Tarforst will mindestens fünf Neue holen

– Foto: André Nückel

Vom Interesse der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen an Mittelfeldspieler Justin Marie hatten der TV und FuPa bereits Ende Oktober berichtet. Nun ist der Wechsel des 27-Jährigen vom A8-Ligisten SG Mehlental/Bleialf zum abstiegsbedrohten Rheinlandligisten perfekt. Florian Moos, der die Isleker gemeinsam mit Joschka Trenz coacht, freut sich auf einen „spielstarken und spielintelligenten Neuzugang“. Der unter anderem bei Eintracht Trier ausgebildete Techniker habe seine Qualitäten während seiner Bezirksligazeit beim SV Speicher und als Führungskraft bei der SG Mehlental bereits nachdrücklich unter Beweis gestellt. „Er wird unserem Mittelfeldspiel sicher noch einmal neue Impulse verleihen. Auch charakterlich passt er zu uns“, ist Moos überzeugt. Tarforst holt Spieler aus dem Talentschuppen von Eintracht Trier: Dort, wo die Arzfelder spielen, will der FSV Trier-Tarforst nach dem Abstieg im Mai so schnell wie möglich wieder hin. Das Team von Trainer Patrick Zöllner ist in der Bezirksliga West als einzige Mannschaft noch ungeschlagen und überwintert – trotz zweier noch ausstehender Nachholpartien – mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Mosella Schweich auf Platz eins. 14 Siege und ein Remis sprechen eine klare Sprache. „Spielen wir eine ähnlich gute Rückrunde und kehrt ein Großteil der zuletzt fehlenden Akteure zurück, habe ich keine Bedenken, in der nächsten Saison wieder in der Rheinlandliga zu spielen“, strahlt Zöllner jede Menge Zuversicht aus.

Mit welchen Spielern es nach oben gehen soll und welche Neuzugänge kommen, will der Sportliche Leiter Thomas Kempny in den nächsten Wochen klären. „Es stehen Gespräche mit den Spielern aus dem aktuellen Kader an – auch darüber, ob sie den Weg in die Rheinlandliga mitgehen wollen. Wir wissen, welche Qualität wir brauchen und dass wir zulegen müssen, um eine Etage höher zu bestehen. Fünf Neuverpflichtungen sind mindestens angedacht. Das betrifft sowohl die Qualität als auch die Breite des Kaders“, lässt Zöllner durchblicken. Auch die Zukunft des 50-jährigen Trainers ist aktuell noch offen. Für die Rückrunde hat sich der FSV bereits mit Leon Schmid vom Rheinlandligisten Eintracht Trier II verstärkt. Schmid kommt mit sofortiger Wirkung. Zudem rückt Phil Scheuring in die erste Mannschaft auf. „Phil hatte bereits mehrere Einsätze bei uns, war aber offiziell noch Spieler der A-Jugend“, berichtet Zöllner. Auf der Torwartposition besteht weiterhin Bedarf, denn hinter Stammkeeper Felix Kloy steht nur noch Torwarttrainer Johannes München für den Fall der Fälle bereit.