Tarek Weyts verstärkt den FC Land Wursten

– Foto: FC Land Wursten

Der FC Land Wursten vermeldet einen interessanten Neuzugang: Tarek Weyts wechselt mit sofortiger Wirkung von Rot-Weiss Cuxhaven zum FC. Besonders bemerkenswert ist dabei die neue Rolle, die Weyts künftig einnehmen wird – er tauscht das Feldspieler-Trikot gegen die Torwart-Handschuhe.

Im Fußball schreibt das Leben oft die ungewöhnlichsten Geschichten. So auch im Fall von Tarek Weyts. Eigentlich als Feldspieler bei Rot-Weiss Cuxhaven bekannt, zwangen ihn hartnäckige Knieprobleme dazu, seine bisherige Laufbahn auf dem Rasen vorzeitig zu beenden. Doch ein kompletter Abschied vom Fußball kam für den leidenschaftlichen Sportler nicht infrage. Weyts entschied sich für einen radikalen Schritt: die Umschulung zum Torhüter. Dass er das Handwerk zwischen den Pfosten beherrscht, konnte er bereits in mehreren Trainingseinheiten beim FC Land Wursten unter Beweis stellen.

Mit seiner Erfahrung als Feldspieler bringt er zudem Qualitäten mit, die im modernen Torwartspiel immer wichtiger werden: Spielverständnis und fußballerische Klasse. Da Weyts sein letztes Pflichtspiel bereits im August bestritt, ist er gemäß den Statuten per sofort spielberechtigt und wird bereits am Sonntag gegen den TV Loxstedt im Kader stehen.