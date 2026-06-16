Tapetenwechsel für Nick D'Addona: Von Theuern nach Hof

Nick D'Addona (Mitte) wird in Hof als neuer Trainer der Bayernliga-Frauen vorgestellt. – Foto: 1. FFC Hof

„Der erfahrene Fußballtrainer kommt mit einer klaren Idee nach Hof: strukturierter Fußball, hohe Intensität gegen den Ball und mutiges, aggressives Pressing. Gleichzeitig setzt er auf Entwicklung statt kurzfristigen Aktionismus und möchte gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Schritt gehen“, heißt es in einer Mitteilung der Hofer in den sozialen Medien. Die Oberfranken mischten von 2022 bis 2025 in der drittklassigen Regionalliga Süd mit. Für Nick D'Addona ist es also durchaus der nächste Schritt seiner noch jungen Trainerkarriere. „Ich freue mich immer, wenn Spielerinnen sagen, sie haben sich weiterentwickelt. Es ist für mich das Schönste, wenn es vom Team zurückkommt“, lässt sich der 28-Jährige in der Meldung zitieren.



Beim FFC Hof folgt D'Addona auf Ralf Bröcker, der sein Trainerengagement am Ende der alten Saison beendet hatte. Dessen Nachfolger möchte bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt am 10. Juli intensiv mit dem Team austauschen und jede Spielerin persönlich kennenlernen. Sein Ziel sei es, „das vorhandene Potenzial weiterzuentwickeln und gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft für den FFC Hof zu gestalten“, schreiben die Nordbayern. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Nick D’Addona einen erfolgreichen Start beim FFC Hof!“



