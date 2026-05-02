 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

Tarforst: Mit einem Heimsieg ist die Meisterschaft sicher

Bezirksliga: Abstiegskampf in Schleid, Berndorf und Zewen — Lüxem will Klassenerhalt perfekt machen — Niederemmel mit personellem Engpass.

von Lutz Schinköth · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Beste Laune soll im Tarforster Lager auch nach dem Spiel gegen Ellscheid herrschen: Mit einem Sieg wäre der Aufstieg klar.
Beste Laune soll im Tarforster Lager auch nach dem Spiel gegen Ellscheid herrschen: Mit einem Sieg wäre der Aufstieg klar. – Foto: Maximilian Wirkus

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