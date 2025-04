Tanz, Tore und Trophäen Der Penkuner SV lädt zum 36. Deutsch-PolnischenrnKinderfußballturnier

Ausschlafen am „Tag der Arbeit“ ist nicht, denn am 1. Mai geht das straffe Programm bereits ab 10:00 Uhr weiter. Insgesamt 12 Teams sind zum 36. Deutsch-Polnischen Kinderfußballturnier in der Altersklasse E-Jugend geladen. Gespielt wird in zwei Gruppen. Es geht um den großen Wanderpokal, der derzeit noch beim Turniersieger des Vorjahrs, dem BFC Dynamo, in der Hauptstadt weilt. Die Berliner haben sich fest vorgenommen, diesen zu verteidigen – dann wäre das Triple perfekt.

2023 setzten sie sich ebenfalls im Finale gegen ihre Nachbarn vom Tennis Borussia Berlin durch. Auch die E-Jugend von TeBe und der Berliner SC haben der Einladung für die Reise an den Schlosssee zugesagt. Und weitere Favoriten aus Mecklenburg-Vorpommern planen ihren Turnierauftritt. Mit dabei sind in diesem Jahr der 1. FC Neubrandenburg und der F.C. Hansa Rostock, der mit einer reinen Mädelstruppe anreisen wird. Ebenfalls aus dem Berliner Raum wird der FSV Bernau anreichen. Die polnische Auswahl ist in diesem Jahr mit Stal Stettin vertreten. Nicht zu vergessen die regionalen Teams, die ihr fußballerisches Können vor großem Publikum beweisen wollen. Mit dabei sind der Schönower SV, der FSV Rot-Weiß Prenzlau, der Pasewalker FV und die Mannschaft „Metropolregion Talente Team“. „Für unseren rot-weißen Nachwuchs ist dieses Traditionsturnier etwas ganz Besonderes“, weiß Vereinsvorsitzender Thomas Wolf.