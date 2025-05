Tarforst will mit Sieg die kleine Chance wahren

Ausgangslage: Die FV Hunsrückhöhe Morbach möchte sich im letzten Heimspiel der Saison mit einem positiven Ergebnis von den eigenen Zuschauern verabschieden. Die beeindruckende Bilanz von mittlerweile zehn Heimsiegen in Folge könnte so noch einmal ausgebaut werden. Zudem besteht noch immer die Möglichkeit, den dritten Platz zu erreichen. Mit der SG Andernach kommt nun ein Gegner, der ebenfalls darauf bedacht ist, die Saison gut zu Ende zu bringen und es am Mittwoch, im vorgezogenen Spiel gegen Absteiger SG Malberg (7:2), noch mal hat krachen lassen. „Wir erwarten einen offensiv ausgerichteten Gegner. Dem möchten wir ähnlich entgegenwirken“, sagt Philipp Frank, Coach der Hunsrücker und stellt einen offenen Schlagabtausch mit vielen Offensivaktionen in Aussicht.

Ausgangslage: Freibier für Spieler und Fans nach der Partie kündigen sie bei der SG Hochwald an. Vorher möchte die SG aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden aber auch sportlich noch mal abliefern. „Es ist ein Derby, es ist gutes Wetter gemeldet, und wir spielen erstmals wieder in Hentern. Das sind schon einige Dinge, die hoffentlich für einen tollen Rahmen sorgen werden. Bitburg ist in der Hinrunde etwas den eigenen Erwartungen hinterhergelaufen, hat dafür aber in der Rückrunde und nicht zuletzt beim Sieg gegen Mülheim-Kärlich gezeigt, wozu sie in der Lage sind“, sagt Fabian Mohsmann, Coach der Sportgemeinschaft.

Der FC Bitburg hat sich in der Rückrunde stabilisiert und überraschte zuletzt mit dem 3:2-Sieg über den Spitzenreiter. „Die Mannschaft hat nach der 1:6-Pleite gegen Vordereifel eine gute Reaktion gezeigt. Jetzt merkt man aber schon wieder, dass die Spannung nach dem Sieg gegen Mülheim-Kärlich im Dienstagstraining zu niedrig war. Ich hoffe, dass wir das bis zum Wochenende noch ändern können, um im Hochwald etwas mitzunehmen“, sagt FCB-Trainer Fabian Ewertz, der gleichzeitig von einer „extrem anstrengenden und zermürbenden Saison“ für seine Mannschaft spricht.

Personal: Bei der SG Hochwald werden Jan Koltes, Patrick Dres und Lucas Thinnes in den Kader zurückkehren. Till Weber, der im vergangenen Spiel nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, wird erneut zur Verfügung stehen. Auch Benedikt Haas, der wegen anhaltender Kreuzbandprobleme seine Laufbahn beenden wird, steht noch einmal im Kader. Beim FCB wird Giorgio Mourad, der zuletzt bei der Zweitvertretung aushalf, wieder in den Kader zurückkehren.

FC Cosmos Koblenz – SG Schneifel (Samstag, 17 Uhr, Mendig, Kunstrasenplatz, Junglas-Baumaschinen-Stadion)

Ausgangslage: Für die SG Schneifel geht es zwar rein sportlich um nicht mehr viel, allerdings kann sie im Auswärtsspiel gegen Cosmos Koblenz noch indirekt ins Aufstiegsrennen eingreifen. Cosmos liegt mittlerweile punktemäßig gleichauf mit Tabellenführer Mülheim-Kärlich. „Dort wird gehörig Druck auf dem Kessel sein. Unser Ziel wird es sein, eklig zu sein. Wir möchten noch mal richtig in die Vollen gehen“, betont Stephan Simon, Trainer der SG Schneifel.

Personal: Daniel Zunk (Kreuzbandriss) wird den Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf für längere Zeit fehlen. Udo Backes kehrt in den Kader zurück. Da die zweite Garde mitten im Abstiegskampf in der A-Klasse steckt, ist es zudem möglich, dass Simon einige Akteure an die Reservemannschaft abgibt.

FSV Trier-Tarforst – SG Westerburg (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Tarforst)

Ausgangslage: Abgerechnet wird zum Schluss: Somit bleiben den Tarforstern (31 Punkte) noch zwei Spiele Zeit, um mit zwei Siegen die Möglichkeit auf den Klassenverbleib zu wahren. Das große FSV-Ziel liegt aufgrund von möglichen Erfolgen der Konkurrenz aber nicht mehr in eigener Hand. Wissen rangiert mit 36 Zählern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Daher ist ein Heimsieg für die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil am Samstag Pflicht. In der Hinrunde verlor Westerburg das direkte Duell mit 3:6. Der Aufsteiger (26 Zähler) steht zwei Spieltage vor Schluss als Vorletzter bereits als Absteiger fest. Tarforsts Co-Trainer Sven Haubrich weiß: „Bei nur noch zwei verbleibenden Spielen ist unsere Chance auf den Klassenerhalt realistisch gesehen sehr gering. Trotzdem wollen wir uns vor unserem eigenen Publikum mit einer engagierten und anständigen Leistung verabschieden. Die Mannschaft hat sich in dieser schwierigen Phase nie hängen lassen. So wollen wir auch am Samstag auftreten.“

Personal: Die Hausherren müssen auf Julian Schmitz (drei Spiele rotgesperrt), Matthias Finsterwalder (auf Reisen), Nils Kiesewetter (Schulterverletzung), Joel Schneemilch (nach Operation) und Jonas Witz (Handverletzung) verzichten. Fraglich sind die Einsätze von Moritz Hannappel (Oberschenkelprobleme) und Maximilian Hommes (Kniebeschwerden).

Ahrweiler BC – TuS Mosella Schweich (Samstag, 17.30 Uhr, Apollinarisstadion Bad Neuenahr, Rasenplatz)

Ausgangslage: Dass ein fast sicher geglaubter Abstiegskandidat, wie es die Mosella noch vor wenigen Wochen war, im Endspurt fünf Siege in fünf Spielen holt, ist einer kleinen Sensation gleichzusetzen. Im Duell beim Ahrweiler BC winkt mit einem weiteren Erfolg nun sogar der vorzeitige Klassenverbleib. „Ahrweiler spielt eine starke Rückrunde, in der sie insbesondere zu Hause viele Tore erzielt haben. Wir müssen mit einer hohen Laufbereitschaft konsequent verteidigen“, fordert Schweichs Coach Thomas Schleimer. Er erinnert Schleimer daran, dass man „vor einigen Wochen schon fast mit zwei Beinen in der Bezirksliga stand. Nun geht es nur noch darum, die letzten Kräfte zu bündeln, um die verbleibenden Punkte für den Klassenverbleib einzufahren.

Personal: Elias Hansjosten fehlt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Ansonsten sind keine Änderungen im Kader zu erwarten.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – SV Rot-Weiss Wittllich (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Mülheim-Kärlich)

Ausgangslage: Eigentlich ist bei Rot-Weiss die Luft raus. Im Saisonendspurt geht es für die Akteure aus der Säubrennerstadt um nicht mehr viel. Mit 58 Punkten kämpft man um den dritten Tabellenplatz. Dennoch steht der sportliche Ehrgeiz an oberster Stelle, da es zum Spitzenreiter geht. Mülheim-Kärlich liefert sich mit dem punktgleichen Cosmos Koblenz ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Oberliga. Die Gäste warten seit drei Spielen auf einen Sieg. Zuletzt kam man mit 2:5 gegen Aufsteiger Vordereifel unter die Räder. Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic betont: „Wir haben in dieser Saison nicht genug Punkte gewonnen. Grund dafür war fehlende Kraft in der Kadertiefe. Wir sind in einem guten Prozess und wollen diesen in der neuen Saison forcieren. Voriges Wochenende haben wir einen Totalkollaps erlebt.“

Personal: Jonas Ercan (Knieprobleme) und Alexander Wingert (Schlag aufs Knie) sind unverändert fraglich. Daher ist die Ausfallliste weiterhin lang. Daher wird die Zusammenarbeit mit der A-Jugend des Kooperationspartners JFV Wittlicher Tal verstärkt. Matthias Heck (Cosmos Koblenz?) will den Club im Sommer verlassen.