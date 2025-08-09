Die in rot gekleideten Tarforster und Mehring lieferten sich zum Saisonstart ein interessantes Duell. Der FSV ging als klarer 4:1-Sieger aus der Partie hervor. – Foto: Andreas Arens

Tarforst nach der Pause souverän: Klarer Sieg bei Aufsteiger Mehring Auftakt nach Maß für Rheinlandliga-Absteiger FSV Trier-Tarforst, der als Titelkandidat Nummer eins in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga West gestartet ist: Nach anfänglichen Problemen gewann die zwar nicht in Bestbesetzung angetretene, aber weiterhin stark besetzte Mannschaft von Trainer Patrick Zöllner mit 4:1 (1:1) beim Aufsteiger SV Mehring.

Bei den Hausherren stand in der 71. Minute eigentlich ein emotionales Comeback bevor. Nach rund fünfjähriger Pause, in der er immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden war, wurde Matija Jankulica eingewechselt. Der einstige Zweitligaspieler in seiner kroatischen Heimat und frühere Oberligastürmer des SVM stand jedoch nur sieben Minuten auf dem Feld. Bereits nach seiner ersten Aktion verspürte der 33-Jährige ein Ziehen im Oberschenkel und verließ in der 78. Minute wieder den Kunstrasenplatz auf der Lay.

„Wir haben ständig in Kontakt gestanden. Matija war dreimal im Training, fühlte sich gut und wollte spielen. Dass es dann so kam, ist für ihn natürlich ärgerlich. Ich denke aber, es ist nichts Dramatisches – vielleicht eine Zerrung“, meinte Mehrings Spielertrainer Simon Monzel nach der Partie.

Der routinierte, an der Mosel längst heimisch gewordene Angreifer könnte dem Aufsteiger im weiteren Saisonverlauf noch wertvolle Dienste leisten. Gegen Tarforst agierte der SVM zwar mit großem Einsatz, doch fehlten in entscheidenden Situationen Ruhe und Cleverness. Gerade im zweiten Durchgang machte Tarforst, gespickt mit einigen erfahrenen Akteuren, den vielen jungen Eigengewächsen der Mehringer vor, wie es geht. Vor offiziell 277 Zuschauern erwischte der Gastgeber einen Traumstart: Nach nur sechs Minuten schickte Luan Weibler mit einem perfekten Pass in die Tiefe Jan Niedenführ auf die Reise, der eiskalt zum 1:0 vollendete. Tarforst hatte zwar optische Vorteile im Mittelfeld, kam aber zunächst nur selten gefährlich in den Strafraum. Es fehlte anfangs an Durchschlagskraft und Ideen. Glück für die Gäste, dass eine Lücke in ihrer Innenverteidigung in der 13. Minute ungenutzt blieb – Niedenführ wurde noch rechtzeitig nach außen abgedrängt.

Wenig später schlug Tarforst zurück: Eine präzise Flanke des starken Felix Stüber nahm Nicola Rigoni am langen Pfosten an und schoss platziert ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (14.). Mehring blieb jedoch dran und stellte dank großen Engagements die Balance im Mittelfeld wieder her. FSV-Keeper Felix Kloy verhinderte mit Paraden gegen Niedenführ (27.) und Weibler (33.) die erneute Führung des Aufsteigers. „Wir wollten eigentlich von Beginn an dominant auftreten. Das ist uns in der ersten Hälfte nicht gelungen. In der Pause habe ich das deutlich angesprochen“, sagte Zöllner. Seine Worte zeigten Wirkung: Direkt nach Wiederanpfiff spielte Tarforst fokussierter und entschlossener. Nach einem abgefangenen Angriff schaltete der FSV schnell um, und Moritz Hannappel traf nach Flanke von Luca Heintel zum 2:1 (49.). Bei Mehring ließen nun spürbar die Kräfte nach. In der 69. Minute köpfte Stüber eine Arnold-Flanke aus kurzer Distanz zum 3:1 ein, ehe Fabian Wey per Heber über den aus seinem Tor herauseilenden Noah Ludwig den Endstand herstellte (79.).