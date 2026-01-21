Tapetenwechsel für den gefeierten Derbyhelden: Warum Konstantin Ott Murnau verlässt

Konstantin Ott ist zu seiner Freundin nach Augsburg gezogen. Nun wechselt der 21-jährige zu einem Verein in der Nähe.

An Weihnachten hat sich die Familie Ott wieder gesehen. Und das muss man schon als Besonderheit abheften. Drei Fußball spielende Söhne verteilen sich quer durch Deutschland. Raphael ist Profi in Köln, Maximilian studiert in Regensburg und Konstantin ist kürzlich nach Augsburg gezogen. Deren Schwester hat es für ein Jahr nach Amerika verschlagen, sodass das Heim der Familie in Weilheim, in dem es früher rundging, nun ruhig geworden ist. „Ist komisch, meine Mutter hat sich gefreut, dass an Weihnachten alle da sind“, sagt Konstantin Ott. Er selbst geht ein neues, fußballerisches Kapitel an: Nach den Stationen 1860 München (in der Jugend) und TSV Murnau wechselt der 21-jährige Stürmer zum TSV Schwabmünchen, Tabellenführer der Landesliga Südwest.

Ott schießt im Landkreisderby gegen Garmisch-Partenkirchen drei Tore

Der Transfer ist gleichermaßen Karrieresprung wie Tapetenwechsel. Dazu ein kleiner Rückblick: Als er vor vier Jahren aus München zurückkehrte, schlug er voll ein beim TSV Murnau, der mittlerweile in der Landesliga spielt. In seinem ersten Jahr bei den Männern war er etwa gefeierter Derbyheld gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit drei Treffern vor 1000 Zuschauern. Doch in der Saison darauf ereilte ihn das Schicksal, das seine Zeit in Murnau nachhaltig prägte. Im Ligaspiel gegen Pasing im April 2024 riss ein Kreuzband, über ein Jahr zog sich allein der Wiedereinstieg hin. Ein weiteres halbes Jahr verging, bis Ott auch nur ansatzweise an sein altes Ich heranreichte.

Umzug zur Freundin nach Augsburg

Im vergangenen Oktober zog er zudem zu seiner Freundin nach Augsburg. Er arbeitet dort als Erzieher, möchte nächstes Jahr ein Studium zum Grundschullehrer beginnen. Zweimal pro Woche pendelte er zuletzt an die Murnauer Poschinger Allee. Viel Aufwand, der „wenig Sinn gemacht hat“, wie Konsti Ott feststellt. Mit einem Training pro Woche konnte er sich freilich nicht behaupten gegen die vielen fleißigen Fußballer beim TSV, die in der Regel dreimal trainieren. So sehr Trainer Martin Wagner ihn schätzt und ihm gern mehr Raum zur Entfaltung gegeben hätte: Aus Fairness-Gründen ging das nicht. „Schade, weil er den Unterschied machen kann“, sagt Wagner, versteht den Entschluss von Ott aber voll und ganz. „Wenn er extra herfahren muss, ist es gescheiter“, sagt der Murnauer Coach. So sieht’s auch der Weilheimer: „Wenn ich noch immer daheim wohnen würde, wäre ich nie gewechselt.“ So verlässt er nach 57 Spielen und 13 Toren für die Murnauer Erste in vier Saisons den Klub gen Augsburg.

Die Bedingungen in Schwabmünchen haben Konstantin Ott überzeugt

Zwei Vereine sah er sich an, Aindling und Schwabmünchen, beide im Spitzenfeld der Landesliga Südwest beheimatet. Das Gesamtpaket beim Spitzenreiter gab nun den Ausschlag. „Alle total nett, ein gutes Niveau, eine Mischung aus Jungen und Älteren, die schon mal höher gespielt haben, und ein Top-Gelände“, so fasst es Ott zusammen. Mit dem Auto sind es von der Haustür zum Sportplatz in Schwabmünchen nun 25 Minuten. Dafür bekommt er hochklassigen Amateursport im Austausch – das lässt sich gut verkraften. Im Süden von Augsburg laufen angesichts von zwölf Punkten Vorsprung auf Rang zwei längst die Planungen für die Bayernliga.

Konkurrenzkampf in Schwabmünchen bei den Stürmern

Sollte es tatsächlich mit dem Aufstieg klappen, hat Konstantin Ott längst die Zusage fürs nächste Jahr. Die Ausrichtung seines neuen Vereins gefällt ihm auch. Während Murnaus Markenzeichen der bedingungslose Kampf ist („Das zeichnet sie aus“), fixieren sie sich bei Schwabmünchen mehr auf Ballbesitz und Spiel. Die Offensive ist sehr treffsicher (bereits 64 Tore in 21 Partien), alle vier Stürmer spielen und treffen regelmäßig. Entsprechend muss sich Ott auf Konkurrenzkampf einstellen. Er weiß das, betont aber auch: „Ich bin nicht da hingekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ich werde meine Chancen bekommen.“