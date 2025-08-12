Tapferer Kreisoberliga-Neuling fordert Favoriten

Beste äußere Bedingungen, eine tolle Spielstätte, ein super Gastgeber und 413 Zuschauer gaben dem Eröffnungsmatch zur diesjährige Kreisoberligasaison einen würdigen Rahmen.

Das Eröffnungsspiel des KFA Südthüringen im Waldstadion in Gellershausen begann ausgesprochen munter. Bereits in der Anfangsphase hatten die Gäste aus Lauscha zwei verheißungsvolle Möglichkeiten. „Mensch, mach doch das Ding endlich rein!“, wetterte Gästetrainer Daniel Meyer an der Seitenlinie. Auf der anderen Seite hatte Mannschaftskapitän Andreas Deckert die erste Möglichkeit für die Heimmannschaft. Der Schuss ging aber über die Torlatte. Dann war es ein Kopfball von Gästespieler Maxim Stiehl. Plötzlich tauchte Franz Oppel nach einem öffnenden Pass frei vor dem Gästekeeper auf. Aber Mario Kleinteich war zur Stelle. Und wenig später war es der gleiche Spieler, der den Torwart prüfte. Vorausgegangen war ein Eckball von der rechten Seite und der Kopfball von Franz Oppel. Aber danach verflachte diese Begegnung. Die Möglichkeiten waren plötzlich wie weggeblasen. Gellershausen stand gut in der Defensive. Die Absicherung klappte, der Defensivverbund und somit die Vorgabe vom Trainer funktionierte. Coach Martin Erdenbrecher lobte auch immer wieder: „Leute bleibt schön postiert. Super!“ Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz, taten sich aber in der Offensive nach dem verheißungsvollen Auftakt recht schwer. Mit einem ihrer seltenen Angriffe gingen die Platzhirsche sogar in Führung. Gellershausen hatte plötzlich Überzahl und nutzte diese auch. Fredric Fuchs sah mit Franz Oppel den gut postierten Nebenmann. Dessen Eingabe erreichte Felix Kauschmann – wo kam der Abwehrrecke denn auf einmal in vorderster Front her – dieser lupfte den Ball über den Keeper und passte das Leder ins leere Tor. Aber bereits vor Überschreitung des Balles über die Torlinie jubelten die Gastgeber. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff verhinderte Torwart Michel Schubart den möglichen Ausgleich beim Aufsetzer-Ball von Gästekapitän Josef Hienzsch.

Die Sportgemeinschaft stellte zu Wiederbeginn um. Sebastian Wenke und auch Mannschaftskapitän Josef Hienzsch rückten jeweils eine Position nach vorne. Nun hatten die Gäste noch mehr Zugriff auf das Spiel. Nach 54. Minuten war es dann soweit. Maxim Stiehl hatte alle Zeit am Flügel zum Flanken. Seine präzise Eingabe erreichte den Kopf von Josef Hienzsch und per Hinterkopf versenkte der Mannschaftskapitän das Leder ins lange Eck. Nach der Eingabe von Maxim Stiehl war schließlich Nico Leipold-Büttner für die Gästeführung zuständig. Der gleiche Spieler hatte wenig später nachlegen müssen. Vom Heimtorwart eingeladen, setzte er aber das Leder neben das leere Tor. Mit seinem dritten Scorerpunkt bereitete Maxim Stiehl auch den nächsten Treffer vor. Er sah den freistehenden Maximilian Töpfer auf der rechten Seite. Und mit einem super Treffer, der die individuelle Klasse des Schützen deutlich zeigte, besorgte er das 1:3. Dies war die Spielentscheidung. Auch weil die Gäste nun wieder in der Defensive auf Viererkette umstellten und nur noch wenig zuließen.