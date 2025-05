Tarforst siegt und muss in die Bezirksliga 

Nach dem Abpfiff war den Hausherren die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Nach 15 Jahren verabschiedeten sich die Kicker aus dem Trierer Höhenstadtteil mit einem bedeutungslosen 4:1-Erfolg gegen die SG Westerburg von den eigenen Zuschauern. Der bittere Gang in die Bezirksliga muss erst verarbeitet werden.

Dennoch behielten das Umfeld und die Mannschaft die Beherrschung. „Wir müssen die bitteren Ereignisse des Wochenendes erst mal sacken lassen. Und schauen, ob wir kommende Woche zwei oder drei Mal trainieren“, lauteten die Worte aus dem Trainerteam in Richtung FSV-Spieler. In der Mannschaftstraube schworen sich die Kicker unmittelbar nach dem Abstieg auf die vorerst letzte Rheinlandligawoche ein. Sarkastisch antwortete ein Tarforster Akteur: „Lasst uns kommende Woche nur einmal trainieren ...“

Die Hausherren erledigten ihre Hausaufgaben. Eine Flanke von Nico Neumann wurde perfekt in den Lauf von Dustin Knürr gespielt. Der 19-Jährige vollendete zur frühen Führung (5.). Nach 16 Minuten erhöhte Neumann auf 2:0, als er einen strammen Flachschuss ins Ziel brachte. Der 28-jährige Angreifer hatte bereits einen Tag zuvor mit einer starken Botschaft aufhorchen lassen: „Tarforst ist ein gut geführter Verein. Ich schätze das Umfeld, die guten Trainingsbedingungen und möchte den gemeinsamen Weg weitergehen. Mein Bruder spielt hier, und es geht beim FSV insgesamt sehr familiär zu. Daher habe ich am Freitag auch für die Bezirksliga zugesagt. Ich bleibe treu und möchte dazu beitragen, den Karren kommende Saison aus dem Dreck zu fahren.“ Die Tarforster Verantwortlichen hoffen, die noch unentschlossenen Luca Herrig, Julian Schmitz und Moritz Hannappel von einem Bleiben zu bewegen. Dafür soll die Zusage von Neumann als positiver Antrieb wirken.

Bereits vor der Partie hatte Co-Trainer Sven Haubrich betont: „Im Tor wird in den letzten beiden Saisonspielen Mike Neumann stehen. Er bekommt diese Einsätze als Anerkennung für seinen starken Teamgeist und seine zuverlässige, engagierte Haltung während der gesamten Saison. Mike hat dem Verein bereits für die kommende Spielzeit zugesagt und soll in den abschließenden Partien auch sportlich ein Zeichen setzen.“

Nach einer knappen halben Stunde wurde Nico Neumann im gegnerischen Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter setzte Elias Heitkötter nur an den Innenpfosten. Aus dem Spiel drückte Caspar Suder den Ball wenige Spielzüge später zum 3:0 über die Linie. Der Vorletzte aus dem Westerwald agierte insgesamt harmlos, kam aber zum Ehrentreffer: David Gläser verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert (41.).

Nico Neumann, Angreifer des FSV Tarforst:

Die Tarforster erfuhren nach dem ersten Durchgang, dass Linz gewonnen hatte und der FSV damit abgestiegen war. Daher entwickelte sich im zweiten Durchgang ein lauer Sommerkick, der Testspielcharakter hatte. In der 76. Minute ließ Neumann sein zweites Tor folgen, als er den Ball aus kurzer Distanz einnetzte. Westerburg-Trainer Christian Hartmann bilanzierte: „Wir wollten mit der richtigen Einstellung und Intensität starten. Das haben wir in der Anfangsviertelstunde nicht gut umgesetzt. Mit der Leistung in der zweiten Hälfte bin ich sehr zufrieden.“

Timo Koch, Co-Trainer der Tarforster:

FSV-Co-Trainer Timo Koch konstatierte: „Wir wollten uns mit einem Sieg von den Zuschauern verabschieden. Wichtig ist für uns, dass wir mit einem guten Gefühl und Siegen im Rücken in die neue Bezirksligasaison starten. Der Abstieg tut sehr. Wir haben die Info während des Spiels erhalten. Eine Klasse tiefer freuen wir uns auf viele Derbys. Bis auf Athletiktrainer Yannic Clement bleibt unser Trainerteam komplett.“

FSV Trier-Tarforst – SG Westerburg 4:1 (3:1)

Tarforst: Mike Neumann – Luca Quint, Luca Herrig, Nico Neumann, Elias Heitkötter (80. Jason Alex Lienou), Caspar Suder (76. Noah Schuch), Dustin Knürr (60. Leonard Reh), Moritz Hannappel (60. Benjamin Arnold), Niklas Gouverneur, Neil Müller-Adams (57. Felix Stüber), Florian Weirich

Westerburg: Niklas Leukel - Jan Lucca Schneider (69. Paul Reichelt), Julian Gläser (87. Steffen Krämer), Niklas Henry (79. Joschua Werner), Anton Ebers (65. Louis Klöckner), Tom Holzhäuser, Tim Buchmann, Lars Hendrik Jung, Albert Kudrenko, Tobias Schnabel

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Birgel)

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dustin Knürr (5.), 2:0, 4:1 Nico Neumann (16., 76.), 3:0 Caspar Suder (30.), 3:1 David Gläser (41.)