Tarik Wenzel schießt Neustadt zum Sieg, Stahl Brandenburg strauchelt

Am 17. Spieltag der Landesliga Nord musste Tabellenführer BSG Stahl Brandenburg einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen. Gegen den FC Schwedt 02 kam der Spitzenreiter nicht über ein 1:1 hinaus, während der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 mit einem 3:0-Sieg in Schönow bis auf einen Punkt heranrückte. Die SG Einheit Zepernick 1925 bleibt nach dem knappen Sieg in Eberswalde auf Platz drei. Im FuPa-Spiel der Woche setzte sich der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse mit einem deutlichen 3:0 gegen den FC 98 Hennigsdorf durch.

Im FuPa-Spiel der Woche ließ der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse dem FC 98 Hennigsdorf keine Chance und gewann klar mit 3:0. Tarik Wenzel avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner. Er traf früh zur Führung (13.), erhöhte per Elfmeter vor der Pause auf 2:0 (42.) und setzte in der 88. Minute mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt.

Silvano Fiore (Trainer des SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse): "Wir kommen nach einer sehr intensiven und guten Trainingswoche sehr gut in das Spiel. Enrico Malak und Leon Schrobbsdorf, unsere zwei jungen Wilden, haben von Beginn an unser Vertrauen bekommen und durften starten. Beide haben ihre Aufgabe perfekt umgesetzt, aber da möchte und kann ich keinen rausnehmen. Alle sind füreinander da gewesen und haben abgeliefert, die Starter sowie aber auch die Spieler, die dann gekommen sind. Am Ende war ein sehr einfacher Fußball von uns der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben jeden Fehler der Hennigsdorfer brutal ausgenutzt und Tarik schnürt völlig verdient seinen Dreierpack. Ein in der Höhe verdienter Sieg, der zu keiner Zeit in Gefahr schien. Die Jungs haben heute gezeigt, was sie können und sich selbst bewiesen, dass harte Arbeit am Ende immer belohnt wird."

Niko Jose (Trainer des FC 98 Hennigsdorf): "Es gibt nicht viel zum Spiel zu sagen. 14 Ausfälle. Dazu einen Spieler, der nur einmal in drei Monaten trainiert hat, zwei Spieler, die lange krank waren/sind in der Startelf. Keinen Spieler, den wir hätten zum Gewinnen einwechseln hätten können. Und diese Ausreden haben wir perfekt ins Spiel mit reingenommen. Kein Spieler war auf dem Platz, der sich mit aller Macht diesen Widrigkeiten widersetzen wollte bzw. konnte. Dazu machen wir Neustadt drei Geschenke, die sie auch allesamt eiskalt nutzen. Mit solchen Fehlern gewinnst du kein Spiel in der Landesliga."

FuPa-Redaktionstipp: 2:1

