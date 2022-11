TanZebras-Adventskalender geht in Runde drei Den karitative Adventskalender der TanZebras gibt es auch in diesem Jahr wieder.

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne den Adventskalender der TanZebras? Bereits zum dritten Mal sammeln wir für den guten Zweck. Dabei hat der Zebraherde e.V. für euch versucht, das Beste aus dem internen Netzwerk zu holen und damit den wohl besten Adventskalender Duisburgs zusammengestellt.

Mit den Erlösen des vergangenen Jahres konnte vor Ort die Ackerfläche fertiggestellt werden. So wurden Stauden gekauft und eingepflanzt, die inzwischen erste Erträge hervorgebracht haben. Im diesjährigen Adventskalender soll nun der nächste Schritt gefangen werden. Die produzierten Lebensmittel müssen vom Acker auf den Markt. Das heißt, es wird eine Transportmöglichkeit und ein kleiner Marktstand benötigt. Doch wir haben auch einen langfristigen Traum: In der Zukunft soll ein gebrauchter Bus angeschafft werden, der genau diese Aufgaben erfüllen und zudem die Mannschaft zu ihren Auswärtsspielen fahren kann. So verbinden wir das Sportliche des Vereins mit dem Erschaffen neuer Arbeitsplätze und Perspektiven.

Am Adventskalender kann jeder teilnehmen. Ab einer Spende von fünf Euro landet eine Nummer im Lostopf. In fünf Euro Schritten kommt eine zweite dazu, nach oben sind dabei keine Grenzen gesetzt. Alle weiteren Informationen und die Veröffentlichung der glücklichen Gewinner gibt es auf der Homepage der TanZebras.