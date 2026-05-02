Tarforst: Mit einem Heimsieg ist die Meisterschaft sicher

Gegen die abstiegsbedrohten Franzenheimer kennt Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes nur eine Prämisse: „Wenn wir Einstellung und Mentalität abrufen, gewinnen wir das Spiel. Es geht darum, den dritten Platz zu verteidigen, damit wir mit einem guten Gefühl in die neue Runde gehen können. Zudem haben wir aus dem Hinspiel (hier verlor der FSV mit 1:2, d. Red.) noch was gutzumachen.“ Oliver Mennicke (zuletzt mit Oberschenkelproblemen) und Tom Neukirch (berufsbedingt) sind wieder an Bord. Eventuell feiert Ben Mombach sein Comeback. Pellingens Vorsitzender Dominik Annen weiß um die Herkulesaufgabe: „Der Klassenerhalt wird schwierig, gerade bei dem Restprogramm. Mit Salmrohr und nächste Woche Tarforst haben wir dicke Brocken vor der Brust. Doch wir geben uns nicht auf. Der Einsatz muss stimmen – wie im Hinspiel.“ Paul Bladt (Leiste) ist außen vor, Milan Thein (muskuläre Probleme) fraglich.