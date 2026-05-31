Tanz! lässt Motter zweimal tanzen doch SVS bucht Ticket für die 1.KK

Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Nach 13 Minuten gingen die Gäste jedoch in Führung. Nach einem Freistoß von Tanz sah die gestellte Mauer des SV Schmira nicht gut aus, sodass der Ball zum 0:1 im Netz einschlug.

Nur zwei Minuten später drehte der SV Schmira die Partie komplett. Nach Vorarbeit von Schlöffel traf Mateusz Chuchra zum 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug die Kombination erneut zu: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) stellte Schlöffel nach Vorlage von Mittelbach auf 3:1.

Der Rückstand brachte die Hausherren diesmal jedoch nicht aus dem Konzept. Statt die Köpfe hängen zu lassen, erhöhte der SVS den Druck auf das gegnerische Tor. In der 34. Minute war es dann Julian Schlöffel, der nach einem Querpass von Noah Kupfer zum verdienten 1:1-Ausgleich einschob.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade einmal fünf Minuten, ehe Chuchra nach erneuter Vorlage von Schlöffel das 4:1 erzielte. Der Deckel schien bereits seinen Topf gefunden zu haben.

Doch in der 60. Minute gab es noch einmal ein musikalisches „Deja Vu“. Freistoßspezialist Tanz trat erneut an und ließ SVS-Schlussmann Marc Motter zum zweiten Mal an diesem Nachmittag alt aussehen. Der Anschlusstreffer zum 4:2 brachte die Gäste noch einmal kurz ins Spiel.

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Fünf Minuten später landete eine geklärte Ecke bei Carl Bormann, der nach Zuspiel von Max Kolbe zum 5:2 einschob.

In der 74. Minute setzte Max Kolbe auf das bewährte Motto „lang und weit bringt Sicherheit“. Sein Ball fand Chuchra, der konsequent nachsetzte und zum 6:2 vollendete.

Den Schlusspunkt setzte schließlich wieder Julian Schlöffel. In der 86. Minute machte er mit seinem Treffer zum 7:2-Endstand die 40 Saisontore voll und krönte damit seine starke Leistung.

Trotz des deutlichen Ergebnisses war die Begegnung über weite Strecken fair und auf Augenhöhe. Der entscheidende Unterschied lag in der Effizienz und Abgeklärtheit des SV Schmira, der seine Chancen konsequent nutzte und sich damit verdient die drei Punkte sicherte