölzer nicht zu hoch: „Da gilt es erst einmal, die Mannschaft zu stabilisieren und zu harmonisieren.“

Nach den bisher gewonnenen Eindrücken ist der neue Mann an der Auslinie mit dem Spielermaterial zufrieden: „Es gibt schon einige recht talentierte Burschen. Was uns noch guttun würde, ist ein richtiger Vollstrecker für die Torabschlüsse.“

Demir weiß selbst gut, wohin die Kugel gehört

Wohin die Kugel gehört, hat Tarkan Demir als treffsicherer Angreifer in der Jugend gezeigt. 62 Tore hat er einst in einer Saison beim Lenggieser SC erzielt, ehe sein Weg als Auswahlspieler zu den Münchner Löwen führte. Trainerstationen waren der FC Miesbach, als Bezirksligist, Rot-Weiß Bad Tölz, mit dem der Aufstieg über die Kreisklasse bis in die Kreisliga gelang, und schließlich der BCF Wolfratshausen in der Bezirksliga.

Trainingsauftakt mit der Spielgemeinschaft Gaißach/Wackersberg ist am Dienstag. Insgesamt werden sechs Vorbereitungsspiele absolviert.