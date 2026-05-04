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Tarforst verwandelt den ersten Matchball
Die Meistershirts waren längst gedruckt, eine größere Kulisse hatte sich in der Peki-Arena eingefunden, Fans im roten Outfit genossen freien Eintritt: Die Vorzeichen waren klar: Der FSV Tarforst wollte mit einem Sieg über die SG Ellscheid den vorzeitigen Titelgewinn in der Bezirksliga West feiern. VIDEOINTERVIEWS
von Axel Kosch · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
So sehen Sieger aus: Mit dem 25. Sieg im 27. ungeschlagenen Spiel hat sich der FSV Trier-Tarforst vorzeitig und in sehr souveräner Manier den Meistertitel in der Bezirksliga West sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Rheinlandliga gesichert. – Foto: Sebastian Schwarz
Doch zumindest in den Anfangsminuten schien der Druck die Mannschaft von Patrick Zöllner etwas zu lähmen. So waren es die Vereinigten aus Ellscheid, Gillenfeld, Strohn und Udler, die bereits in der zweiten Minute nach einem Konter über die linke Seite zu ihrer ersten Tormöglichkeit kamen. Nach Zuspiel von Tom Hoff scheiterte Fynn Kläs mit einem Flachschuss aber an Schlussmann Felix Kloy. Die Hausherren kamen dann aber doch zunehmend besser ins Spiel und gewannen immer mehr Kontrolle. In der siebten Minute lag den Zuschauern der Torschrei bereits auf den Lippen, doch nach toller Vorarbeit von Leon Schmid auf der linken Seite scheiterte Phil Scheuring aus kürzester Distanz am gut reagierenden Ellscheider Schlussmann Vincent Baur. Nach einer gelungenen Kombination über die rechte Seite durch Luca Quint und Felix Stüber kam Fabian Wey zum Torabschluss, doch Verteidiger Robin Thullen klärte für seinen bereits geschlagenen Torhüter Vincent Baur noch auf der Linie (18.). Die Tarforster Führung lag mehrmals in der Luft.
So war der scheidende Trainer Patrick Zöllner (ihn beerbt Moritz Hannappel, TV berichtete ausführlich) mit der ersten Hälfte nicht ganz zufrieden: „Ellscheid hat es uns in der ersten Hälfte nicht leicht gemacht. Zudem haben wir unsere guten Chancen fahrlässig vergeben.“