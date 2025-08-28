Tarik Pannholzer verlässt Weiche

Der SC Weiche Flensburg 08 und Tarik Pannholzer gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 25-jährigen Außenbahnspieler wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Pannholzer war erst im Januar 2025 zu den Flensburgern gestoßen, kam in der Rückrunde der vergangenen Regionalliga-Saison in 13 von 15 möglichen Partien zum Einsatz, konnte sich jedoch zuletzt verletzungsbedingt nicht mehr nachhaltig in den Kader spielen.

Sport-Geschäftsführer Dominique Natusch erklärte: „Tarik ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Vertrag aufzulösen. Seine Situation war für ihn wie für uns nicht zufriedenstellend.“ Der gebürtige Hildesheimer selbst verwies auf eine Kombination aus Verletzungsproblemen und persönlichen Gründen, die ihn zu diesem Schritt bewogen hätten. „Ich suche eine neue Aufgabe – wohin es geht, ist aktuell noch offen“, so Pannholzer.

Nach mehreren Jahren in den USA – unter anderem bei den ETSU Buccaneers, der Marshall University und leihweise beim Nona FC – war Pannholzer Anfang 2025 nach Flensburg zurückgekehrt. In der Rückrunde der Saison 2024/25 kam er meist als Einwechselspieler zum Einsatz und hatte damit Anteil am letztlich gesicherten Klassenerhalt. Zum Start der neuen Spielzeit kämpfte er jedoch mit einer hartnäckigen Verletzung, absolvierte nur einen Landesliga-Einsatz in der U23 und stand in keinem Regionalligaspiel im Kader.