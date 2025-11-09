Tapfere Leistung, zwei Tore, null Punkte

Ersatzgeschwächter Aufsteiger Auerbach verlor nach Führung vor guter Zuschauerkulisse - Gäste nutzten Gelegenheiten quasi eiskalt - Perspektive für die nächsten Spiele



U19-Bezirksoberliga Oberpfalz

10. Spieltag

Samstag, 8. November 2025, 14 Uhr:

SG Auerbach – JFG Schwarze Laber 2:4 (2:1)

Am Samstagnachmittag war in der Nördlichen Oberpfalz einer der Topteams der Liga (aus Lupburg, 78,5 Kilometer nach Auerbach, zwischen Neumarkt und Regensburg) zu Gast. Auerbach wollte trotz der bekanntlich vielen Ausfälle und angeschlagenen Spieler (einige im Kader konnten wegen Krankheit oder Blessuren die Woche nicht trainieren) ihrer auch dieses Mal wieder beachtlichen Zuschauer-Schar (in dieser Saison nun zwischen 65 und 175, Schnitt 115) am B-Platz an der Degelsdorfer Straße in Auerbach eine ansprechende Leistung zeigen.



Trotz des frühen Rückstandes blieb die SG Au vor allem in der ersten Halbzeit bissig und war voller Einsatzbereitschaft. Das 1:1 durch Leonard Weyand gehört in die Kategorie Abstauber. Auch danach setzte Auerbach immer wieder Nadelstiche nach vorne und hatten schon die ein oder andere Möglichkeit. Der Gast war über 90 Minuten die spielerisch bessere Mannschaft, aber die Christian Merkel/Manfred Kasseckert-Truppe setzen hier Kampf und Wille entgegen. Das 2:1 war ein wunderschöner Freistoßtreffer von Nico Schleicher und die Halbzeitführung verdient.



Die zweiten 45 Minuten waren dann leider ergebnistechnisch nicht das, was sich die Gastgeber erhofft hatten und der Gast bestrafte dann in einen offen Spiel jeden kleinsten Fehler der jungen Heimelf (mit einigen aushelfenden B-Junioren angetreten, fünf Stammspieler fehlten). Trotzdem war das einheimische Trainer-Duo mit dem Auftritt zufrieden. „ Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt wie die letzten Spiele, auch wenn nichts Zählbares rausgekommen ist. Jetzt heißt es hoffen, dass alle fit bleiben und gesund. Wir hoffen, dass nicht mehr Verletzte dazukommen. Nächsten Freitag müssen wir alle zusammen arbeiten als Einheit und versuchen in Raigering zu punkten. Das heute war ein Zuckerlspiel . Danke an alle Zuschauer, die wieder uns unterstützt haben“, meinte Coach Christian Merkel am Samstagabend nach dem Spiel.



Die SG Auerbach ist als Aufsteiger, mit der dritten Niederlage in Folge, nach zehn von 26 Spielen immer noch Achter (unter 14 Teams) mit elf Zähler – der Vorsprung auf den ersten von voraussichtlich vier direkten Abstiegsplätzen (11. ASV Burglengenfeld, neun) beträgt noch zwei Punkte. Am Freitag, 14. November steht um 19 Uhr auf Kunstrasen das Auswärtsspiel beim punktlosen Letzten SV Raigering II auf dem Programm. Die JFG Schwarze Laber (Fünfter) erwartet am Samstag, 15. November um 14.15 Uhr in Lupburg den Dritten JFG Lamer Winkel.



SR: Kai Thiele (Freihung, DJK Gebenbach, Gruppe Amberg).

Z: 100 (Auerbach, Degelsdorfer Straße, B-Platz).

T: 0:1 (3.) Krasniqi, 1:1 (7.) Weyand, 2:1 (39.) Nico Schleicher, 2:2 (65.) Mulzer, 2:3 (68.) Gabler, 2:4 (80.) Rödl.



SG Auerbach: Dogan – N. Lorenz, Kanyo, Kleber (13. Wittmann), N. Braun, Brovkin (82. Chubukov), Schleicher, Ringler, Weyand (62. König), Singer, Rieger. Nicht eingesetzt: Merkel, Knoll. Es fehlten: Schlenk, H. Lorenz, Rippl.

JFG Schwarze Laber: Hack – Tischler, Völkel (46. Scheurer), Krasniqi, Lipperer, Eberl, Gabler, Rödl, Lange (46. Hammer), Mulzer, Ostermann. Nicht eingesetzt: Liebl, Yildiz.



Gelbe Karten: Singer, Rieger (beide SG Auerbach); Völkel, Ostermann, Krasniqi, Mulzer, Rödl, Gabler, Hammer (alle JFG Schwarze Laber).

Zeitstrafen: Singer (SG Auerbach, 50.); Krasniqi (JFG Schwarze Laber, 67.).

Gelb-Rot: Hammer (JFG Schwarze Laber,90.+3).