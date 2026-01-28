Tapetenwechsel: Thomas Roth wird Trainer in Schmidgaden

Thomas Roth hat dem FC Schmidgaden seine Zusage gegeben. – Foto: Wolfgang Zink/Archiv

Der erfahrene Fußballtrainer, der unter anderem auf Trainerstationen in Lauterhofen, Theuern, Ammerthal II und als Torwarttrainer beim FC Amberg zurückblicken kann, vollzieht diesen Tapetenwechsel im Sommer ganz bewusst: „Nach vier sehr intensiven Jahren bei Germania Amberg war für mich klar, dass ich einen Tapetenwechsel brauche – nicht nur was den Verein betrifft, sondern auch ein Wechsel in einen anderen Fußballbezirk“, schildert Roth gegenüber FuPa. Zu den Beweggründen für seine Zusage bei Schmidgaden sagt der frühere Torwart: „Nach den ersten intensiven und vertrauensvollen Gesprächen mit den Verantwortlichen von Schmidgaden, war mir relativ schnell klar, das könnte passen. Der Verein ist bodenständig und legt viel Wert auf das Integrieren junger Spieler. Die Struktur innerhalb der Truppe ist perfekt.“ Auf die neue Aufgabe freut sich Roth schon, skizziert seine Ziele und Vorstellungen: „Ich möchte so schnell wie möglich ankommen im Verein und in der neuen Liga. Mein Ziel ist es, eine sorgenfreie Saison mit viel Herz und Leidenschaft zu spielen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.“ Abschließend betont der 57-Jährige: „Bevor es so weit ist, gilt es, mit Germania Amberg eine gute Restrückrunde zu spielen, um noch den einen oder anderen Platz nach oben zu rücken.“



In Schmidgaden hat bis zum Saisonende Interimstrainer Alexander Schmidl das Sagen. Er sprang ein, nachdem sich die Wege des FC und Coach Christopher Neidl aufgrund einer anhaltenden Negativserie getrennt hatten. Schmidl gehört auch der Vorstandschaft des Vereins an, freut sich über die Verpflichtung von Thomas Roth als neuen Chefcoach: „Die ersten Gespräche mit Tom fanden im November statt. Dazu wurden auch Teile der Mannschaft eingeladen, denn wir wollten die Entscheidung nicht allein in der Vorstandschaft treffen. Tom hat fußballerisch ein super Know-how, ist ein sehr erfahrener Mann und lange im Trainergeschäft tätig. Dementsprechend gehen wir mit ihm einen super Schritt in die Zukunft“, so Schmidl, der die Mannschaft in der Restrückrunde zum Ligaerhalt führen soll. Sieben Punkte beträgt das Polster auf die Abstiegszone der Kreisliga West. „Ziel ist der vorzeitige Klassenerhalt und noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um auch in der nächsten Saison in dieser geilen Kreisliga mit vielen Derbys spielen zu dürfen.“