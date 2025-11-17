Tarforst eilt Titel unaufhaltsam entgegen 

Während seine Mannschaftskollegen in der Kabine noch ein wenig feierten oder sich unter die vielen nach dem Abpfiff noch verbliebenen Zuschauer mischten, war Nils Kiesewetter nicht danach zumute: Der ohnehin schon an der Schulter lädierte Tarforster Akteur hatte sich kurz nach dem Abpfiff beim Jubel erneut an dieser Körperstelle verletzt und wurde vom Krankenwagen abgeholt. „Ihm ist die Schulter ausgekugelt“, berichtete Trainer Patrick Zöllner, der während der Partie zudem Luis Böhme (Wadenprobleme) herausnehmen musste. Die Verletztenliste des Tabellenführers vergrößert sich damit noch einmal. Umso froher ist der FSV-Coach über jene, die in die Bresche springen: Aufgrund der – genauso wie bei den Gästen aus Schweich – dünnen Personaldecke brachte Zöllner im Lauf der zweiten Hälfte mit Marcel Mühlen, Martin Gorges und Bernhard Heitkötter gleich drei Routiniers, die ihre Laufbahn in der ersten Mannschaft eigentlich hinter sich haben.

Wirklich eng war es nur in der 62. Minute: Nico Schäfer setzte sich über rechts gekonnt durch, fand die Lücke zwischen Kiesewetter und Caspar Suder, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei. Kurz vor Schluss hätte Elias Heitkötter alles klarmachen können, verdaddelte aber im Eins-gegen-eins mit Schweichs Schlussmann Bendix Große das 3:1 (87.).

Das Trio half mit, in einer schnellen und kampfbetonten, spielerisch aber auf mäßigem Niveau stehenden Begegnung den knappen 2:1-Vorsprung über die Zeit zu bringen. Tarforst reichte in den zweiten 45 Minuten eine leidenschaftliche Defensivleistung. Schweich versuchte noch einmal alles, gerade ohne den am Knie verletzten Antreiber Jens Schneider fehlten aber die spielerischen Mittel.

„Wir haben in der zweiten Hälfte mit Mann und Maus verteidigt. Dass wir auch diesmal gewonnen haben, macht mich einfach stolz“, strahlte Tarforsts Trainer Zöllner nach dem 14. Sieg im 15. ungeschlagenen Spiel.“

Kurzfristig hatte er auch noch auf Benjamin Arnold verzichten müssen. Der Kapitän musste daheim sein erkranktes Kind betreuen. Für ihn feierte A-Junior Phil Scheuring sein Startelfdebüt im zentralen Mittelfeld und machte seine Sache insgesamt gut. „Er hat sich toll reingekämpft“, lobte Zöllner – und ergänzte: „Es entspricht genau unsere Philosophie, Jungs aus den eigenen Reihen eine Plattform in der Ersten zu geben.“

Mit viel Wucht war seine Elf in die Partie gegangen – und lag schon nach drei Minuten vorne. Einen von Philipp Grundmann an Böhme verursachten Elfmeter verwandelte Benedikt Decker zum 1:0.

Schweichs Trainer Thomas Schleimer

„Wir kamen sehr schlecht rein. Umso wichtiger war es dann, relativ schnell zum Ausgleichstreffer zu kommen“, meinte der Schweicher Trainer Thomas Schleimer in seiner Analyse. Nach einem von seinem Bruder Stephan scharf vors Tor geschlagenen Eckball war Joshua Rodrigues per Kopf mit dem 1:1 zur Stelle.

Es wurde um jeden Zentimeter gefightet. So manches ungenaue Passspiel war nicht nur dem hohen Tempo und der Hektik, sondern auch dem rutschigen Tarforster Kunstrasen geschuldet. Nach TV-Informationen soll dieser in Kürze frisch besandet werden, was wiederum der besseren Bespielbarkeit zupasskommen würde.

Schweich ließ vor der Prachtkulisse von offiziell 500 Zuschauern nach dem Ausgleichstreffer nur noch wenig zu und versuchte selbst, mit Steilpässen gefährlich nach vorne zu kommen. Nicht unbedingt zu erwarten die erneute Tarforster Führung nach gut einer halben Stunde: Kiesewetter passte klasse von rechts nach innen, wo Fabian Wey am kurzen Pfosten hellwach war und traf (32.). Große zeigte sich danach gegen Böhme auf dem Posten (35.). Auf der Gegenseite klärte Suder nach einem Stephan-Schleimer-Freistoß mit Glück und Geschick.

„Es war das Duell zweier gefühlter Rheinlandligisten. Das hat man gerade in der Zweikampfführung und am Tempo gesehen“, wusste Patrick Zöllner. Zu Recht konnte er die „etwas feinere Spielart“ für seine Elf reklamieren. Sein Pendant Schleimer ärgerte sich gerade über den zweiten Gegentreffer – in einer Phase, in der „wir leicht besser waren“. Er wusste aber auch, dass der Mosella im zweiten Durchgang trotz aller Bemühungen offensiv kaum etwas Konstruktives gelang. Dass spielerisch einiges auf der Strecke blieb, machte er an der Personalsituation fest: „Auf beiden Seiten haben sechs, sieben Hochkaräter gefehlt. Es wäre sicher sehr interessant gewesen, wenn die dabei gewesen wären.“

Zöllner gratulierte seiner Mannschaft kurz nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Luis Herrig, der eine schwierig zu leitende Partie im Griff hatte, zu einer „außergewöhnlichen Hinrunde“. Zur Meisterschaft wollte er noch nicht gratulieren. Angesichts der vielen souveränen Auftritte und elf Zählern Vorsprung dürfte in den verbleibenden 15 Spielen aber wohl nichts mehr anbrennen. Das weiß auch Schweichs Trainer Schleimer: „Tarforst müsste jetzt zum Beispiel noch vier Mal verlieren und wir alles gewinnen. Sie befinden sich in einer sehr komfortablen Situation. Für uns gilt es jetzt, den zweiten Platz zu sichern.“

FSV Trier-Tarforst – TuS Mosella Schweich ⇥2:1 (2:1)

Tarforst: Felix Kloy - Nils Kiesewetter, Caspar Suder, Leo Reh, Benedikt Decker, Felix Stüber (78. Niklas Gouverneur), Elias Heitkötter (90.+4 Bernhard Heitkötter), Phil Scheuring (90.+2 Aaron Baltes), Luis Böhme (56. Marcel Mühlen), Florian Weirich, Fabian Wey (84. Martin Gorges).

Schweich: Bendix Große - Philipp Grundmann (83. Michael Stüttgen), Pascal Kreber, Alexander Schwarz, Joshua Rodrigues, Marc Pitsch, Valentin Frick (58. Jan Umlauf), Sebastian Palms (75. Lukas Maldener), Stephan Schleimer, Niklas Cillien, Nico Schäfer.

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)

Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Benedikt Decker (3. Foulelfmeter), 1:1 Joshua Rodrigues (10.), 2:1 Fabian Wey (32.)