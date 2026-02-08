Tarek Flohr schließt sich dem FC Wolfenweiler Schallstadt an

Der FC Wolfenweiler Schallstadt freut sich, die Verpflichtung von Tarek Flohr (24) für unser Verbandsliga-Team bekannt zu geben!

Tarek ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler mit einem breiten Erfahrungsschatz aus zahlreichen Stationen im Amateur- und Herrenbereich. In seiner bisherigen Laufbahn spielte er unter anderem für den SV Fellbach in der Oberliga Baden-Württemberg, sammelte Spielpraxis beim Rotenburger SV in der Oberliga Niedersachsen sowie beim Brinkumer SV und der Werder Bremen III. Seine Jugendfußballzeit führte ihn zu Lok Leipzig und weiteren Vereinen, wodurch er ein solides Fundament und viel Spielverständnis mitbringt.

Tarek überzeugt nicht nur durch seine Technik und Spielübersicht, sondern auch durch seine Flexibilität auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld und auf den Außenbahnen – eine wertvolle & auch menschliche Verstärkung für unsere Mannschaft!