Tarforst spürt den Druck: „Heimsieg ist Pflicht“ Fußball-Rheinlandliga: Abgerutschte Trierer sind gegen Altenkirchen unter Zugzwang – Ellscheid macht bis Ende des Monats Pause.

FSV Salmrohr – SG Andernach (Samstag, 15.30 Uhr, Salmtalstadion, Rasenplatz)

Ausgangslage: Nach vier Liga-Siegen in Folge musste der FSV Salmrohr zuletzt in Bitburg eine herbe 1:5-Niederlage hinnehmen. Gegen Andernach erwartet die Salmtaler nun aber wieder eine Aufgabe, die nicht ganz dem Kaliber der Topteams, zu denen der FC Bitburg zählt, entspricht. Aus diesem Grund ist die Marschroute klar. „Andernach ist mit anderen Zielen in die Saison gestartet. Da läuft es aktuell nicht, daher gehört die SG zu den Teams, die für uns schlagbar sind“, sagt FSV-Trainer Frank Meeth vor dem Duell mit dem 15. der Tabelle. Für den FSV ist es zumindest ein richtungsweisendes Spiel, ob die Mannschaft eher im oberen Tabellendrittel oder im Mittelfeld vom Tableau anzusiedeln ist.

Personal: Philipp Basquit, Raphael Klotz und Hamsik Edafe waren zuletzt krankheitsbedingt nicht im Training. Bei allen ist ein Einsatz am Samstag aber wahrscheinlich. Louis Thul ist nach auskuriertem Bänderriss wieder eine Alternative.

SG Malberg – FSG Ehrang/Pfalzel (Samstag, 16 Uhr, Kunstrasen Malberg)

Ausgangslage: Der jüngste 2:0-Heimsieg gegen die Schneifel-SG wird dem Trierer Aufsteiger Rückenwind und (noch mehr) Selbstvertrauen geben. Zwar war das Derby kein Leckerbissen, aber am Ende zählten nur die drei Punkte. Frank Bertges, neben Peter Grundhöfer Sportlicher Leiter der FSG, zog ein zufriedenes positives ein verdienter Sieg, da wir es seriös zu Ende gespielt haben. So kann es weitergehen.“

Der nächste Gegner Malberg setzte sich zuletzt gegen den Tabellenletzten Emmelshausen durch (2:1) und spielt eine ansprechende Hinrunde. Den von Volker Heun trainierten Westerwäldern gelangen bereits 19 Punkte, womit man vom sechsten Rang grüßt und Ehrang/Pfalzel viel abverlangen wird. FSG-Trainer Kevin Schmitt konstatiert: „Malberg ist ein sehr unbequemer Gegner, da sie physisch stark sind und mit langen Bällen agieren. Wir wollen dagegenhalten und energisch auf die zweiten Bälle gehen. Ich blicke der langen Reise sehr positiv entgegen. Wir wollen mit einem Dreier zu Malberg aufschließen.“

Personal: Die nach wie vor personell gebeutelten Gäste sehen Licht am Ende des Tunnels: Während Luca Heintel (Muskelfaserriss) ausfallen wird und der Einsatz von Simon Dondelinger fraglich ist, werden Michael Hensel (Schulterprobleme auskuriert) und Yannik Thömmes (Urlaubsrückkehr) zurückerwartet.

SG Eintracht Mendig/Bell – FC Hochwald Zerf (Samstag, 17:30 Uhr, Kunstrasen Mendig)

Ausgangslage: Etwas überraschend verlor der FC Hochwald Zerf zuletzt sein Heimspiel gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach mit 1:2. Neben der ersten Heimniederlage verlor der FC auch die Tabellenführung und rangiert nun vorerst auf Rang drei. In der Osteifel möchten die Hochwälder nun unter Beweis stellen, dass die Pleite gegen Morbach nur ein Ausrutscher war. „Wir haben gegen Morbach vieles richtig gemacht, hatten aber zwei Blackouts. In Mendig müssen die Sinne daher wieder geschärft sein, um vor dem Tor auch die eigenen Chancen wieder besser zu nutzen“, meint Zerfs Coach Fabian Mohsmann. Auswärts läuft es blendend: Wettbewerbsübergreifend siegte Zerf zuletzt fünf Mal in Folge.

Personal: Patrick Dres ist nach langer krankheitsbedingter Pause wieder eine Option für den Kader. Peter Irsch und Lucas Thinnes hingegen sind nach ihren Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent. Ihre Einsatzfähigkeit ist fraglich.

SG Schneifel – SG Niederroßbach (Samstag, 18 Uhr, Stadtkyll)

Ausgangslage: Die SG Schneifel hat sich vorerst im Tabellenmittelfeld eingenistet. Gegen den Aufsteiger aus Niederroßbach und Emmerichenhain sollen im Heimspiel drei Punkte her. „Wir werden uns akribisch auf den für uns unbekannten Gegner vorbereiten und Niederroßbach nicht unterschätzen. Dennoch liegt der Fokus auf der eigenen Leistung, um das Spiel am Ende positiv für uns zu gestalten“, sagt Stephan Simon, Torwart und Trainer der Sportgemeinschaft. Bei der FSG Ehrang ging die SGS zuletzt leer aus. Mit einem Sieg soll das Polster auf die Teams in der unteren Tabellenregion, zu denen auch der kommende Gegner als 16. zählt, vergrößert werden.