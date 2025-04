Tapfer kämpfende Ahlener bringen sich in Siegen um den Erfolg

Mit einer neuen Portion Mut und den drei wichtigen Punkten aus dem Kellerduell gegen Erkenschwick im Gepäck gingen die Rot-weißen sehr selbstbewusst ins Spiel. Sicherlich spielte auch ein wenig Wut eine Rolle, dass die Motivation noch einmal höher war. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen den Teams wurde das Spiel erst kurz vor Spielstart abgesagt.



Umstellung auf 3-5-2 System



Ohne Spielmacher Moustfa der seinem Team Gelb/Rot gesperrt fehlte und die angeschlagenen/verletzten Sezer, Bayaki, De Lemos, Holthaus, Monteiro musste Trainer Luka Tankulic mächtig improvisieren. Trotzdem hatten sich die Wersestädter eine Menge vorgenommen. Durch die Probleme im Mittelfeld stellte der Trainer auf ein 3-5-2 System um. Die defensive Dreierkette bildeten Bruno Soares, Burghard und Breuer während die Doppelspitze wie gewohnt von Wöstmann und Pourie besetzt wurde.



Zwei gute Möglichkeiten für Pourie bleiben ungenutzt



Von Beginn an überzeugte Ahlen mit Laufbereitschaft, leidenschaftlichen Zweikämpfen und einer geordneten Defensive. Die Siegener fanden nicht wirklich ins Spiel, wurden auch immer wieder früh angelaufen und beim Spielaufbau gestört. Die ersten 20–25 Minuten gingen klar an Ahlen, die immer mehr Feldvorteile für sich verbuchen konnten und ihre Offensivbemühungen auch in guten Torchancen umwandelten. Zwei gute Möglichkeiten in der ersten Hälfte gingen auf das Konto des erfahrenen Marvin Pourie. Erst verzog er nach einem Keskinkilic Steilpass aus halbrechter Position knapp. Im weiteren Verlauf musste er mutterseelenallein aus Nahdistanz den Ball nach einem Zuspiel über die rechte linke Seite eigentlich nur noch ins Tor befördern, verpasste jedoch knapp.



Der Siegeswille im Team war weiter enorm groß. Zwar hatte man in zwei Situationen die Glücksgöttin Fortuna auf der Seite, als erst keiner sich für Kader zuständig fühlte, der völlig frei die Ecke aussuchen konnte, stattdessen aber quer legte, sodass Bruno Soares noch den Fuß irgendwie dazwischen bekam. In einer anderen Szene haute Kader eine Flanke von Hodroj etwas allein gelassen im Sechzehner über das Gebälk.



Sturmtank Wöstmann hat die Führung auf dem Schlappen



Doch auch Ahlen erspielte sich bis zum Halbzeitpfiff dank einer starken Vorstellung weitere Chancen, die eine Führung bedeutet hätte. Die beste Gelegenheit der Ahlener vergab Wöstmann, als er nach einem langen Ball von Keskinkilic in Szene gesetzt wurde, ins Eins gegen Eins gegen Klußmann ging und dann unglücklicherweise hängen blieb. Kleiner Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechselung von Mike Pihl, der das Feld bereits früh verlassen musste, für ihn kam Curic ins Spiel. Was aber keine Schwächung bedeutete. Curic konnte nach seiner Einwechslung für mächtig Betrieb sorgen. In der ersten Hälfte hatte er mehrfach gute Tempovorstöße auf der rechten Seite zu vermelden gehabt, auch eine Hereingabe von ihm ermöglichte eine weitere Wöstmann Torchance.



Alles in allem konnte Ahlen stolz auf die Leistung in der ersten Hälfte sein. Mit einer gefestigten defensive ein 0:0 gegen den Tabellenzweiten zu erarbeiten, bei den Personalproblemen war aller Ehren wert.



EX Ahlen Spieler sorgt für den Siegtreffer



Umso bitterer war der Start der zweiten Hälfte. Ausgerechnet der EX Ahlener Derrick Kyere konnte mit der ersten nennenswerten Möglichkeit im zweiten Abschnitt für das 1:0 der Siegener sorgen. Tanku reagierte umgehend und brachte Tawiah für Krüpholter ins Spiel. Mit der Führung wurde Siegen etwas spielbestimmender, konnte sich aus dem leichten Übergewicht aber erstmal keine weiteren Möglichkeiten erspielen, was auch daran lag das Ahlen sich weiter sehr stabil präsentierte.



In der Folge plätscherte das Spiel so ein wenig dahin. Mit viel Leidenschaft hielten die Rot-Weißen mit dem bescheidenen vorhandenen Personal so gut es ging dagegen. Die Sportfreunde bissen sich teilweise an der gut strukturierten Defensive die Zähne aus. Zunehmend hatte der Favorit in der zweiten Hälfte mehr Spielanteile, aber schlug daraus kein Kapital. Nur einmal wurde es noch gefährlich vor dem RW Kasten, als Hahnemann Kopf und Kragen riskierte, aus dem Tor kam, um einen Konter zu verhindern. Ein Siegener zog aus dem Mittelfeld über Hahnemann hinweg, dabei flog der Ball auf das Tornetz. Die Kräfte schwanden, was auch aufgrund des kleinen Kaders mit vielen Spielen in kurzer Zeit seinen Tribut forderte.



So ereignisreich auch die erste Hälfte noch für die Zuschauer auch war, so war die zweite Hälfte das komplette Gegenteil. Bis auf das Tor von Siegen gab es in beiden Strafräumen kaum wichtiges mehr zu vermelden. Stattdessen ein Abnutzungskampf mit vielen Duellen im Mittelfeld. Auch die Einwechslung von Sali fand keinen weiteren Impuls mehr im Spiel der Ahlener. Am Ende warf RW alles nach vorne, doch es half nicht mehr. So blieb es bei einer knappen Niederlage, die aufgrund der starken Vorstellung in den ersten 45 Minuten nicht hätte sein müssen.