Tarforst beendet Ellscheids Träume schon zur Pause

Mit einem Doppelschlag binnen 45 Sekunden vor der Pause ebnete der SV Mehring den Weg zum nächsten Sieg, als Simon Monzel und Noah Breidbach eine 3:1-Halbzeitführung herausschossen. Zuvor hatte Benedikt Vogedes den SVN mit dem 1:1-Ausgleich (35.) wieder ins Spiel gebracht, nachdem Mehring schon früh nach einem der zahlreichen gefährlichen Konter durch Leandro Angelico vorgelegt hatte (9.). Nach dem Wechsel machte es Jacob Grüner nach Vorarbeit von Eric Hagen mit dem 2:3-Anschluss nochmals spannend. Nach einem weiteren Umschaltmoment machte Andy Strauch mit dem 4:2 den Auswärtssieg des SVM perfekt. Niederemmels Trainer Sascha Kohr sprach „fast schon von einer Leistungsverweigerung. Es war die mit Abstand schlechteste Saisonleistung und ein absolut verdienter Mehringer Sieg, der uns mit seinem Umschaltaktionen das Genick brach.“ Mehrings Spielertrainer Simon Monzel sah einen „absolut verdienten Sieg, weil wir galliger und geiler waren. Die Konter haben gestochen, es war eine sehr gute und kompakte Leistung.“

Beim sechsten Sieg in Folge ließ die Schweicher Mosella gegen eine zuweilen gut und kompakt verteidigende Schleider Mannschaft nichts anbrennen. Luka Maldener eröffnete bereits nach fünf Minuten mit seinem Premierentreffer in der Bezirksliga den Torreigen. Doch es dauerte bis zur 50. Minute, ehe Torjäger Stephan Schleimer die Weichen auf Sieg stellte. Alexander Welter sorgte mit seinem ersten Bezirksligator (75.) nach einer schnellen Umschaltbewegung für das 3:0, ehe Schleid mit dem 1:3 durch Elmedin Shabani wieder Hoffnung schöpfte (78.). Den Deckel legte in der Nachspielzeit Jens Schneider mit dem 4:1 drauf. „Schleid spielte bis zur 70 Minute gut mit, hatte ein, zwei gute Momente, doch der Sieg ging aufgrund der zweiten Halbzeit absolut in Ordnung. Es freut mich, dass Lukas Maldener und Alex Welter ihre ersten Tore in der Bezirksliga erzielt haben“, sah Schweichs Trainer Thomas Schleimer einen ungefährdeten Sieg.

SV Lüxem – SV Sirzenich 1:1 (1:0)

In einer intensiven, spielerisch auf gutem Niveau stehenden Partie am Lüxemer Grünewald legte Nils Schermann nach toller Vorarbeit von Luca Marx die Führung für die Hausherren vor (16.). Nach der Halbzeit kam Sirzenich zwingender in die Partie. SVL-Keeper Joshua Stewart verhinderte mit einer Glanzparade gegen Kevin Walter den Ausgleich (61.). Wegen einer Unsportlichkeit musste Lüxems Fynn Streit nach 66 Minuten vorzeitig duschen. In Überzahl schaffte es Sirzenich, doch noch den Ausgleichstreffer zu markieren, als nach einer Ecke Walter komplett freistehend zum 1:1 einnicken durfte (90.+5). „Es ist wieder extrem ärgerlich, dass wir diesen Vorsprung nicht über die Zeit bekommen. Doch insgesamt war es leistungsgerecht. Wir hatten Sirzenich am Rand der ersten Niederlage“, konstatierte Lüxems Trainer Nico Hubo.

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Wiesbaum ⇥1:2 (1:0)

Zum Premierenspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz in Waldrach blieben die Punkte beim Gegner. Die Ruwertaler blieben auch im achten Spiel in Folge ohne Sieg, dabei legte man los wie die Feuerwehr. Nach einer Kombination über Steve Kirchen und Niklas Kirsten traf Pascal Neumann bereits nach zehn Minuten zur Führung. Wiesbaum hatte mehr Ballbesitz, Ruwertal stand kompakt, hatte aber einige brenzlige Situationen von Lucas Duvivier und Simon Bleser zu überstehen. Das Momentum geriet im zweiten Durchgang mehr und mehr auf die Seite des Aufsteigers aus der Vulkaneifel, der zunächst in Person von Marco Michels einen Foulelfmeter verschoss (68.) und anschließend Pech hatte bei einem Lattentreffer des Wiesbaumer Spielertrainers. Doch die Schlussphase gehörte den Gästen, die durch einen 23-Meter-Distanzschuss von Daniel Gurin zunächst egalisierten (87.) und dann sogar durch Duvivier den 2:1-Siegtreffer erzielten. „Es ist mega-ärgerlich, erneut mit leeren Händen dazustehen, nachdem wir das Spiel über 70 Minuten im Griff hatten. Doch so, wie wir in den letzten fünf Minuten verteidigt haben, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du noch zwei Tore kassierst. Wieder waren die fehlende Zweikampfhärte und Galligkeit in zwei entscheidenden Situationen für eine Niederlage ursächlich“, fand Ruwertals Trainer Bastian Jung Erklärungen.

SG Ellscheid – FSV Trier-Tarforst ⇥2:4 (1:3)

Diesmal verfehlte die SG Ellscheid eine weitere Sensation. Waren die Vulkaneifeler noch in der Vorwoche mit 1:0 in Salmrohr siegreich, entschied Tarforst die Partie bereits in Halbzeit eins. Luis Böhme hatte einen Querpass von Luca Quint zur frühen Gästeführung verwandelt. Einen Torwartfehler von Felix Kloy nutzte SG-Spielertrainer Markus Boos zum Ausgleich (16.). Florian Weirich mit einem sehenswerten Flachschuss an den Innenpfosten (43.) und erneut Böhme, der einen an Benedikt Decker verursachten Foulelfmeter zum 3:1 in die Maschen beförderte (45.), ließen die Trierer Höhenstädter bereits nach der Hälfte der Distanz auf die Siegerstraße einbiegen. Als Felix Stüber nach einer Ecke zum 4:1 traf, war die Partie final entschieden (54.). Tom Hoff verkürzte noch auf 2:4 (79.). Nach taktischem Foulspiel sah Ellscheids Jannick Land Gelb-Rot (87.). „Wir haben Tarforst lange geärgert. Nach dem 1:1 hatten wir das Momentum kurzzeitig auf unserer Seite, verpassen aber auch durch zwei Halbchancen das 2:1 zu machen. Vor der Pause haben wir zwei Situationen nicht gut verteidigt. Dennoch war es eine Leistung, auf der wir aufbauen können“, kommentierte Ellscheids Spielertrainer Markus Boos.

SV Tawern – SG Saartal Irsch ⇥5:1 (2:1)

In einem intensiven und auf ordentlichem Niveau stehenden Derby vor 350 Zuschauern in Tawern blieben die Hausherren die strahlenden Sieger. Zwar hatte Saartal-Torjäger Lukas Kramp die Schuh-Elf noch in Front geschossen (24.), doch Tawern drehte danach auf und kam binnen fünf Minuten zum 2:1. Der junge Dennis Reiss (29.) und Luca Grün (34.) hatten die Partie bereits vor der Pause gedreht. Als Fabian Weber nach einem Eckball von Tristan Reger per Kopf zum 3:1 einnickte, war die Richtung klar (48.). Ein Doppelpack des brandgefährlichen Reiss (66., 69.) ließ den Sieg des SVT komfortable ausfallen. Idris Lataev sah die Ampelkarte (83.).

SG Geisfeld – SG Zewen ⇥3:3 (2:3)

Im Spiel zweier Mannschaften aus der abstiegsgefährdeten Tabellenregion trennen sich Geisfeld und Zewen 3:3-Unentschieden. Zwar warten die Hochwälder weiterhin auf ihren ersten Sieg, doch die Moral und die Einstellung stimmten. Marvin Kugel hatte Zewen in Führung gebracht (6.), Yannick Andreas baute die Führung nach einer halben Stunde aus – 0:2 (30.). Geisfeld kämpfte sich heran und kam binnen drei Minuten durch Moritz Michels (39.) und Christian Alt (42.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Zewen blieb dran und setzte durch das 3:2 mit dem Pausenpfiff wiederum durch Andres den Nadelstich zum 2:3. Mit dem letzten Willen, die Niederlage noch zu verhindern, wurde Geisfeld mit dem 3:3 in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Routinier Alt doch noch belohnt.

Hier geht's zur Bildergalerie