Tapfere Sportfreunde steigen ab: Düren unterliegt Hohkeppel 1:3

Alles gegeben, aber am Ende reichte es für die Sportfreunde Düren und Hagen Blohm (blaues Trikot) nicht. Die Mannschaft von Marcel Demircan muss runter. – Foto: Manfred Heyne

Das 1:3 der Sportfreunde Düren gegen den Ex-Regionalligisten Eintracht Hohkeppel am Sonntag bedeutete den endgültigen K.O. der Mannen aus dem Grüngürtel im Hinblick auf den Verbleib in der Mittelrheinliga. Vor knapp einem Jahr gelang der Elf von Trainer Marcel Demircan erstmals der Aufstieg in diese Klasse, seit Sonntag ist dieser „Ausflug“ zu Ende.

Wenn das Team mit den meisten erzielten Treffern (Hohkeppel) auf einen Gegner stößt, der die meisten Gegentore kassiert hat (Sportfreunde), dann sollte das Ergebnis vorab bekannt sein. Alles andere als eine deutliche Niederlage wie beim 1:5 im Hinspiel wäre daher eine positive Sache. Doch die wenigen Fans, die den Weg in den Grüngürtel fanden, staunten nicht schlecht, wie vehement man sich gegen den Favoriten wehrte. Die Sportfreunde benötigten zwar etwa eine knappe halbe Stunde, in der die Gäste klar das Kommando hatten, um sich ebenfalls einmal in Tornähe zu bewegen.

„Wir wussten schon lange, dass der Klassenerhalt ein mehr als schwieriges Unterfangen sein dürfte, so dass unser Ziel in den letzten Partien sein sollte, alles reinzuwerfen, den Fans ein gutes Spiel zu zeigen und uns vernünftig aus der Liga zu verabschieden. Ich glaube, dass uns dies auch heute gelungen ist, denn gegen den Tabellendritten waren wir mehr als zuletzt auf einem fast gleichen Level. Letztendlich belohnen wir uns zu selten für unseren wahnsinnig tollen Aufwand“, fand der SFD-Coach lobende Worte für sein Team.

Zunächst bestimmte Hohkeppel deutlich das Geschehen auf dem Naturrasen und hatte bereits einige gute Tormöglichkeiten. Folgerichtig fiel dann auch in der23. Minute das 1:0 für den Gast durch Ufumwen Osawe, als er mit einem unbedrängten Kopfball nach Flanke von Owuso Reservekeeper Raphael Unger, der eine gute Leistung zeigte, keine Abwehrchance ließ.

Sieben Minuten später besaßen die Sportfreunde erstmals eine Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen, doch Raiju Obduchi traf das Leder nach Hereingabe von Tomoya Kitazawa nicht perfekt genug, um Gästekeeper Darlington Ticha vor eine schwierige Aufgabe zu stellen.

Unger verhindert mit Fußabwehr

Das 0:2 verhinderte dann in der 40. Minute Luca Bergstreiser mit einer tollen Abwehrleistung im letzten Moment gegen Mittelstürmer Denys Pinchuk, nachdem Paul Filatov den Ball vor dem eigenen Sechzehner nicht richtig klärte. Kurz danach verhinderte Raphael Unger erneut mit Fußabwehr gegen den freistehenden Denys Pinchuk das 0:2.

Etwas überraschend konnten die Sportfreunde dann kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1:1 ausgleichen, als Hagen Blohm in unnachahmlicher Weise einen Sololauf startete und mit einem Pass seinen Mitspieler Hiroto Yamashita in eine gute Schussposition brachte, die sich der Japaner dann auch nicht nehmen ließ.

Obuchi scheitert

In Halbzeit zwei waren die Gastgeber insgesamt gesehen sogar noch eine Spur näher an einem Tor, doch wie so oft in den engen Spielen, gelang ihnen aufgrund von falschen Entscheidungen beim Abschluss keine Führung. Erstmals scheiterte dabei Raiju Obuchi aus guter Position mit einem zu unpräzisen Abschluss, der Gästetorwart Ticha vor keine Probleme stellte.

Ganz anders musste sich dagegen SFD-Torwart Unger strecken, um einen Rückstand zu verhindern. So wehrte er mit einer tollen Reaktion in der 70. Minute einen Schuss von Ferhat Saglam ab, bevor er fünf Minuten später jedoch machtlos war, als Ishak Adahchur im Nachschuss zum 1:2 einschoss.

Chance zum Ausgleich

Trotz dieses erneuten Rückschlags wehrten sich die Dürener mit letztem läuferischen Einsatz nach Kräften, und Niclas Mandelartz besaß tatsächlich eine große Gelegenheit zum erneuten Ausgleich, doch anstatt selbst den Abschluss zu suchen, als er alleine in den Strafraum eindrang, versuchte er einen Querpass zum mitgelaufenen Marcel Reisgies, was nicht funktionierte (78.).

In der 84. Minute war das Match dann jedoch gelaufen, als Gästeakteur Mike Owuso erneut im Nachschuss traf und mit dem 3:1 den Sieg perfekt machte. Eine noch höhere Niederlage, die absolut nicht verdient gewesen wäre, verhinderte in der 88. Minute Sportfreunde-Keeper Unger, als er einen Freistoß von Ishak Adahchur mit glanzvoller Parade aus dem Dreieck holte.

„Auch wenn heute unser Abstieg endgültig ist, bin ich mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wenn man bedenkt, dass wir acht Spiele in Folge verloren haben, hat man wenig Argumente, immer wieder von Pech zu reden, aber aufgrund der heutigen Leistung gegen eine Mannschaft aus der Spitzengruppe können wir uns erhobenen Hauptes von der Liga verabschieden“, zollte Demircan seinen Jungs Respekt, denn sie hat Charakter gezeigt und alles reingeworfen, was in ihrer Macht stand.

Weitere Ergebnisse:

Wegberg-Beeck – Merten 2:2: 0:1 Okoroafor (22.), 1:1 Braun (45.), 1:2 Malaab (59.), 2:2 Kleefisch (64.)

Bornheim – 1. FC Düren 4:2: 0:1 Kuckertz (16.), 1:1 Zaim (22.), 2:1 Sengül (42./Eigentor), 3:1 Laux (45.+3/Eigentor), 4:1 Krausa (52.), 4:2 Scheibne

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